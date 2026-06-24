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Vilniaus savivaldybė paskirstė per 130 tūkst. eurų asmenų su negalia sporto organizacijoms

2026 m. birželio 24 d. 18:04
Sostinėje pirmą kartą paskelbtoje asmenų su negalia fizinio aktyvumo skatinimo programoje dalyvavo 13 organizacijų, kurioms paskirstyta per 130 tūkst. eurų, pranešė vietos savivaldybė.
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Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, visos paraiškas finansavimui teikusios organizacijos atitiko nustatytus reikalavimus ir gavo programoje numatytą finansavimą – 3 tūkst. eurų fiksuotą sumą bei papildomą finansavimą už kiekvieną sportuojantį žmogų su negalia (iki 200 eurų vienam asmeniui).
„Anksčiau asmenų su negalia sporto organizacijos dalyvaudavo bendruose miesto sporto konkursuose ir susidurdavo su didele konkurencija. Džiaugiuosi, kad nuo šiol atskiros lėšos padės vystyti paralimpines sporto šakas“, – pranešime teigia Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas.
Skelbiama, kad vertinant paraiškas buvo atsižvelgiama į organizacijų atitiktį formaliems reikalavimams, vykdomų veiklų pobūdį ir reguliarumą, sportuojančių asmenų su negalia skaičių bei jų dalį organizacijoje, pateiktų duomenų pagrįstumą ir specialistų, vykdančių veiklas, užtikrinimą.
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Paraiškas finansavimui galėjo teikti ne trumpiau nei vienerius metus savivaldybėje registruoti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra sportas ar fizinis aktyvumas, ir turėti bent vieną kvalifikuotą specialistą.
Taip pat organizacijos turėjo užtikrinti, kad jų veiklose reguliariai dalyvautų ne mažiau nei penki asmenys su negalia, o jų dalyvavimas būtų pagrįstas dokumentais.
VilniusVilniaus miesto savivaldybėVytautas Mitalas
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