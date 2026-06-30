V. Gaubas Vimbldone ilgiau neusilaikė

Abu tenisininkai prieš tai sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir pirmą kartą pateko į pagrindinį etapą.
V. Gaubui už pasirodymą varžybose atiteko 40 reitingo taškų bei 80 tūkst. svarų sterlingų (92,73 tūkst. eurų).
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Mūsiškis neseniai žaidė „Roland Garros“ turnyro pagrindiniame etape, bet į jį pateko tik su „lucky loser“ bilietu: pralaimėjo trečiame etape, tačiau atsisakius kovoti pagrindinio turnyro tenisininkui gavo šansą pakovoti.
Bendrą Vimbldono turnyro prizų fondą sudaro 64,2 mln. svarų sterlingų (74,21 mln. eurų).