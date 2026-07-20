Neeilinės varžybos: M. Alekna Lietuvoje sieks apginti šalies čempiono vardą

Palangoje jis varžysis su kitais pajėgiausiais Lietuvos disko metikais – Andriumi Gudžiumi, Martynu Alekna, todėl žiūrovai turės galimybę išvysti aukščiausio lygio pasirodymus.
Kai Mykolas Alekna kovo mėnesį treniruotės metu patyrė sunkią traumą ir jam plyšo krūtinės raumuo, buvo skaičiuojama, kad jo sugrįžimas į didįjį sportą įvyks po pusmečio ar net vėliau.
Visgi jau po trijų mėnesių Mykolas Alekna įspūdingai sugrįžo į lengvosios atletikos sektorių ir varžybose Estijoje diską nusviedė net 70 m 50 cm. Netrukus lietuvis triumfavo ir Judžine (JAV) vykusiame prestižinėse lengvosios atletikos „Deimantinės lygos“ etape su dar įspūdingesniu rezultatu – 71 m 6 cm.
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„Tokį greitą atsigavimą lėmė tai, kad nusprendžiau iškart po traumos grįžti į Lietuvą ir reabilitaciją pradėti čia. Reabilitacijai skyriau labai daug dėmesio, kasdien su tuo dirbdavau po kelias valandas. Taip pat daug dirbau su treneriu Mantu Jusiu. Dėl to pavyko greitai grįžti į aukščiausią lygį“, – sakė Mykolas Alekna.
Mykolas Alekna pernai Palangoje tapo Lietuvos čempionu su įspūdingu rezultatu – 72 m 15 cm.
„Kadangi jau galiu sportuoti ir traumos padarinių nebejaučiu, tai visada noriu bent kartą per metus sustartuoti Lietuvoje. Šalies čempionate visada smagu dalyvauti, nes jis vyksta Palangoje, kur susirenka daug žmonių, yra didelis palaikymas. Be to čia taip pat yra geros sąlygos fiksuoti gerus rezultatus, – pabrėžė Mykolas Alekna. – Man tai bus puikus testas prieš Europos čempionatą, bet, žinoma, kad norisi laimėti, nes konkurencija Palangoje bus.“
Mykolas Aleknadisko metimasLengvoji atletika
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