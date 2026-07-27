„Lemon Gym“ tęsia plėtrą Kaune: į atnaujinimus ir naujo sporto klubo įrengimą investuos 2,2 mln. eurų

„Kaunas yra viena svarbiausių mūsų aktyvios plėtros krypčių. Čia toliau stipriname savo pozicijas – šiandien mieste veikia penki „Lemon Gym“ klubai, o artimiausias etapas apima net tris reikšmingus pokyčius: dviejų esamų klubų atnaujinimą ir dar vieno naujo klubo atidarymą Kaune. Tai rodo mūsų ilgalaikį įsipareigojimą ir siekį miesto gyventojams pasiūlyti dar daugiau kokybiškų, šiuolaikiškų galimybių sportuoti“, – sako „Lemon Gym“ ir „Impuls“ vadovė Greta Radzevičienė.
Susiję straipsniai
Pasak G. Radzevičienės, dar 2025 m. gruodį Kaune Raudondvaryje atidarytas naujas „Lemon Gym“ klubas pasiteisino su kaupu – investicijos siekė 1 mln. eurų, o vos per pirmą veiklos pusmetį užsipildė nuolatiniais lankytojais.
Svarbu ir tai, kad visi atnaujinimai sporto klubuose organizuojami etapais, užtikrinant jų veikimą ir tolesnę galimybę patekti 24/7.
Kas keisis didžiausiame sporto klube Kaune?
Į didžiausią Kaune sporto klubo „Žalgirio“ arenoje atnaujinimą investuojama daugiau nei 900 tūkst. eurų, papildomai 250 tūkst. eurų į inžinerinių sistemų atnaujinimą investuos pastato valdytojas. Šios investicijos – didžausios į atnaujinimą per visą klubo istoriją.
Daugiau nei dešimtmetį „Žalgirio“ arenoje veikiantis sporto klubas yra viso tinklo flagmanas, generuojantis vienus didžiausių srautų visame „Lemon Gym“ tinkle ir atitinkamai pardavimų, todėl jo atnaujinimui skiriamas išskirtinis dėmesys.
Per tris mėnesius klubas pasikeis iš esmės – etapais bus atnaujintas interjeras, išplėsta treniruočių įrangos įvairovė, įrengtos naujos erdvės klientų patirčiai gerinti.
Atlikus įrangos naudojimo analizę, atnaujintame sporto klube bus daugiau klientų poreikius atitinkančių jėgos treniruoklių su trosų sistemomis ir laisvųjų svorių.
Po atnaujinimo 2200 kv. m sporto klube atsiras nauja, dvigubai didesnė, funkcinė treniruočių zona, skirta funkciniams pratimams, mobilumo treniruotėms ir intensyvesniam fiziniam pasirengimui.
Taip pat bus įrengta nauja poilsio ir atsistatymo „Recovery“ erdvė su hidromasažine lova, raudonosios šviesos terapijos („red light“) ir limfodrenažiniu masažuokliu „Roll Shaper“ bei patogi, moderni „Refresh“ erdvė, skirta atsikvėpti.
Bus atnaujintos ir visos trys pirtys, įrengtas pirmasis tinkle pozavimo kambarys, skirtas besiruošiantiems sporto varžyboms, bei atskira stalo teniso zona. Kartu bus atnaujinamos ir inžinerinės sistemos – vėdinimas bei šaldymas.
Tarp naujovių – speciali zona poilsiui
Dar 400 tūkst. eurų investuojama į 1400 kv. m ploto sporto klubo Savanorių prospekte atnaujinimą. Čia bus atnaujintas interjeras, kiekvienoje rūbinėje įrengtos naujos saunos, o viena pagrindinių naujovių – speciali HYROX zona, skirta funkcinių treniruočių mėgėjams.
Klube ir toliau veiks klientų pamėgta „Recovery“ erdvė su hidromasažine lova ir „Roll Shaper“ įranga, taip pat bus išplėsta treniruočių įrangos pasiūla, atsižvelgiant į klientų poreikius.
Šiame sporto klube atsiras ir nauja „Refresh“ erdvė – atskira zona poilsiui ir atsistatymui, kurioje klientai galės įsigyti papildų bei gėrimų.
Planuojamos tolesnės investicijos
Sporto klubų tinklui „Lemon Gym“ suteiktas iki 22 mln. eurų obligacijų finansavimas leis kasmet atidaryti po 4–5 naujus klubus, kartu modernizuojant jau esančią infrastruktūrą.
Šią vasarą atnaujinamas ir sporto klubas Rygoje, prekybos centre „Akropole“. „Lemon Gym“ šiais metais planuoja atidaryti keturis naujus sporto klubus. Artimiausiu metu sporto klubai duris atvers prekybos centre „Link Molėtų“ Riešėje ir Rygos Ziepniekkalns rajone.
Dar dvi naujos lokacijos bus paskelbtos vėliau. Kitų metų pradžioje planuojama atidaryti sporto klubą Jonavoje, o 2027 m. – Vilniaus Paupyje, „Galio Group“ vystomame verslo centre „Remarco“.
„Lemon Gym“ ir „Impuls“ grupė šiuo metu valdo 33 sporto klubus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei vienija 85 tūkst. narių.
Iki 2027 m. pabaigos grupė planuoja išplėsti tinklą iki 40 klubų ir pasiekti daugiau nei 110 tūkst. narių Baltijos šalyse.