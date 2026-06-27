Šuolininkė su kartimi R. Miklyčiūtė dar kartą įspūdingu stiliumi pagerino Lietuvos rekordą

R. Miklyčiūtė Suomijoje vykusiose varžybose „Someron Seiväskarnevaalit“ geriausiu bandymu įveikė į 4,57 m aukštį iškeltą kartelę, užėmė antrą vietą ir net 12 centimetrų skirtumu dar kartą pagerino sau pačiai priklausiusį Lietuvos rekordą (4,45 m), praneša Lietuvos lengvosios atletikos federacija.
Lietuvos rekordus sportininkė gerinusi iš viso yra porą dešimčių kartų. Nacionalinį šuolio su kartimi rekordą R. Miklyčiūtė gerina jau ketvirtąjį kartą per pastarąjį pusmetį.
Sausio mėnesį vykusiose varžybos sportininkė Lietuvos rekordą gerino net du kartus per tą patį vakarą: iš pradžių įveikusi 4,36 m aukštį, o vėliau peršokusi ir į 4,40 m lygmenį iškeltą kartelę.
Susiję straipsniai
Birželio pradžioje vykusiose „World Athletics“ varžybose varžybose „Touch the clouds festival” įveikė 4,45 m aukštį ir sausį dukart gerintą rezultatą iškėlė dar aukščiau.