Slovėnijos rinktinėje nežaisiantis L. Dončičius išplatino žinutę sirgaliams

L. Dončičiaus tinklalapyje užsiregistravusiems vartotojams buvo išsiųstas elektroninis laiškas su krepšininko pranešimu.
„Pirmąsias keletą savaičių po sezono pabaigos padariau tikrą pertrauką, kad mano kūnas galėtų atsigauti. Viskas praėjo puikiai ir dabar esu 100% sveikas.
Kiekvieno tarpsezonio pradžioje vis skiriu laiko laiko atsitraukti nuo krepšinio. Tai – neįprasta praktika, tačiau ji man veikia. Kai leidžiu sau šio žaidimo kiek pasiilgti ir išbandyti naujų dalykų, tai mane dar labiau motyvuoja ir skatina grįžti žaisti“, – rašė L. Dončičius.
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Dar gegužę jis savo „Instagram“ paskyroje buvo paskelbęs, kad šią vasarą nerungtyniaus Slovėnijos rinktinėje dėl šeimyninių aplinkybių.
Kovo mėnesį L. Dončičius išsiskyrė su savo sužadėtine Anamaria Goltes ir nuo to laiko abi pusės nesutaria, kuriam iš jų turėtų priklausyti dviejų dukrų globa.
„Myliu savo dukras labiau nei bet ką kitą ir jos mano gyvenime visada bus pirmoje vietoje. Tęsdamas procesą dėl jų globos buvau priverstas priimti sudėtingą sprendimą tarp keliavimo ir žaidimo už rinktinę ir buvimo vasarą su savo dukromis. Deja, pastaruosius aštuonis mėnesius jas išvysti man buvo neįtikėtinai sunku. Atstovaudamas Slovėnijai atidaviau viską ir esu nusivylęs, kad negalėsiu žaisti už savo šalį šią vasarą, bet dabar mano dukros ir mano, kaip tėvo, atsakomybės yra mano prioritetas“, – tąkart rašė krepšininkas.