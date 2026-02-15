Mirė rankinio treneris Valdemaras Burba

Apie trenerio netektį pranešė „Panevėžio sporto centras“.
„Šiandien netekome mūsų mylimo ir gerbiamo ilgamečio rankinio trenerio Valdemaro Burbos. Valdemaras Burba visada išliks mūsų širdyse ir atmintyje
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir visą rankinio bendruomenę“, – pranešė Panevėžio sporto centras.
Atsisveikinimas su a. a. Valdemaru Burba vyks Joniškėlyje, Vytauto g. 19.
Su treneriu bus galima atsisveikinti antradienį, vasario 17 d., nuo 11.00 iki 16.00 val. ir trečiadienį, vasario 18 d., nuo 10.00 iki 14.00 val. Išlydėjimas – trečiadienį, vasario 18 d. 14.00 val.
V. Burba yra treniravęs ne vieną jaunimo rinktinę.
RankinisPanevėžysPanevėžio sportas
