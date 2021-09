Unikalų bėgimą su septyniomis gamtos stichijomis nuspalvins ryškiausi Lietuvos didžėjai

Šių metų renginyje vėl bus galima išvysti nemažai žinomų žmonių. Šio nuotykio neatsisakys asmeninė trenerė Jolanta Leonavičiūtė, bėgimui ruošiasi žinomas atlikėjas, grupės „G&G Sindikatas“ lyderis Gabrielius Liaudanskas-Svaras bei kiti, o muzikinę atmosferą palaikys žinomiausi šalies didžėjai – DJ Mamania ir DJ Jovani.

Visų aktyvių žmonių vėl lauks unikali 3,5 km trasa, kurioje teks susidurti su „Perskindol“ ugnies stichija, „Cocoxim.lt“ tropine audra, šalčio zona, kalnais, kosmoso platybėmis, sniego zona ir uraganiniu vėju.

Bėgikai pajus stingdantį -28 laipsnių šaltį bei šalia alsuojantį 120 laipsnių karštį. Nepavyks išvengti audros ir žiemos elementų, todėl vargiai pavyks išlikti sausiems. Bet svarbiausia, kad bus papildytos laimės hormonų atsargos – bėgimas garantuotai suteiks džiaugsmo, emocijų ir daug šypsenų.

DJ Mamania su DJ Jovani dalyviams neleis nuobodžiauti nei prieš startą nei po jo. Pats DJ Jovani prisipažįsta, kad groti sportuojančiai auditorijai visada yra ypač malonu.

„Į sportinį renginį žmonės ateina sportiškai nusiteikę su tam tikra energija. Kai jų emocijas dar pripildai muzika, tai gaunasi dar stipresnis azartas. Dėl to žmonėms renginio atmosfera ir akimirkos tampa dar įsimintinesnės. Man visada norisi groti žmonėms, kurie turi daug energijos ir ją nori išlieti. „Insane Run“ ir bus ta muzikos bei sporto kombinacija. Neabejoju, kad bus labai įdomu“, – sakė Jonas Nainys – DJ Jovani.

Aktyvų gyvenimą mėgstantis J. Nainys taip pat atskleidė, kurios gamtos stichijos jam labiausiai prie širdies.

„Man patinka kalnai ir sniegas. Esu bandęs slidinėji su snieglente ir pirmi kartais buvo tikrai skaudūs, bet po to susidraugauji su lenta bei sniegu ir tos ekstremalios akimirkos ilgam išlieka atmintyje. Po to jau norisi vėl grįžti ant to kalno ir patirti emocijas. „Insane Run“ tą irgi gali suteikti, nes per trumpą laiką galima pajusti ekstremalias sąlygas ir bent trumpam save pastatyti į nekomforto zoną“, – teigė J.Nainys.

Moksleiviams šis bėgimas, kaip ir praėjusiais metais, yra nemokamas. Moksleiviai kiek trumpesnėje distancijoje startuos 18 ir 19 val.

„Visas renginys susideda iš pojūčių. Pagrindinis jo tikslas yra emocija. Mūsų trasa yra gana trumpa, todėl norime, kad žmogaus širdis daužytųsi ne nuo fizinio krūvio, o nuo emocijų, adrenalino ir su draugais praleisto gero laiko. Tai bėgimas ne tik sportuojantiems, bet ir visiems, norintiems patirti gerą emociją. Po renginio dar turėsime smagų vakarėlį su ryškiausiais mūsų didžėjais, todėl bus galima pakilnoti ne tik kojas, bet ir rankas“, – šypsojosi renginio iniciatorius, UAB „Mapa Holding“ vadovas Mantas Paliokas.

Visi dalyviai gaus atminimo medalius, vaišinsis ledais, o taip pat – vertingus startinius paketus su rėmėjų dovanėlėmis. Vienas iš renginio partnerių moksleiviams dovanos „Eucerin DermoPure“ priemonių rinkinius, kurie gali padėti jaunimui išspręsti problemas, dėl kurių jie ne visada nori ar ryžtasi kreiptis į gydytojus.

„Riebi ir į aknę linkusi oda yra labai dažna problema paauglių tarpe. Kadangi „Insane Run“ bėgime dalyvaus labai daug jaunų žmonių, tai mielai sutikome prisidėti prie renginio ir suteikti galimybę jaunimui išbandyti efektyvias priemones, kurios labai greitai ir efektyviai išsprendžia riebios odos problemą. Tai yra kliniškai patvirtintos priemonės, padėsiančios greitai pasiekti labai gerų rezultatų“, – sakė „Eucerin“ medicinos atstovė Diana Chomičienė.

Suaugusių ir VIP paketų savininkams atiteks ir skaniosios „Doritos“ dovanos. Taip pat bus apdovanotos aktyviausios komandos, taurė bus įteikta gausiausiai valstybinio arba nevalstybinio sektoriaus organizacijai, papildomais prizais džiaugsis ir aktyviausia mokymosi įstaiga.

Renginio metu vyks ir „Jeep Challenge“ iššūkis. Šioje zonoje dalyviai varžysis su savo draugais ar kolegomis. Vyks „Jeep“ automobilio traukimas ir bus išrinkta stipriausia komanda. Taip pat bus apdovanotos ir aktyviausios komandos.

Dėl saugumo ir galimybės kontroliuoti srautus, bėgimas bus suskirstytas į atskirus startus: moksleivių ir suaugusiųjų. Dalyvių registracija renginio dieną nevyks. Dalyvių startiniai paketai bus išduodami tik varžybų dieną renginio miestelyje.

Vakarinėje renginio programoje (nuo 20 val.) gali dalyvauti asmenys, tik turintys galimybių pasus (pasiskiepijus, persirgus, atlikus testą), arba turintys ES skaitmeninį COVID sertifikatą (vakcinacijos ir persirgimo dalis), ar neigiamus PGR testo rezultatus, galiojančius renginio dieną.

„Insane Run 2021“ bendrai finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) Sporto rėmimo fondo lėšomis, skirtomis įgyvendinti sporto projektus, susijusius su sporto renginių organizavimu, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.