Baltijos plento dviračių čempionatas Panevėžyje: tarp 600 dalyvių – ir Paryžiaus žaidynių žvaigždė

Ketvirtadienį-šeštadienį čempionate varžysis 16-mečių, jaunimo, U23 bei veteranų varžybų dalyviai, tuo tarpu moterų ir vyrų elito varžybos vyks sekmadienį: moterys grupinėse lenktynėse mins 120,8 km, vyrai – 161 km.
„Čempionatas svarbus tuo, kad iš mūsų visų trijų Baltijos šalių susirinks patys stipriausi plento dviratininkai. Džiaugiamės, kad tokios varžybos vyksta, nes konkurencija jose maksimali. Nacionaliniai čempionatai duoda taškus tiek sportininkams, tiek šaliai, o tie taškai dedasi į bendrą krepšelį, kaip ir iš kitų tarptautinių varžybų, todėl varžybos Panevėžyje turi svarų indėlį atsirenkant į pasaulio čempionatą“, – renginio svarbą išskyrė Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentas Darius Levickis.
Moterų varžybose dalyvaus olimpietės Olivija Baleišytė ir Daiva Tušlaitė-Ragažinskienė, tik ką Lietuvos gravelio lenktynių čempionės titulą iškovojusi Akvilė Gedraitytė. Tuo tarpu ryškiausia vyrų grupinių lenktynių žvaigžde bus Tomas Skujinšas: 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Latvijos dviratininkas užėmė 5 vietą. Iššūkį jam turėtų mesti Paryžiuje taip pat mynęs estas Madis Mihkelis ir dabartinis Lietuvos čempionas Aivaras Mikutis.
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„Retai tenka dalyvauti varžybose Lietuvoje, šiemet dalyvavau tik gravelio lenktynėse Tauragėje. Baltijos čempionate visada smagu važiuoti, nes susirenka stipriausi Baltijos šalių dviratininkai ir įdomu konkuruoti. Trasa palankesnė didelėms komandoms, nes sunku kažką palikti (atlikti pabėgimą lenktynėse – aut. past.) ir tam reikia sėkmės“, – sakė A. Mikutis.
„Tudor Pro Cycling Team“ atstovaujantis 23-ejų dviratininkas lenktynėse turės pagalbininką – varžybose taip pat dalyvaus šios šveicarų ekipos vystymosi komandai priklausantis estas Oliveris Matikas. A. Mikučio teigimu, esant palankioms aplinkybėms, mūsiškis ir pats padėtų estui kovoti dėl kuo aukštesnės vietos galutinėje įskaitoje.
„Su estuku bandysime kažką daryti, iš vakaro susigalvosime taktiką. Jis sprinteris, jei finišo grupėje būčiau vienas iš lietuvių, bandyčiau jam padėti laimėti Estijos čempionatą, – teigė A. Mikutis. – Manau, kad lenktynės bus žaidimas, kažkas kažką paliks, kažkas liks nuskriaustas, o kažkas laimės. Dar gali sužaisti karštis, nes bus 31–32 laipsniai. 160 km važiuosime maždaug 3 val. 20 min. ir po dviejų valandų karštis tikrai jausis. Tai gali įtakos turėt, bet ne tiek, kiek vėjas pernai.“
Varžybas organizuoja Lietuvos dviračių sporto federacija kartu su Panevėžio dviračių klubu „Dviračiai“. Renginys vykdomas pagal Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) reglamentą, todėl elito kategorijose sportininkams bus skiriami UCI reitingo taškai.
„Panevėžys užsitarnavo turėti tokį renginį, šiai dienai šis miestas yra vienas iš mūsų dviračių sporto lopšių. Be to, didelę iniciatyvą rodo vietinė bendruomenė, dviračių sporto klubas „Dviračiai“ – miestas norėjo turėti tokį renginį“, – panevėžiečių iniciatyva džiaugiasi D. Levickis.
Baltijos šalių plento dviračių čempionate iš viso varžysis daugiau nei 600 sportininkų. Varžybos finansuojamos Panevėžio miesto savivaldybės, Panevėžio rajono savivaldybės, Lietuvos, Latvijos, Estijos dviračių sporto federacijų, Europos dviračių sporto federacijos bei rėmėjų lėšomis.