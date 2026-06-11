Trakų pusmaratonis 2026: bėk nakties šviesoje prie pilies

Trakų pusmaratonis – tai ne eilinės varžybos, o unikalus sporto ir kultūros susitikimas, kurio atmosferos nepakartosite jokiame kitame renginyje.
Vakaro magija prie senovinės pilies
Startas numatytas 20:30 val., o tai reiškia, kad bėgikai trasą įveiks saulėlydžio ir pirmų žibintų šviesoje, o fonas bus ne paprastas parkas ar stadionas, bet vienas žinomiausių Lietuvos architektūros paminklų – Trakų Pusiasalio pilis. Tokios kuliso nedaug bėgimo renginių pasaulyje gali pasiūlyti.
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Distancija kiekvienam
Organizatoriai pasirūpino, kad renginys būtų atviras visiems – nuo pirmą kartą batus suveržiančio pradedančiojo iki patyrusiojo trasų veterano. 20:45 val. startuos 500 metrų distancija (laiko nefiksuojant) – ideali vaikams ir tiems, kurie tiesiog nori pajusti šventės dvasią. 21:00 val. vienu metu bus paleisti 5 km, 10 km bėgikai ir pusmaratonio dalyviai (21,097 km).
Apdovanojimai ir praktinė informacija
Po finišo dalyvių lauks apdovanojimai. Startinius paketus bus galima atsiimti tą pačią dieną – liepos 18-ąją, nuo 17:00 val., tiesiog prie pilies (Kęstučio g. 2, Trakai). Registracija – trakupusmaratonis.eu