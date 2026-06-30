Rusijos dailiojo čiuožimo atstovams atidarytos durys į tarptautines varžybas

„Rusijai ir Baltarusijai atstovaujantys sportininkai galės varžytis be valstybės atributikos, t. y. be nacionalinių vėliavų, aprangos ir himnų“, – sakoma antradienį paskelbtame ISU pareiškime.
Sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos, kuri palaiko Maskvos karą Ukrainoje, buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose po 2022 m. vasario 24 d. pradėtos plataus masto invazijos.
Remiantis pakeitimu, Rusijos ir Baltarusijos čiuožėjai bus vėl įleidžiami į varžybas, išskyrus atvejus, kai „jie šiuo metu atlieka aktyvią tarnybą Rusijos ar Baltarusijos ginkluotosiose pajėgose arba nacionalinio saugumo agentūroje“ arba jei „aktyviai dalyvavo karinėse operacijose kare prieš Ukrainą arba aktyviai ir viešai rėmė tą karą“ nuo 2022 m. vasario.
ISU teigė, kad priimdama sprendimą ji „atsižvelgė į pokyčius visame olimpiniame judėjime ir skirtingus kitų tarptautinių federacijų požiūrius“.
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Kitos federacijos jau panaikino draudimus Rusijos ir Baltarusijos sportininkams.
Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) leidžia sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos varžytis kaip atskiriems neutraliems sportininkams.
Rusijos ir Baltarusijos sportininkai gali gauti neutralaus sportininko statusą, jei praeina griežtą patikrinimo procesą, kuris parodo, ar jie nėra susiję su kariuomene ar kitomis saugumo tarnybomis ir viešai neremia karo Ukrainoje. Komandoms dalyvauti neleidžiama.
ISU pabrėžė, kad „ir toliau smerkia visus ginkluotus konfliktus visame pasaulyje“ ir „toliau teikia finansinę paramą Ukrainos čiuožėjams per įvairias iniciatyvas“.