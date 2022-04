Dar vieną pasaulio rekordą pasiekęs bėgikas Aleksandras Sorokinas: „Galvojau, kad esu per lėtas“

Bedforde (Didžioji Britanija) vykusiose „Camille Herron Centurio Running“ varžybose 40-metis lengvaatletis nuotolį įveikė vidutiniu 3 min. 39 sek./km tempu!

Bėgdamas laukė „lūžio“

„Iš tikrųjų pats iki galo netikėjau. Kažkur viduje buvo minčių, kad gali pavykti, bet tam reikėjo idealiausių sąlygų, jog viskas „sueitų“ tą dieną. Planas buvo pradėti pasaulio rekordo tempu, o antroje pusėje žiūrėti, kaip laikys kojos. Bėgdamas pirmą pusę galvojau, kad tikrai neištempsiu, bet kažkaip pavyko gana gerai išlaikyti tempą, gana tolygiai prabėgti distanciją“, – pasakojo A.Sorokinas.

Pakeliui stajeris pagerino Lietuvos 50 km (3 val. 1 min. 51 sek.) bei 50 mylių (4 val. 53 min. 41 sek.) bėgimo rungčių rekordus. Tuo tarpu Betforde pasiektas planetos rekordas sportininkui nėra pirmasis: jam taip pat priklauso geriausi pasaulyje rezultatai 100 mylių bėgimo stadione ir plentu, 12 valandų bėgimo stadione ir plentu bei 24 valandų planetos rekordas plente.

„Iki šių metų galvojau, kad 100 km pasaulio rekordui esu per lėtas. Kad tam reikia bėgti maratoną iš 2 val. 20 min. Tas laikas atrodė kosminis, bet, pasirodo, viskas įmanoma, reikia tikėti ir dirbti“, – šyptelėjo A.Sorokinas.

„Camille Herron Centurio Running“ varžybose bėgikai ratus suko stadione. Po 4 valandų bėgimo į vieną pusę sportininkai pakeitė kryptį bei pradėjo suktis į priešingą. A.Sorokinas dar prieš startą žinojo, jog vieną ratą stadione turi įveikti per 1 min. 28 sek. Ir taip – 250 kartų.

„Kad rekordas yra realus netikėjau iki 90 kilometro. Laukiau „lūžio“, kuris visada būna ultra bėgimuose. Viskas vyko pagal planą tarsi laikrodis. Žinojau, kokiu greičiu reikia bėgti ratą, kad pasiekčiau pasaulio rekordą: kilometro greitis turėjo būti 3 min. 41 sek., o rato – 1 min. 28 sek.

Tas laikas užsifiksavo ir bėgant ekranas visą laiką rodė įveikto rato laiką. Palaikymas buvo labai geras, atvažiavo keletas lietuvių, netgi iš kitų miestų, iš Londono. Esu dėkingas broliui, kuris atvažiavo ir man padėjo“, – dėkojo A.Sorokinas.

Kenijoje įveikė beveik 2000 kilometrų

Prie pasipylusių A.Sorokino rekordų prisidėjo... pandemija. Vilnietis paliko darbą ir susikoncentravo į sportą.

„Viskas prasidėjo nuo pandemijos, vienu metu nedirbome keturis mėnesius. Nuo to laiko po truputį tapau profesionaliu bėgiku ir iš karto išaugo rezultatai, nes galėjau daugiau dėmesio skirti bėgimui. Be to, atsirado treneris, kuris sudarinėja planus. Jaučiau, kad rezultatai kyla, plius pagerinti aerobinį pajėgimą tikrai padeda Kenija. Ta visuma davė rezultatą“, – pasakojo A.Sorokinas.

Bėgikų Meka laikomoje Kenijoje lengvaatletis per pastarąjį pusmetį treniravosi dukart. Antroji stovykla truko net 46 dienas, per kurias jis susuko per 1800 kilometrų – vidutiniškai po 275 km per savaitę.

„Kenija yra bėgikų Meka. Pirma stovykla buvo gruodžio mėnesį, o tuo metu nėra didelio pasirinkimo, nes Europoje aukštikalnėse visur šalta. Lieka Kenija, dar yra bėgiojančių Meksikoje, bet ji labai toli. Pabandžiau Keniją, man labai patiko. Į tą vietovę atvyksta bėgikai iš viso pasaulio. Labai įdomu, labai įdomi patirtis. Pamačiau, koks apskritai yra geriausių pasaulio bėgikų pasiruošimas“, – dėstė pasaulio rekordininkas.

Prie A.Sorokino pasiruošimo prisideda ir Vilniaus sporto klubas „Cosma“ – ekipos nariu sportininkas tapo praėjusių metų rudenį.

„Visų pirma, didelė garbė, kad „Cosma“ priėmė mane į savo šeimą. Esu labai patenkintas, kad manimi rūpinasi, jaučiu palaikymą. Tai atpalaiduoja, nereikia rūpintis tam tikrais dalykais ir galiu susikoncentruoti į savo darbą“, – džiaugėsi A.Sorokinas.

Sieks gerinti 24 valandų bėgimo rekordą

Iki simboliškos 6 val. ribos bėgant 100 km A.Sorokinui pritrūko vos kiek daugiau nei 5 minučių. Ultra bėgikas neabejoja, kad toks laikas yra realus, tačiau neatskleidžia, ar pats dar bandys pagerinti savo pasiektą istorinį rezultatą.

„Visada atrodo, jei aš sugebėjau nubėgti, tai kas antras tą galėtų padaryti. Reikia surasti maratonininką ir jam pasakyti „ruoškis 100 km, gal pavyks“. Manau, įmanoma, reikia idealesnių sąlygų. Šiemet vyks pasaulio 100 km čempionatas, jei bus geros sąlygos, gal kas nors išlips iš 6 valandų“, – teigė daugkartinis planetos rekordininkas.

Tuo tarpu sekantis A.Sorokino tikslas – rugsėjo 17-18 dienomis Veronoje (Italija) vyksiantis Europos 24 valandų bėgimo čempionatas. Šioje distancijoje mūsiškis jau yra tapęs planetos čempionu, o jam priklausantis pasaulio rekordas lygus 309,400 m – tokį nuotolį jam pavyko nubėgti per parą.

„Reikia dar nušlifuoti 24 valandų rekordą. Kaip sakė Briusas Lee, aš nebijau to žmogaus, kuris moka 10 tūkst. kovos meno rūšių, bijosiu to žmogaus, kuris praleido 10 tūkst. valandų mokydamasis vieną judesį. Visą gyvenimą galima šlifuoti vieną distanciją, dar matau rezervo 24 val. bėgime. Dabar bus pasiruošimas būtent Europos čempionatui, kuris vyks rugsėjo mėnesį. Esu pažadėjęs kitąmet išbandyti 48 valandų bėgimą, bet nežinau, dar reikia subręsti“, – sakė A.Sorokinas.

Lietuvos lengvaatletis Tarptautinės ilgų nuotolių bėgimo asociacijos (IAU) buvo išrinktas geriausiu 2021 metų sportininku.