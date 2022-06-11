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Olimpinė diena kviečia Ukrainos šeimas į sporto ir pramogų šventę: visų dalyvių laukia dovanos ir prizai

„Olimpinė diena 2022“ – jau visai netrukus! Birželio 18 d. Santakos parke laukianti sporto ir pramogų šventė taps vienu didžiausių vasaros renginių Europos kultūros sostinėje Kaune. Daugybė nemokamų renginių, įvairios varžybos, turnyrai, žaidimai, pramogos – ką veikti čia ras kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, fizinio pasirengimo.

Jau kitą savaitgalį Kaune vyks „Olimpinė diena“.
Jau kitą savaitgalį Kaune vyks „Olimpinė diena“.
Jau kitą savaitgalį Kaune vyks „Olimpinė diena“.
Jau kitą savaitgalį Kaune vyks „Olimpinė diena“.
Jau kitą savaitgalį Kaune vyks „Olimpinė diena“.
Jau kitą savaitgalį Kaune vyks „Olimpinė diena“.
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Lrytas.lt

Jun 11, 2022, 6:15 PM

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos olimpinio fondo ir Kauno miesto savivaldybės organizuojamas renginys mielai kviečia prisijungti ir ukrainiečių šeimas. Laukiami ir darželinukai, ir mokyklinio amžiaus vaikai, ir suaugusieji, senjorai. Visų dalyvių laukia simbolinės dovanos ir prizai ir daugiau nei 100 nemokamų veiklų!

Jei pažįstate ukrainiečių šeimas, kuriems birželio 18-oji galėtų tapti smagia įsimintina diena – pasidalinkite kvietimu, žemiau informacija – ukrainiečių kalba.

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Вас запрошує Олімпійський день! Місто Каунас готується до найбільшого спортивно-розважального свята – 18 червня справді не бракуватиме руху: в оновленому парку «Сантака» увесь день триватиме захід «Олімпійський день 2022».

Запрошуємо вас позначити цю дату і додати день 18 червня до свого календаря. Ми підготували багато заходів також для дошкільнят та дітей шкільного віку – вони зможуть самостійно випробувати себе в літніх, зимових, олімпійських та паралімпійських видах спорту, долучитися до різноманітних активних заходів, взяти участь у змаганнях і турнірах. На всіх учасників чекають символічні подарунки і призи.

Запрошуємо до участі у заході всі українські родини, які проживають у Литві. Ми матимемо понад 100 безкоштовних заходів!

Гарантуємо – на вас чекає веселий і незабутній день! Чекаємо на вас 18.06.2022 р. в парку «Сантака», у Каунасі.

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