Paskelbta dėl vietos Europos lygoje kovosiančios Lietuvos moterų tinklinio rinktinės sudėtis

Preliminariojo etapo turnyre lietuvės dėl dviejų kelialapių į Europos lygą kovos su Danijos, Liuksemburgo ir Albanijos rinktinėmis.
Lietuvos komandą treniruojantis Lenkijos tinklinio specialistas Mateuszas Zarczynskis paskelbė galutinę sudėtį, kuri kovos Odensės mieste vyksiančiame turnyre.
Lietuvos garbę gins dauguma geriausių šalies žaidėjų. Tarp jų – centro blokuotoja Rūta Staniulytė, pastaruosius keletą metų su „Volero Le Cannet“ (Prancūzija) klubu žaidusi CEV Čempionų lygoje.
Vyriausia rinktinės žaidėja bus Monika Šalkutė-Huchon, kuri žaidė Lietuvos komandoje ir prieš dešimtmetį. Sportininkė taip pat eilę metų rungtyniauja užsienyje, o praėjusį sezoną praleido Graikijoje.
„Labai nudžiugau sužinosi, kad bus atkurta rinktinė. To laukiau dešimt metų. Artėjant karjeros pabaigai, man tai yra puikus projektas. Lietuvoje yra daug motyvuoto jaunimo, kuris nori tobulėti ir garsinti šalį, – kalbėjo M. Šalkutė-Huchon. – Treniruotėse viskas sekėsi tikrai neblogai, visos žaidėjos daug dirba, atmosfera puiki, visos palaiko viena kitą. Labai smagu. Tikimės, kad pavyks įgyvendinti tikslą ir patekti į Europos lygą.“
Lietuvos komandai Danijoje atstovaus praėjusiais metais Italijoje žaidusios Arina Petuchova ir Anastasija Jesipenko bei Austrijoje legionierės karjerą pradėjusi Karina Vilkicka. Didžiąją dalį Lietuvos rinktinės sudarys stipriausių Lietuvos komandų – „Kauno-VDU“ ir VMSM „Sostinės tauro-VTC“ žaidėjos.
Lietuvos moterų tinklinio rinktinės sudėtis:
Priimančios puolėjos: Monika Šalkutė-Huchon, Vilūnė Rauluševičiūtė, Anastasija Jesipenko, Rusnė Radavičiūtė.
Laisvosios gynėjos: Rusnė Rutkauskaitė, Vaiva Gasiūnaitė.
Centro blokuotojos:
Rūta Staniulytė, Vaiva Valionytė, Barbora Rakauskaitė, Neringa Kačinaitė, Roberta Gabulaitė.
Puolėjos: Martyna Paukštytė, Arina Petuchova.
Jungiančios žaidėjos: Karolina Pravdinskaitė, Karina Vilkicka.
Rinktinės treneris – Mateuszas Zarczynskis, asistentai – Viltė Bogdanovič, Hubertas Kanefalas, kineziterapeutė – Tėja Pakinkytė, fizinio rengimo treneris – Domantas Žalga, vadovas – Vidas Makauskas.
Kovą dėl vietos Europos lygoje lietuvės pradės gegužės 29 dieną 20 val. rungtynėmis su Danija. Gegužės 30 dieną 16 val. Lietuvos rinktinė žais su Liuksemburgu, o 31 dieną 16 val. – su Albanija.