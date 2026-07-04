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7-metis lietuvis – pasaulio braziliško džiudžitsu vicečempionas

2026 m. liepos 4 d. 23:03
Lrytas.lt
Kai didžiausias dėmesys skiriamas suaugusiųjų sportui ir laimėjimams, Lietuvos vardą pasaulyje garsina ir mažieji mūsų šalies atletai.
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Vos 7-erių metų lietuvis Timas Mikalauskas, gyvenantis Anglijoje, liepos 4 d. vykusiame „Brazilian Jiu-Jitsu Junior World Gi & No-Gi Championships 2026“ čempionate iškovojo pasaulio vicečempiono titulą BJJ No-Gi rungtyje.
Čempionatas vyko Vulverhamptone (Jungtinė Karalystė) ir subūrė jaunuosius sportininkus iš įvairių pasaulio šalių.
Pusfinalyje T. Mikalauskas įveikė atstovą iš Dagestano Šamilą Abdulchalikovą, o finale turėjo pripažinti brito Jaxono Shanno pranašumą.
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Apdovanojimų ceremonijoje ant nugalėtojų pakylos T. Mikalauskas žengė pasidabinęs Lietuvos vėliava.
 
džiudžitsu

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