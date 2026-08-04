P. Jankūnas aptarė „Žalgirio“ sudėtį: papasakojo pokalbio su J. Valančiūnu detales

Apie vasaros darbus „Žalgiris Insider“ tinklalaidėje pasakojo klubo prezidentas Paulius Jankūnas, kalbėjęsis su „Žalgiris TV“ laidų vedėjų ir krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku. Antroje tinklalaidės dalyje P.Jankūnas atsakė į sirgalių klausimus.
„Kaodirichi deda tašką ir yra paskutinis mūsų pasirašymas šią vasarą, – tvirtino P.Jankūnas. – Kai dar žaisdavome, visada susėsdavome prieš sezoną ir kalbėdavome: „gera sudėtis, fainai, šiais metais bus gerai“. Ir tikrai ne visais metais būdavo gerai. Bet esame patenkinti vasaros darbais. Žinome, kokiomis sąlygomis dirbame – tų žaidėjų yra, bet klubų vis daugėja, Europos taurės komandos stiprina raumenis. Patys matome, ką daro graikų ir turkų klubai. Ta rinka siaurėja, tų žaidėjų yra, bet jų nedaugėja. Natūralu, kad norisi krepšininkų su Eurolygos patirtimi, kad greičiau priprastų, kad greičiau ateitų rezultatas. Sudėtimi patenkinti, bet laukia daug darbo.“
Subūręs vieną giliausių sudėčių klubo istorijoje Kauno „Žalgiris“ būsimame sezone susidurs su situacija, kai į rungtynių 12-uką nepateks visi sudėties žaidėjai. P. Jankūno tvirtinimu, žaidėjams niekas iš anksto minučių nedalins, o žaidimo laiko ilgoje sezono distancijoje gaus visi.
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„Natūralu, kad visi žaidėjai su ambicijomis, visi nori žaisti, visi nori būti aikštelėje, bet prieš pasirašant kontraktą, kai vyksta derybos su žaidėjais, tu niekada nežadi minučių. Maždaug aptari, ko iš jų tikiesi, kodėl norime pasirašyti žaidėją, ką jis gali duoti komandai. „Žalgiris“ visada buvo apie komandinį žaidimą ir taip bus. Treneris Tomas nori, kad būtų žaidžiamas komandinis krepšinis, dalintųsi kamuoliu.
Manau, viskas prasideda nuo derybų, nupasakojimo, kokio stiliaus krepšinį mes žaidžiame, kokia trenerio filosofija. Konkurencijos bus daug. Sveika konkurencija yra gerai. Daug rungtynių. Vietinė lyga. Eurolyga. Natūralu, kad vienose rungtynėse kažkas nežais, kažkas žais kitose. Pagal priešininką treneriai nuspręs, kad kažkas netinka ir turime leisti kitokią sudėtį. Manau, kad žaidėjai yra ne pirmą kartą tokioje situacijoje. Ateina iš komandų, kur buvo gilių sudėčių. Jie tą žino. Tiesiog dabar tokia Europos krepšinio realybė“, – pasakojo klubo prezidentas.
Vasarą „Žalgiris“ sulaukė užklausų ir dėl Nigelo Williamso-Gosso, kuriuo domėjosi kiti Eurolygos klubai. Tiesa, anot P. Jankūno, Kauno klubas iškart nutraukė bet kokius galimus procesus dėl žaidėjo išvykmo.
„Ne, tikrai nebuvo. Jis turi kontraktą. Kai pradėjome statyti komandą, kalbėjome su pačiu Nigelu, kad jis bus vienas svarbiausių. Daug kitų pasirašymų yra aplink jį. Buvo užklausa iš agentų, kad yra susidomėjimas, bet iškart pasakėme, kad šią vasarą Nigelas negalės išvykti“, – situaciją paaiškino P. Jankūnas.
Vienu didžiausių ne tik šios vasaros, bet ir pastarųjų sezonų „Žalgirio“ pirkiniu tapo Jono Valančiūno atvykimas. P.Jankūnas tinklalaidėje praskleidė J. Valančiūno prisiviliojimo į Kauną istoriją.
„Pernai buvo Jono situacija su „Panathinaikos“ klubu, kuri parodė, kad Jonas pradeda linksta grįžmo į Europą link. Turime daug pažįstamų ir išeidavo kalba, kad Jonui būtų įdomu grįžti. Pradeda apie tai galvoti. Galbūt ir laikas jau tą padaryti, nes NBA pastaraisiais metais buvo daug komandų keitimų. Reikia keisti dažnai gyvenamą vietą, šeima auga, vaikai ir visa kita. Naujo iššūkio gal norėjo, didesnio vaidmens ir taip toliau. Kai sudedi visus tuos dalykus, kodėl nepaskambinti ir nepaklausti? Mes su Jonu esame pažįstami, tikrai turime ryšį. Tai buvo paprastas skambutis: „Sveikas, kaip sekasi? Noriu pasakyti tau vieną mintį, gal tau šiandien atrodys vienaip, bet tu pagalvok ir už kelių dienų pasiskambinam“. Tiesiog viskas taip paprastai ir žmogiškai“, – šypsojosi P. Jankūnas.
Viešoje tinklalaidės dalyje P. Jankūnas pasakojo apie tai, kokią įsivaizduoja naujojo sezono komandos rūbinę, būsimą pasiruošimo sezonui procesą ir išleidžiamus žaidėjus į rinktinę. Antroje tinklalaidės dalyje, skirtoje Insideriams, klubo prezidentas atsakė į sirgalių klausimus.
Paulius JankūnasKauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)
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