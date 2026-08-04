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Į Gargždus atvyksta atletiškas aukštaūgis – L. Wilsonas

2026 m. rugpjūčio 4 d. 15:14
gargzdaibasketball.lt
„Gargždų“ komanda tęsia sudėties komplektaciją artėjančiam sezonui – prie ekipos jungiasi 26-erių, 206 cm ūgio amerikietis Langstonas Wilsonas, išsiskiriantis atletiškumu, universalumu bei energingu žaidimu abiejose aikštės pusėse.
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2024–2025 m. sezoną Wilsonas rungtyniavo Turkey – TBL pirmenybėse, kur vilkėjo „Çağdaş Bodrum Spor“ marškinėlius. Per 35 rungtynes jis vidutiniškai rinko 10,1 taško, 6,7 atkovoto kamuolio ir 1,0 blokuoto metimo, tapdamas geriausiu komandos kovotoju dėl atšokusių kamuolių bei vienu geriausių metimų blokuotojų ekipoje.
Praėjusį sezoną aukštaūgis sezoną užbaigė Šiaurės Makedonijoje, atstovaudamas „Pelister“ klubui. FIBA Europe Cup turnyre jis vidutiniškai pelnė 11,7 taško, atkovojo 6,2 kamuolio, o savo energija, mobilumu ir žaidimu virš lanko buvo vienas svarbiausių komandos žaidėjų.
Prieš pradėdamas profesionalo karjerą Wilsonas rungtyniavo NCAA čempionate, kur atstovavo Milwaukee Panthers universitetui. Dar studijų metais jis buvo vertinamas dėl įspūdingo šuolio, fiziškumo, gebėjimo efektyviai užbaigti atakas virš lanko ir universalaus žaidimo gynyboje.
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206 cm ūgio puolėjas gali žaisti tiek sunkiojo krašto puolėjo, tiek vidurio puolėjo pozicijose. Jo stipriosios savybės – kova dėl atšokusių kamuolių, žaidimas gynyboje, greitos atakos ir efektingi dėjimai. Tikimasi, kad Wilsonas suteiks „Gargždams“ daugiau fiziškumo po krepšiais, energijos bei atletiškumo abiejose aikštės pusėse.
Gargždų GargždaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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