Finišavo „ORC Prologue Race Klaipėda“ lenktynės: „Europos čempionatas jau ant nosies, kiekviena minutė – aukso vertės“

„Tai, ką šiomis dienomis čia darėm, manau, mums tikrai suteikia papildomų šansų artėjančiame Europos čempionate. Kad ir šiandien plaukiant tuo kanalu – yra daug detalių, kurias žinant ir čia plaukiant ne pirmą kartą, yra lengviau. Tad kiekviena treniruotė dabar vertinga“ – teigė įgulos „Rhino“ kapitonas Saulius Pajarskas.
Būtent „Rhino“ komanda ORC Prologue Race B grupėje iškovojo pirmąją vietą. Antrąją užėmė „Keturi vėjai“ (kpt. Karolis Janulionis) komanda, trečiąją – jachtos „Next“ (kpt. Marius Ambrulaitis) komanda.
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„Europos ORC čempionato tikrai labai laukiam. Pirmą kartą namie vyks toks renginys! Ta proga šiek tiek atsinaujinome ir inventorių – turime mums naują X-41 klasės jachtą. Tad šitas prologas mums buvo labai produktyvus – labai gera treniruotė tiek vakar priešvėjinėse-pavėjinėse lenktynėse, tiek šiandien navigacinėse. Čempionatas jau visai ant nosies, tai kiekviena minutė laive yra tiesiog aukso vertės“ – pasibaigus ORC Prologue Race Klaipėda dalinosi Karolis Janulionis, įgulos „Keturi vėjai“ kapitonas.
C grupės ORC Prologue Race nugalėtojais tapo taip pat visiškai naujos kartos laivu – M.A.T. 11 – buriuojantys ir pirmą kartą ant vandens su juo būtent per šias varžybas išplaukę „Arabela-Citadele“ (kpt. Raimondas Šiugždinis), antrąją vietą užėmė „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas), o trečiąją jachta „Te Kyla“ (kpt. Algirdas Žižys).
Drauge vakar ant vandens į Klaipėdos etapą jau išplaukė ir kitų „Kuršių marių regatos“ įskaitų – Kruizinių ir Sportinių – jachtos, o taip pat – Atvirosios grupės komandos. Jūriniame navigaciniame etape buriuotojus pasitiko permainingas vidutinis-silpnas vėjas, kuris etapui artėjant link finišo dar labiau rimo ir išbandė komandų kantrybę.
„Šiandien etape tik išplaukus vėjo lyg ir užteko, bet vėliau jis rimo, o lenktynių pabaigoje beveik visai dingo, labai sukinėjosi. Tai jau grįžtant, čia uoste, tų iššūkių daugiau buvo. Bet ką gali žinoti, gal tai mums ir padės laimėt šitą etapą. Matysim“ – apie patirtį kalbėjo „La Calma“ kapitonas Marius Klišaitis.
Būtent šiai įgulai pavyko laimėti pirmąją vietą Kruizinių jachtų kategorijoje. Antrąją vietą užsitikrino jachta „Mirage“ (kpt. Albertas Lukšys), trečiąją vietą jachta „Vajana Magic“ (kpt. Gintautas Andriuškevičius).
Įspūdingą pergalę šiame etape pasiekė jachtos „Orca Crew“ (kpt. Algirdas Umbrasas) komanda – jie užėmė pirmąją vietą gausiausioje, Sportinių jachtų, įskaitoje, kur šiemet varžosi 17 komandų.
„Mūsų buvo labai geras startas – pasirinkome gerą starto padėtį, kas leido mums jau pradžioje atsiplėšti nuo viso laivyno. Vėliau mus pasivijo ir aplenkė konkurentai „Presto“. Tačiau gal jų navigatorius padarė klaidą – jie nuplaukė šiek tiek į kitą pusę, nei reikėjo. Mums tai leido vėl išsiveržti į priekį. Uoste, nurimus vėjui, kova prasidėjo kone iš naujo, bet mums pavyko atsilaikyti. Emocijos labai geros, ypač jaunesniems komandos nariams, kuriems tai – pirma tokia pergalė.“, – dalinasi „Orca Crew“ kapitonas Algirdas Umbrasas.
Antrąją vietą šioje įskaitoje iškovojo jachta „Levante“ (kpt. Benas Martišauskis), trečiąją – jachta „Storm“ (kpt. Andrius Ramonaitis).
Atvirosios grupės Klaipėdos etapo nugalėtojais tapo jachta „Jazz“ (kpt. Gintautas Burnickas), antrąją vietą užėmė jachta „O'lia lia“ (kpt. Osvaldas Kudzevičius), o trečiąją jachta „Regina“ (kpt. Dovydas Kvederis).
ORC Prologue Race Klaipėda buvo puiki proga buriuotojams pasitikrinti pasiruošimą bei laivo pajėgumą prieš rugpjūčio 7–15 d. Klaipėdoje vyksiantį Klaipėda Europos ORC buriavimo čempionatą.
Pasibaigus ORC Prologue Race Klaipėda visų įskaitų jachtos kovą toliau tęs likusiuose „Kuršių marių regatos“ etapuose. Šiandien ryte įgulos jau startavo ilgosiose jūrinėse navigacinėse lenktynėse, kurios gali trukti ir iki 12 valandų. Vos išėjus pro vartus komandas pasitiko audringa jūra, stirpus vėjas ir lietus.
Po šio vakaro finišo, regata kelsis į Nidą ir Kuršių marias ir tęsis iki rugpjūčio 1 dienos. Sekti „Kuršių marių regatos“ rezultatus galima čia.
ORC Prologue Race Klaipėda rezultatai:
B grupė:
1. „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) – 5 t.
2. „Keturi vėjai“ (kpt. Karolis Janulionis) – 7 t.
3. „Next“ (kpt. Marius Ambrulaitis) – 12 t.
C grupė:
1. „Arabela“ (kpt. Raimondas Šiugždinis) – 4 t.
2. „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) – 9 t.
3. „Te Kyla“ (kpt. Algirdas Žižys) – 13 t.
Po „Kuršių marių regatos“ Klaipėdos etapo įgulos išsidėsto taip:
Didžiųjų jachtų įskaita:
1. „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) – 6,5 t.
2. „Arabela-Citadele“ (kpt. Raimondas Šiugždinis) – 7 t.
3. „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) – 12 t.
Kruizinių jachtų įskaita:
1. „La Calma“ (kpt. Marius Klišaitis) – 1 t.
2. „Mirage“ (kpt. Albertas Lukšys) – 2 t.
3. „Vajana Magic“ (kpt. Gintautas Andriuškevičius) – 3 t.
Sportinių jachtų įskaita:
1. „Orca Crew“ (kpt. Algirdas Umbrasas) – 1 t.
2. „Levante“ (kpt. Benas Martišauskis) – 2 t.
3. „Storm“ (kpt. Andrius Ramonaitis) – 3 t.
Atviroji grupė:
1. „Jazz“ (kpt. Gintautas Burnickas) – 1 t.
2. „O'lia lia“ (kpt. Osvaldas Kudzevičius) – 2 t.
3. „Regina“ (kpt. Dovydas Kvederis) – 3 t.