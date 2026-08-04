Ruoškitės: prasidėjo vieša „Žalgirio“ Eurolygos bilietų prekyba

Po beveik savaitę trukusios išankstinės prekybos, kurios metu bilietus įsigyti galėjo „Žalgiris Insider“ prenumeratoriai, turintys Metinę arba Klubo narystę, nuo šiol bilietus į Eurolygos mačus gali įsigyti visi norintys. Norėdami tai padaryti, sirgaliai jau dabar gali apsilankyti „Žalgirio“ bilietų pardavimo sistemoje. Į kiekvienas rungtynes galima įsigyti iki 6 bilietų, kurių kaina prasideda vos nuo 20 eurų.
Kaip visada, vaikai iki 6 metų (imtinai), neužimantys papildomos vietos, ir toliau bus įleidžiami nemokamai.
Taip pat į Kauno „Žalgirio“ namų rungtynes kviečiame atvykti specialiais „Žalgirio ekspreso“ autobusais, kurie komandos sirgalius iš įvairių miestų atveža iki pat „Žalgirio“ arenos. Specialų rungtynių ir autobuso bilietų rinkinį už ypatingą kainą galite įsigyti paspaudę čia.
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Bilietais į pajėgiausios Senojo žemyno lygos namų rungtynes kviečiame pasirūpinti ir didesnes sirgalių kompanijas, norinčias dvikovas stebėti VIP ložėse. Ložes galima rezervuoti 20-ies, 40-ies arba 60-ies asmenų grupėms – visą informaciją bei ložių rezervaciją rasite čia.
Ateinančiame sezone „Žalgirio“ sirgalių laukia ir dar viena naujiena – Auksinėje zonoje žiūrovus pasitiks „ALITA nealkoholinis Lounge“, kuriame sirgaliai galės mėgautis atskira erdve su baru bei į bilieto kainą įskaičiuotomis vaišėmis.
Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29 d., antradienį, kai į Nemuno salą atvyks praėjusio Eurolygos sezono čempionai – Pirėjo „Olympiacos“ krepšininkai. Kaip ir praėjusiame sezone, Eurolygoje išliko 20 komandų, tad žalgiriečių iš viso laukia 38 reguliariojo sezono susitikimai, iš kurių 19 bus sužaisti Kaune.
Antrasis namų mačas įvyks spalio 16 d., penktadienį, su Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkais, o pirmoji dviguba namų savaitė kauniečių laukia rudens pabaigoje, kai lapkričio 17 ir 19 dienomis žalgiriečiai savų sirgalių akivaizdoje mes iššūkius atitinkamai Miuncheno „FC Bayern“ ir Atėnų „Panathinaikos“ komandoms. Pastaroji į Kauną atvyks su du sezonus „Žalgiryje“ žaidusiu Sylvainu Francisco.
Tuo tarpu prieš pat didžiąsias metų šventes, gruodžio 23 d., žalgiriečiai Nemuno saloje priims praėjusio sezono Eurolygos finalo ketverto dalyvės – Valensijos „Valencia Basket“ – iššūkį. Reguliarųjį sezoną žalgiriečiai užbaigs balandžio 15 d., kai namuose stos į kovą su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ komanda.
Jau netrukus paskelbsime ir kelionių paketus norintiems lydėti „Žalgirį“ į Eurolygos išvykos akistatas, skrendant kartu su komanda.