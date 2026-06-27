Į NHL pakviestas S. Ignatavičius sunkiai rinko žodžius: „Negali būt geriau“

Lietuvos jaunimo rinktinių narys šį sezoną rungtyniavo Šveicarijoje, Ženevos „Servette“ klube, o šios šalies lygoje buvo pripažintas geriausiu naujoku.
Nors turėjo viltį būti pašauktas jau pirmajame rate, S. Ignatavičius teigė, kad net ir esant pašauktam antrajame rate viskas yra labai gerai.
„Tikrai galvojau, kad pirmą dieną gali pakviesti, bet niekad nežinai – jei treidas ar kažkas, gali viskas keistis. Nepaėmė, bet tikrai nebuvau nuliūdęs, kad nepaėmė. Tikrai pozityvas. Dabar, kad Florida pasiėmė su savo pirmu šaukimu, kurį turėjo šiais metais, esu tikrai laimingas ir negali būt geriau negu Floridoj, Miami Beach ir taip toliau. Tikrai gerai“, – su šypsena Lietuvos ledo ritulio federacijai pasakojo 18-metis.
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Vaikinas atskleidė, kad jau sekmadienį ryte JAV laiku jo lauks skrydis į Floridos valstiją, kur bus pratęstas tapimo „Panthers“ nariu procesas. Iki tol S. Ignatavičius jau kalbėjosi ir su komandos generaliniu vadybininku, ir su treneriu.
„Turėjau pokalbį ir su GM'u, ir su treneriu – tikrai gerą pokalbį turėjom. Visi patenkinti, excited. Žodžių nėra, bet sakau, kad tikrai laimingas.“
Paklaustas apie savo ateitį, lietuvis dėl jos dar nebuvo tikras.
„Žiūrėsim, kaip bus dar. Nemanau, kad iš karto bus aišku, vėliau bus: rugsėjo mėnesį, spalio mėnesį“, – pasakojo ledo ritulininkas.
„Vienareikšmiškai iš karto kitur važiuot – į Ameriką, – apie savo norus vėliau kalbėjo būsimasis „Panthers“ narys. – Jeigu pasiliksiu dar metams Ženevoje, tikrai būsiu patenkintas, tikrai viskas gerai.“
S. Ignatavičius teigė sulaukęs daugybės palaikymo žinučių – tiek, kad į visas dar nespėjo atrašyti ir sureaguoti, o tam reikės paskirti papildomo laiko.
„Daug [žinučių sulaukiau]. Dar nespėjau visiems atrašyt, pilna žinučių, tai, manau, užtruks šiek tiek laiko, bet bandau visiems atrašyti, tikrai visiems dėkoju už palaikymą ir žinutes – tikrai daug ką reiškia“, – su šypsena veide kalbėjo 18-metis.
S. Ignatavičius tapo vos trečiuoju lietuviu, pašauktu NHL naujokų biržoje. Tai iki šiol buvo pavykę padaryti tik Dariui Kasparaičiui (1992 m.) ir Dainiui Zubrui (1996 m.).
„Dar nieko nesu tikrai padaręs kaip D. Zubrus ar D. Kasparaitis – dar daug darbo iki to. Tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu būti kaip jie, bet iki to dar labai toli“, – pripažino jaunasis ledo ritulio talentas.