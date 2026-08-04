Lietuvos rinktinę skandinusi legenda rungtyniaus Eurolygoje

Žurnalisto teigimu, 37-erių australas yra pasiekęs susitarimą su Vilerbano ASVEL komanda. Nors pastaruoju metu dėl užklupusių finansinių sunkumų klubą palieka vienas krepšininkas po kito, legendinis gynėjas turėtų būti vienas naujojo projekto vedlių.
Praėjusį sezoną P. Millsas pirmą kartą savo karjeroje rungtyniavo Europoje, kai kartu su Roku Giedraičiu atstovavo Tenerifės „Lenovo“ komandai. FIBA Čempionų lygoje (BCL) australui teko susidurti ir su Vilniaus „Rytu“ – pusfinalyje gynėjas per 23 minutes pelnė 7 taškus (1/3 dvit., 1/5 trit., 2/2 baud.) ir surinko 4 naudingumo balus.
Iš viso BCL pirmenybėse P. Millsas vidutiniškai rinko po 13 taškų, 2 rezultatyvius perdavimus ir 9 naudingumo balus.
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Taškų mašina laikomas gynėjas savo vertę parodė Ispanijos ACB lygoje, kurioje žibėjo tiek reguliariajame sezone, tiek ir atkrintamosiose. Reguliariajame sezone vidutiniškai rinkęs po 18 taškų ir 12,8 naudingumo balo, P. Millsas surengė keletą žvėriškų pasirodymų prieš pačias stipriausias Europos komandas.
Trečiosiose, lemiamose, ketvirtfinalio serijos rungtynėse su Madrido „Real“ 37-erių australas surinko 29 taškus (4/5 dvit., 3/6 trit., 12/12 baud.), 27 naudingumo balus ir vedė komandą į netikėtą pergalę. Pusfinalio serijos metu antrosiose rungtynėse su „Barcelona“ P. Millsas iššovė dar labiau – 36 taškai (4/7 dvit., 8/15 trit., 4/4 baud.) ir net 37 naudingumo balai.
P. Millsas puikiai pažįstamas ir Lietuvos rinktinės fanams. Jis 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse buvo vienas iš kertinių žaidėjų, nulėmusių triuškinamą lietuvių pralaimėjimą Australijai ketvirtfinalyje (64:90). Tąkart legendinis gynėjas per beveik 27 minutes pelnė 24 taškus (3/4 dvit., 5/11 trit., 3/4 baud.).
Vienas pagrindinių Australijos pergalės prieš Lietuvą kalvių jis buvo 2019-ųjų pasaulio čempionate, kai grupės etape per 34 minutes surinkęs 23 taškus (5/8 dvit., 3/8 trit., 4/4 baud.) vedė australus į pergalę prieš Lietuvos rinktinę rezultatu 87:82.
P. Millsui už savaitės – rugpjūčio 11-ąją – sukaks 38-eri.
ASVEL komandą pastaruoju metu dėl finansinių sunkumų žaidėjai palieka vienas po kito. Nors prieš sezoną buvo žadėtas 59 milijonų eurų biudžetas, kontroliuojančioms Prancūzijos įstaigoms ekipos prezidentas ir būsimasis vyr. treneris Tony Parkeris tegalėjo patvirtinti tik 24 milijonų eurų biudžetą.
Dėl šios priežasties klubą jau paliko Sylvainas Francisco ir Armoni Brooksas, išvykti ruošiasi ir su Tel Avivo „Maccabi“ susitarimą pasiekęs Danielis Theisas bei „Dubai Basketball“ komandos viliojamas Nickas Weileris-Babbas.