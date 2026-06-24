Mirė šokių treneris ir „Žiburio“ klubo įkūrėjas V. Bankauskas

„Netekome ilgamečio sportinių šokių trenerio, teisėjo ir LSŠF bendruomenės nario Vytauto Bankausko.
Kartu su Liudmila Bankauskiene jis įkūrė sportinių šokių klubą „Žiburys“, ugdė sportininkus, teisėjavo tarptautinėse varžybose, vadovavo LSŠF Profesionalų lygai ir aktyviai prisidėjo prie sportinių šokių vystymo Lietuvoje.
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, draugus, mokinius ir visą sportinių šokių bendruomenę.
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Atsisveikinti su Vytautu Bankausku bus galima penktadienį, birželio 26 d., nuo 9.00 iki 14.00 val. „Tylos namuose“ (Jonavos g. 220, Kaunas), Santakos salėje. 14.00 val. velionis bus išlydimas ir laidojamas senosiose Karmėlavos kapinėse.
Šeimos prašymu Vytauto Bankausko atminimą kviečiama pagerbti vienu gėlės žiedu. Gvazdikas buvo jo mėgstamiausia gėlė“, – skelbiama LSŠF pranešime.