Penktadienį legendiniame Milano stadione vykusių Milano-Kortinos žaidynių atidarymo ceremonijos metu didingai suplevėsavo mūšų šalies trispalvę, kurią rankose laikė olimpiniai šie debiutantai.
„Akys išaugo didesnės nei kakta. Kai įėjome į stadioną ir pamatėme žmonių kiekį, dar tuos olimpinius žiedus buvo euforinė adrenalino banga.
Bet tai buvo be streso, nes palyginti su varžybomis tu tą adrenaliną gauni iš streso, o čia tiesiog buvo gera širdyje, labai smagu. Matėme Lietuvos vėliavas, mačiau tėtį, labai šilta ir smagu. Buvo vau“, – samprotavo 33-ejų S.Ambrulevičius.
Tuo metu jo šokių ant ledo partnerė A.Reed penktadienį Milane neslėpė emocijų – visai neseniai Lietuvos pilietybę gavusi ir savo olimpinę svajonę išpildžiusi amerikietė net pravirko.
„Buvo nepaprastai gražu, buvo didžiulė garbė nešti Lietuvos vėliavą, esu labai dėkinga už tokią patirtį. Prieš žengiant į eiseną pažiūrėjome vienas į kitą ir aš pradėjau verkti.
Stengiausi kaip įmanydama sulaikyti ašaras, kad jos nekristų ant mano makiažo (juokiasi). Sakiau joms (ašaroms), grįžkite atgal (šypsosi). Neįtikėtina, labai emocionali patirtis“, – kalbėjo 31-erių čiuožėja.
Pirmą kartą žaidynių atidarymo ceremonija buvo išskaidyta net per kelis miestus – tą teko pajusti ir Lietuvos delegacijai.
Milano „San Siro“ stadione vykusioje pagrindinėje šventės atidarymo ceremonijoje tarp lietuvių sportininkų dalyvavo tik A.Reed ir S.Ambrulevičius.
Tuo metu Predace vykusioje eisenoje žengė visi keturi Lietuvai Italijoje atstovaujantys lygumų slidininkai Tautvydas Strolia, Modestas Vaičiulis, Ieva Dainytė ir Eglė Savickaitė, o Kortinoje vykusioje ceremonijoje dalyvavo kalnų slidininkė Neringa Stapanauskaitė bei biatlonininkai Natalija Kočegina ir Karolis Dombrovskis.
„Buvo kažkiek liūdna, kad nepavyko pamatyti kitų savų sportininkų, galbūt pavyks nuvykti po varžybų. Pabendrauti asmeniškai ir su jais susipažinti.
Per atidarymą teko pabendrauti su kitų šalių sportininkais, buvo labai šilta, labai smagiai bendravosi, buvome kaip viena didžiulė komanda, nesvarbu, kad iš skirtingų šalių“, – samprotavo S.Ambrulevičius.
Tiek jam, tiek ir A.Reed po emocingos atidarymo ceremonijos užmigti buvo itin sunku.
„Grįžome vėlai ir buvo labai sunku užmigti, tai mes dar prieš vakarinę treniruotę eisime pailsėti. Jaučiasi lyg po varžybų metu gauto adrenalino nedidelis baterijų pasėdimas, reikia vėl save atkurti atgal, bet buvo labai malonu“, – šyptelėjo olimpietis.
Šeštadienį daliojo čiuožimo porą olimpiniame kaimelyje pasveikino ir Lietuvos premjere Inga Ruginienė.
„Palinkėjo sėkmės, perteikė, kad ji ir visa šalis didžiuojasi mumis. Buvo malonu tai išgirsti, pridėjo papildomos motyvacijos“, – pridūrė S.Ambrulevičius.
Ant olimpinio ledo jis kartu su A.Reed debiutuos pirmadienį, dailiojo čiuožimo varžybos prasidė 20 val. 20 min. Lietuvos laiku.
