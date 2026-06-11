SportasKitos naujienos

Trakų pusmaratonis 2026: bėk nakties šviesoje prie pilies

2026 m. birželio 11 d. 09:32

Romantišku vasaros vakaru, žybsinčios pilies fone, tūkstančiai bėgikų iš visos Lietuvos ir užsienio susirinks į vieną iš labiausiai lauktų metų bėgimo švenčių.

Daugiau nuotraukų (1)
Trakų pusmaratonis – tai ne eilinės varžybos, o unikalus sporto ir kultūros susitikimas, kurio atmosferos nepakartosite jokiame kitame renginyje.
Vakaro magija prie senovinės pilies
Startas numatytas 20:30 val., o tai reiškia, kad bėgikai trasą įveiks saulėlydžio ir pirmų žibintų šviesoje, o fonas bus ne paprastas parkas ar stadionas, bet vienas žinomiausių Lietuvos architektūros paminklų – Trakų Pusiasalio pilis. Tokios kuliso nedaug bėgimo renginių pasaulyje gali pasiūlyti.
Susiję straipsniai
E. Butvilas sieks vietos Vimbldone – norėtų susitikti su N. Džokovičiumi

E. Butvilas sieks vietos Vimbldone – norėtų susitikti su N. Džokovičiumi

Europos motobolo čempionatas po 30 metų pertraukos sugrįžta į Lietuvą

Europos motobolo čempionatas po 30 metų pertraukos sugrįžta į Lietuvą

Orientavimosi sporto čempionate – olimpietės pergalė, netikėtas triumfas ir penktas titulas

Orientavimosi sporto čempionate – olimpietės pergalė, netikėtas triumfas ir penktas titulas

Distancija kiekvienam
Organizatoriai pasirūpino, kad renginys būtų atviras visiems – nuo pirmą kartą batus suveržiančio pradedančiojo iki patyrusiojo trasų veterano. 20:45 val. startuos 500 metrų distancija (laiko nefiksuojant) – ideali vaikams ir tiems, kurie tiesiog nori pajusti šventės dvasią. 21:00 val. vienu metu bus paleisti 5 km, 10 km bėgikai ir pusmaratonio dalyviai (21,097 km).
Apdovanojimai ir praktinė informacija
Po finišo dalyvių lauks apdovanojimai. Startinius paketus bus galima atsiimti tą pačią dieną – liepos 18-ąją, nuo 17:00 val., tiesiog prie pilies (Kęstučio g. 2, Trakai). Registracija – trakupusmaratonis.eu
pusmaratonisbėgimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.