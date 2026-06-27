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Šuolininkė su kartimi R. Miklyčiūtė dar kartą įspūdingu stiliumi pagerino Lietuvos rekordą

2026 m. birželio 27 d. 21:08
Lrytas.lt
Geriausia Lietuvos šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė tęsia įspūdingą sezoną. 21-erių sportininkės kraityje – dar vienas šalies rekordas.
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R. Miklyčiūtė Suomijoje vykusiose varžybose „Someron Seiväskarnevaalit“ geriausiu bandymu įveikė į 4,57 m aukštį iškeltą kartelę, užėmė antrą vietą ir net 12 centimetrų skirtumu dar kartą pagerino sau pačiai priklausiusį Lietuvos rekordą (4,45 m), praneša Lietuvos lengvosios atletikos federacija.
Lietuvos rekordus sportininkė gerinusi iš viso yra porą dešimčių kartų. Nacionalinį šuolio su kartimi rekordą R. Miklyčiūtė gerina jau ketvirtąjį kartą per pastarąjį pusmetį.
Sausio mėnesį vykusiose varžybos sportininkė Lietuvos rekordą gerino net du kartus per tą patį vakarą: iš pradžių įveikusi 4,36 m aukštį, o vėliau peršokusi ir į 4,40 m lygmenį iškeltą kartelę.
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