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Rusai trimituoja apie galingą pergalę – jų sunkiaatlečiai po arenas slampinės su savo trispalve (1)

2026 m. birželio 26 d. 19:46
Lrytas.lt
Pasaulinė sunkiosios atletikos federacija (TWF) penktadienį leido Rusijos sunkiosios atletikos sportininkams dalyvauti tarptautiniuose turnyruose su savo vėliava ir himnu. Apie tai paskelbta organizacijos interneto svetainėje.
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Sprendimą priėmė TWF vykdomoji taryba. Organizacija pareiškė, kad visų amžiaus grupių sportininkai galės dalyvauti TWF varžybose pagal galiojančius kriterijus.
Tad rusų sunkiaatlečiai pirmąkart su savo vėliava ir himnu pasirodys pasaulio jaunimo čempionatas Kolumbijoje liepos pradžioje, o po to suaugusieji varžysis pasaulio čempionate Kinijoje nuo spalio 27 d. iki lapkričio 8 d.
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Tai bus pirmosios atrankos į Los Andželo olimpines žaidynes varžybos ir ten bus galima išsikovoti asmeninius kvietimus į žaidynes. Rusai laikomi vieni pagrindinių pretendentų į svarbiausius šios sporto šakos apdovanojimus.
Sausio pabaigoje tarptautinės federacijos pradėjo leisti Rusijos sportininkams varžytis su savo vėliava ir himnu. Teisė varžytis tarptautinėje arenoje su savo atributika buvo jau suteikta Rusijos tekvondo sportininkams, gimnastams ir plaukikams. Iš viso – septynių sporto šakų atstovams.
2022 m. vasario pabaigoje dauguma sporto organizacijų, remdamosi Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacija, suspendavo Rusijos sportininkus iš varžybų dėl šios valstybės sukelto karo prieš Ukrainą. Kai kuriems sportininkams buvo suteikta galimybė varžytis pasaulinėje arenoje kaip neutraliems sportininkams, o kai kurie rusai pakeitė pilietybę ir atstovavo kitoms šalims.
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