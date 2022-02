Kas ji? Tai – Rusijos dominavimo ant ledo erą pradėjusi Eteri Tutberidzė. 47-erių negailestingu muštru garsėjanti trenerė, savo čempiones nuo pat ankstyvos vaikystės ugdanti Rusijos pažiba tapusioje „Sambo-70“ mokykloje Sočyje.

2022 metų Pekino žiemos olimpinės žaidynės E.Tutberidzės pavardę privertė linksniuoti ne tik dėl šiuo metu didžiausio jos papuošalo – 15-metės Kamilos Valijevos, kuri jau pateko į olimpinę istoriją, bet ir netikėtai sprogusio dopingo skandalo.

Dėl K.Valijevos likimo vis daugiau strėlių skrieja į E.Tutberidzę, bet olimpiadoje dar dvi neįtikėtinai sudėtingus ir praktiškai pergales garantuojančius keturgubus šuolius atlikti galinčias paaugles atsivežusi trenerė jau įpratusi prie kritikos – tik taikiklyje įprastai būna ne kalbos apie draudžiamus preparatus, o žiauriai skambančią metodiką.

Sunkaus gyvenimo užgrūdinta Eteri dailiajame čiuožime yra tapusi pergalių sinonimu, garantu, pamačiusi talentingą mergaitę ji ją užkels į viršūnę.

Bet už viso to slepiasi skaudi realybė, kuri netgi privertė dailiojo čiuožimo pasaulį galvoti apie taisyklių pakeitimą.

Sveikata – į pergales

Prieš olimpiadą viskas buvo skaičiuojama paprastai: E.Tutberidzė atvyko į savo kraitį susidėti 5 olimpinių medalių. Tai – neįtikėtinas pasiekimas ir net tolima svajonė daugeliui trenerių, tačiau kad ir kokia pribloškianti sėkmė lydi Rusijos dailiojo čiuožimo valdovę, E.Tutberidzė jau ne vienerius metus sulaukia labai aštrios kritikos dėl taikomų metodų.

Ne tik į viską su didesniu kritikos prieskoniu žiūrintys Vakarų šalių treneriai, bet ir patys rusai E.Tutberidzės sportininkes vadina „vienkartinėmis“, vaisiais, kuriuos vos tik panaudojus galima lengva ranka atsikratyti.

Pasak jų – Teksase (JAV) trenerės karjerą pradėjusi moteris be jokios graužaties pasiruošusi mainams, kurie daugeliui atrodo peržengiantys liniją: sportininkų sveikatą – į medalius.

Tad ne veltui dailiojo čiuožimo pasaulyje egzistuoja ir iškalbinga etiketė: „Eteri galiojimo laikas“. Įprastai 17 metų sulaukę E.Tutberidzės auklėtiniai jai būna per seni – jie baigia karjeras neatlaikę konkurencijos, kritus rezultatams arba dėl traumų.

2018 metų Pjongčango olimpinėse žaidynėse du sidabro medalius iškovojusi Jevgenija Medvedeva jau tada buvo stumiama šalin – nors ir įteikė trenerei trokštamus apdovanojimus, E.Tutberidzės dėmesys buvo nukreiptas į kitą atletę – 15-metę Aliną Zagitovą, kuri toje pačioje olimpiadoje individualiose varžybose iškovojo auksą.

Per Pekino žaidynes 19-metė A.Zagitova Rusijoje sėdėjo komentatorės kėdėje, J.Medvedeva 2021 metų gruodį paskelbė, kad dėl chroniškų nugaros skausmų baigia karjerą.

Tai – tik keletas pavyzdžių iš rinktinės E.Tutberidzės sportininkų komandos, kurioje reikalavimai tik keli – aukščiausios prabos medaliai ir sugebėjimas atlikti keturgubą šuolį, kurį pademonstravusi K.Valijeva Pekine tapo pirmąja moterimi, kuriai tai pavyko padaryti olimpinėse žaidynėse.

Atrado metodą, bet jo kaina – didžiulė

E.Tutberidzė apie savo treniruočių metodiką kalbėti nelinkusi, o į kritiką numoja ranka – ji nesutiko ir pasikalbėti su „The Business Insider“. Prieš keletą metų ji yra sakiusi, kad „kalbėjimą apie save laiko apgailėtinu elgesiu.“

Tačiau kiti dailiojo čiuožimo treneriai puikiai mato, kas vyksta su Rusijos komanda.

Jau itin jauname amžiuje patiriamas išskirtinis spaudimas tik laimėti trumpina čiuožėjų karjeras ir atima iš jų galimybę subręsti ir tapti pilnai išsivysčiusiais artistais ant ledo – taip sako pasaulyje itin garsus Prancūzijos dailiojo čiuožimo choreografas Benoit Richaud'as.

„Savo stiliaus ieškodama Eteri buvo labai protinga. Ji pirmoji atrado metodą, kaip mergaites išmokyti atlikti keturgubą šuolį. Jos metodas veikia, bet tik iki 17 metų. O ką čiuožėjos turi daryti tada?“, – svarstė jis.

Dvi iš trijų moterų-mergaičių E.Tutberidzės „Keturgubų šuolių būryje“ gydosi neįvardintas traumas, kurios gali būti susijusios su pernelyg intensyviomis treniruotėmis. Dar dvi liko Rusijoje, nes dėl kaulų lūžių jos negalėjo įveikti atrankos.

Kita čiuožėja – 15-metė Darija Usačiova – lapkritį per apšilimą patyrė tokią rimtą klubo traumą, kad į Maksvą sugrįžo neįgaliojo vežimėlyje ir turėjo trauktis iš varžybų.

„Tai matyti labai liūdna. Jeigu jos nesivaržo – viskas“, – kalbėjo B.Richaud'as, pabrėždamas, kad D.Usačiova turėjo treniruotis net ir jausdama skausmus bei artėjančią bėdą.

Kai D.Usačiova patyrė traumą, D.Richaud'o čiuožėja iš Japonijos 21-erių Kaori Sakamoto iškovojo aukso medalį. Tai – vienintelis svarbiausių turnyrų aukso medalis šį sezoną, kuris neatiteko E.Tutberidzės auklėtinėms.

„Žinoma, kad juokinga manyti, jog merginos negali atlikti keturgubų šuolių, bet reikia paklausti – o kaip jų karjeros?“, – sakė choreografas ir prisipažino, kad K.Sakamoto pergalė buvo karti, nes šalia matė jauną sportininkę, kuriai trauma galėjo užbaigti karjerą.

Dopingo debesys užslenka ne pirmą kartą

2022 metų Pekino žiemos žaidynės E.Tutberidzės čempionų būriui turėjo tapti dar viena medalių švente, bet netikėtas skandalas sutepė itin kruopščiai puoselėtą mundurą.

Pagal Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) taisykles, jeigu dopingo randama jaunesnio nei 16 metų sportininko organizme – didelė atsakomybės dalis krenta būtent ant jos trenerių komandos.

Iki šiol E.Tutberidzė aukštai iškėlusi galvą didžiavosi faktu, kad nė vieno jos sportininko mėginys nebuvo teigiamas net ir per didįjį Rusijos dopingo skandalą, dėl kurio šalis olimpiadose vis dar negirdi savo himno, o sportininkai priversti ne tik nešti neutralią vėliavą, bet ir varžytis po Rusijos olimpinio komiteto (ROC) vardu.

Tai lėmė ne tik faktas, kad dailiajame čiuožime dopingas laikomas retenybe – čiuožėjai daugiau naudos gauna iš mažo svorio, bet ir Rusijos požiūris į dailųjį čiuožimą, kurio pergalės šalyje laikomos kone prestižiškiausiomis.

K.Valijevos skandale dar yra daug klaustukų, o E.Tutberidzė ilgą laiką atsisakė kalbėti apie visas žaidynes drebinančius įvykius. „Aš paskalų skleidime nedalyvauju“, – tokią frazę yra numetusi dailiojo čiuožimo primadona, kai jaunosios Kamilos Alijevos vardas dar nebuvo oficialiai įvardintas dopingo skandale. Vėliau ji tikino, kad 15-metė yra švari ir netgi svarstė, kad jos dopingo paskelbimo laikas primena „gerą planą“.

Tačiau pasaulis jau žino apie K.Valijevą, jos testo rezultatas buvo paviešintas, o sporto bendruomenė pirštu baksnoja ne tik į tamsią Rusijos dopingo bylą, bet ir į užkulisiuose sklandančias istorijas.

Tarp jų – Ukrainos dailiojo čiuožimo atstovė Anastasija Šabotova. Maskvoje gimusi 16-metė turėjo gerus šansus prisijungti prie E.Tutberidzės favoričių mokyklos, bet būdama 13 metų „Instagram“ tinkle prakalbo apie dopingą ir metė šešėlį ant trenerės.

A.Šabotova tuomet pareiškė, kad stabilius rezultatus užtikrina „tinkamo dopingo“ vartojimas, o išgirdusi klausimą apie E.Tutberidzės mokyklos čiuožėjas ir A.Zagitovą pareiškė: „Žinoma, kad jos vartoja“.

Vėliau A.Šabotova patyrė milžinišką spaudimą ir galiausiai viešai atsiprašė, o durys į garsiąją mokyklą jai buvo užvertos.

Taikiklyje – jaunos, lanksčios ir užsispyrusios mergaitės

Niekam nėra paslaptis, kad E.Tutberidzės „arkliukas“ – mergaitės. Apie dešimtmetį trenerė Maskvoje muštravo itin jaunas, labai smulkias, bet virtuoziško talento čempiones.

Rusės ir gruzino šeimoje Maskvoje gimusios moters sportininkai visada pasižymėjo pergalėmis po sudėtingų šuolių, tarp kurių – ir garsusis keturgubas, kuris užtikrina beveik dvigubai daugiau taškų nei trigubas.

Atlikus keturgubą šuolį gali jaustis praktiškai neįveikiamu. Bet viskas turi savo kainą ir E.Tutberidzės auklėtiniai už tai moka absoliučiu perdegimu.

„Man merginos yra geresnės“, – dar 2018-aisiais yra sakiusi E.Tutberidzė, kai jos sportininkai užėmė visas jaunimo „Grand Prix“ finalo podiumo vietas. Tarp jų buvo ir rekordus gerinusi 15-metė Aleksandra Trusova.

E.Tutberidzė ne vieną kartą pabrėžė – kol yra jaunos, lengvos ir lanksčios, merginos privalo mokytis keturgubų šuolių.

Pati E.Tutberidzė per savo karjerą tokiais šuoliais pasigirti negalėjo – kurį laiką džiaugėsi stabiliu trišuoliu, bet galiausiai galimybės ėmė blėsti.

Šventasis jėgos ir svorio santykis

Kodėl labai jaunos merginos? Atsakymas – biologija. Iki brendimo mergaitės turi tobulą jėgos-svorio santykį, kuris leidžia išpildyti apsisukimus ore, neturint subrendusio kūno šuolio jėgos.

Kai prasideda brendimas, jėgos-svorio santykis ima kisti, rezultatai suprastėja, o sportininkės pradeda savo kūną spausti iki ekstremalių sąlygų – neįtikėtinai intensyvios ir labai dažnos treniruotės dažnai ima stabdyti natūralų kūnų vystymąsi.

Kraupi D.Usačiovos trauma – milžiniško streso konkrečiai kūno daliai rezultatas, kurį nulėmė pernelyg daug kartų per treniruotę kartotas šokio elementas. Tarptautinės dailiojo čiuožimo sąjungos (ISU) medicininės komisijos vadovė dr. Jane Moran sako, kad jį dažniausiai lydį įspėjamieji ženklai – raumenų nuovargis ir skausmas.

„Per paauglystę, vystantis kūnui, treniruočių krūvis turi būti atitinkamai pritaikytas“, – sako dr. Jane Moran, paklausta, ar D.Usačiovos trauma yra dažna tarp bręstančių mergaičių.

Ir būtent šiame paauglystės etape esančios merginos – ryškiausios E.Tutberidzės čempionės žvaigždės.

Dailiojo čiuožimo treneriai įprastai vengia dirbti su sportininkais, kurie rezultatais varžybose konkuruoja tarpusavyje, bet E.Tutberidzei šis elementas – ypatingai svarbus.

„Jie kaip grynaveisliai žirgai – varžosi ir stumia vienas kitą į priekį“, – taip E.Tutberidzės sukurtą treniruočių atmosferą pavadino Kanados dailiojo čiuožimo atstovas Tedas Bartonas.

E.Tutberidzė savo filosofiją 2014-aisiais aiškino taip: „Aš mokau šuolių taip, kad jie išliktų net ir pasikeitus kūnams. Tai visa technikos esmė: tai taurėtų veikti net ir po brendimo, net ir tuomet, kai kūnai vienoje ar kitoje vietoje turės daugiau svorio. Technika skiriasi, priklausomai nuo sportininko – vieni neturi ilgų kojų, kiti čiuožia greitai, o kažkas šoka aukštai. Kai kūnas pasikeičia, matome, kas nutinka. Pažiūrėkite į Caroliną Kostner (2014 metų Sočio žaidynėse bronzą laimėjusi italė, – Red.) – jos kūnas pasikeitė ir ji turėjo labai sudėtingus metus. Pamenate, kaip ji atlikdavo trigubus šuolius? Svarbiausia, kad ji turėjo techniką, tad sugebėjo sugrįžti ir laimėti.“

Kelionė į JAV pažymėta kraupiu įvykiu – sprogus bombai teko bėgti

Penkių vaikų šeimoje paskutinioji gimusi E.Tutberidzė į dailųjį čiuožimą patraukė atsitiktinai – tiesiog pirmą kartą išvydusi šokėjus ant ledo jais taip susižavėjo, kad ėmė svajoti apie karjerą, kurią gerokai apkartino trauma, iššaukta staigaus augimo.

Galiausiai E.Tutberidzei nepavyko surasti trenerio, kuris lavintų jos šuolių techniką, tad ji pasuko į šokius ant ledo ir netrukus su Rusijos ledo baleto trupe patraukė į 36 pasirodymų turą po JAV.

Prisimindama keliones po JAV E.Tutberidzė yra sakiusi, kad „nesigaili nieko“, tačiau turnė buvo pažymėtas didele problema – kai prasidėjo problemos su viza ir staiga dingo rėmėjai, šokėjai ant ledo be pinigų ir plano atsidūrė 1995-ųjų Oklahomoje. Juos priglaudė nevyriausybinė organizacija YMCA.

Tų metų balandžio 19 dieną Alfredo P. Murrah federaliniuose rūmuose – kitoje gatvės pusėje nuo YMCA – sprogo bomba. Visa trupė vos ištrūko gyvi. E.Tutberidzė pasakojo, kad iš pastato išbėgo rankose laikydama dantų šepėtėlį ir prieš save išvydo tikrą chaosą – degančius automobilius ir daugybę sužeistųjų.

Pastarųjų vardai išgraviruoti Oklahomos miesto nacionaliniame memoriale esančioje „Išgyvenusiųjų sienoje“.

Atėjusi Rusiją pavertė dailiojo čiuožimo valdove

E.Tutberidzė po trumpo turnė su trupe kartu su savo šokių ant ledo partneriu ir vyru apsistojo San Antonijuje (Teksaso valstija), kur ėmė treniruoti naujokus. Bet Eteri troško turėti stipresnes mokines, tad galiausiai kartu su dukra Diana Davis sugrįžo į Maskvą.

D.Davis pasekė motinos pėdomis ir Pekino žaidynėse pasirodys kartu su šokių partneriu Glebo Smolkinu.

„Rusijos moterys visada buvo stiprios, pajėgios, bet niekada tokios dominuojančios, kaip nutiko, kai atėjo Eteri. Ji pakeitė rusių pasaulį“, – sakė vienas iš šokėjų, kuris kartu su ja buvo JAV, kai sprogo bomba, Valerijus Prudskis.

Jis – vienas iš gausybės E.Tutberidzės sėkmės gerbėjų.

Tarp jų – ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kuris 2018 metais jai įteikė apdovanojimą už nuopelnus šalies sportui.

Rusijoje E.Tutberidzė kritikos nesulaukia – bent jau ne viešai. Jos mergaičių pergalės – visos šalies pergalės. Daugelis užmiršta, kokią žymę dailiojo čiuožimo istorijoje paliko E.Tutberidzė. Ji nutraukė amerikiečių moterų – tokių kaip ypatingoji Michelle Kwan – dominavimą.

Pirmoji Rusijos moteris, iškovojusi olimpinį auksą individualiose varžybose, tai padarė po to, kai vyriausiąja dailiojo čiuožimo rinktinės trenere tapo ne kas kitas, o Eteri.

Ir nuo tada joms priklauso pasaulinė ledo arena.

Iš tos pačios Sovietų sąjungos dailiojo čiuožimo mokyklos kaip ir E.Tutberidzė kilęs V.Prudskis sako, kad ji kaip čiuožėja buvo vidutinio talento, tačiau visada išsiskyrė gera darbo etika. Jis sako, kad Eteri sėkmės paslaptis – jos gebėjimas pasiekti savo mokinius, kurie irgi linkę į išskirtinai didelę konkurenciją.

„Ji gali juos spausti daryti dalykus, kurių jie mano negalį“, – sakė V.Prudskis.

Pati E.Tutberidzė 2017-aisiais yra sakiusi: „Aš su jomis daug kalbu, mėginu suprasti, kas vyksta. Taip pat pasakau, kodėl mes dirbame, bandau parodyti, ką jie pasieks. Bandau paaiškinti, koks ypatingas yra dailusis čiuožimas aukščiausiame lygyje ir kas tai jiems gali atnešti daug laimės. Jos turi suprasti, kodėl dirbame ir liejame prakaitą. Kai buvau čiuožėja, niekas man nesakė, kur eiti ir aš praleidau progą. Kaip trenerė, turiu vesti juos į šviesą. Kartais jos pavargsta, bet tada turiu priminti, ko siekiame.“

Tikroji keturgubų šuolių karalienė

Dešimtajame dešimtyje savitu stiliumi išgarsėjusi prancūzė Surya Bonaly 1992 metų olimpinėse žiemos žaidynėse Albervilyje visus paliko be žado – pabandė ant ledo atlikti keturgubą šuolį. Iki to momento to nebuvo bandžiusi nė viena moteris.

Dabar trenere JAV dirbanti S.Bonaly žavisi A.Trusovos drąsiu stiliumi ir ją visada palaiko.

„Tie keturgubi šuoliai – nuostabūs. Negaliu patikėti, kad ji tai padarė būdama sužeista“, – apie A.Trusovos triumfą spalį Japonijoje kalbėjo buvusi dailiojo čiuožimo profesionalė.

A.Trusova atliko keturis skirtingų stilių keturgubus šuolius. Paaiškėjo, kad tuo metu ji buvo patyrusi stresinį lūžį.

„Man tik neramu, kad tos sportininkės taip ilgai netvers“, – sakė S.Bonaly.

Bet E.Tutberidzė ją tiesiog gali pakeisti. Visos jos čempionės gali atlikti keturgubus šuolius. Kitaip jų nebūtų šalia.

„Ji geriausia. Ji savo delne laiko visą pasaulį“, – trenere iš Rusijos žavėjosi S.Bonaly.

Ji puikiai žino keturgubų šuolių kainą ir ką jie gali padaryti metus kaupiančiam kūnui. Būdama 25-erių S.Bonaly jau turėjo gultis ant operacinės stalo – jai buvo atlikta klubo operacija.

„Laimėti medalius – labai gerai, bet tu nenori likti traumuota iki gyvenimo pabaigos“, – sakė ji.

Gyvenimą sujaukė „perestroika“

Bet panašu, kad E.Tutberidzės filosofijoje vietos tokiam atsargumui nėra, nors sportuodama ji puikiai pajuto, ką gali pernelyg didelis spaudimas ir kūno alinimas. Eteri yra pasakojusi, kad kai tuometinis treneris Edouardas Plineris ėmė varžyboms rinktis kitus trenerius, ji prarado aštrumą – netrukus padažnėjo kritikai ir nesupratimas, kas vyksta.

Prasidėjo prastos treniruotės, blogai atliktas apšilimas, o tada – traumos.

„Paskutiniu lašu tapo stuburo slankstelio įtrūkimas. Gydytojai sakė, kad aš negalėsiu čiuožti 6 mėnesius, bet mano mama sukūrė stebuklą. Man buvo suleista kalcio, jie davė daug vaistų. Per tris mėnesius aš paaugau 22 centimetrais – arba dėl kalcio dozių, arba dėl tėčio genų, nes jis buvo aukštas – 186 cm ūgio“, – yra sakiusi E.Tutberidzė.

Tada ji ir pasuko į ledo šokius. Netrukus prasidėjo „perestroika“.

„Viskas pasikeitė prieš mūsų akis. Specialistai liko be atlyginimų. Daugybė čiuožėjų buvo priversti baigti karjeras ir išvykti į užsienį. Aš negalėjau prašyti savo tėvų pinigų, nes mama ir tėtis dirbo visą gyvenimą. Mama buvo vyresnioji inžinierė Agrokultūros ministerijoje, o tėtis dirbo Lichačiovo automobilių fabrike“, – pasakojo E.Tutberidzė.

2015 metais ji išgirdo klausimą, kuris bent iš dalies atskleidžia, kaip ji aplink save sukūrė tokią įtemptą ir negailestingą aurą.

„Ar jums negaila, kad jūsų karjera baigėsi tokiu būdu?“, – nuskambėjo klausimas.

„Taip viskas susiklostė. Galbūt dėl to tapau trenere. Dažnai savęs klausiu, kodėl? Galbūt dėl to, kad tam tikru metu niekas manęs neįkalbėjo pakeisti sprendimo ir tas skausmas su manimi yra ligi šiol“, – atsakė E.Tutberidzė ir pridūrė, kad ji visada sportininkams suteikia šansą.

Tačiau E.Tutberidzės šanso kaina – didelė ir sunku įsivaizduoti, kad jaunos mergaitės ar berniukai galėtų įvertinti, ką stato ant kortos.

Parengta pagal „Business Insider“, fsrussia.ru ir icenetwork.com informaciją.