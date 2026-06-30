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V. Gaubas Vimbldone ilgiau neusilaikė

2026 m. birželio 30 d. 20:03
Lrytas.lt
21-erių Vilius Gaubas (ATP-129) debiutavo pagrindiniame Vimbldono turnyre, tačiau ilgiau varžybose neužsilaikys – mūsiškis pralaimėjo akistatą. Antradienį lietuvis per 2 valandas 22 minutes 3:6, 4:6, 6:7(2) nusileido 25-erių prancūzui Kyrianui Jacquet (ATP-139).
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Abu tenisininkai prieš tai sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir pirmą kartą pateko į pagrindinį etapą.
V. Gaubui už pasirodymą varžybose atiteko 40 reitingo taškų bei 80 tūkst. svarų sterlingų (92,73 tūkst. eurų).
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Fantastiška žinia – tenisininkas V. Gaubas iškovojo dar neregėtą karjeros pergalę!

Mūsiškis neseniai žaidė „Roland Garros“ turnyro pagrindiniame etape, bet į jį pateko tik su „lucky loser“ bilietu: pralaimėjo trečiame etape, tačiau atsisakius kovoti pagrindinio turnyro tenisininkui gavo šansą pakovoti.
Bendrą Vimbldono turnyro prizų fondą sudaro 64,2 mln. svarų sterlingų (74,21 mln. eurų).
Vilius GaubasTenisasVimbldonas

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