Lietuvos sporto savaitė: futbolo klubų sunkumai, lengvaatlečių susibūrimas Palangoje ir motobolo šventė Skuode

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai.
Svarbiausi savaitės įvykiai
Liepos 21 d. Vilius Gaubas teniso turnyro Eštorilyje (Portugalija; ATP 250) pirmajame rate pralaimėjo ispanui Pablo Carreno-Bustai 1:6, 3:6 (mačas truko 1 val. 22 min.). ATP reitinge 128-ąją vietą užimantis 21 metų V.Gaubas šį sezoną dalyvavo šeštajame ATP turnyre ir trečiąjį kartą iškrito pirmajame rate.
Liepos 21 d. Kauno „Žalgiris“ futbolo Čempionų lygos atrankos antrojo etapo pirmosiose rungtynėse išvykoje sužaidė lygiosiomis su Farerų Salų čempionu „Klaksvik“ 0:0. Atsakomosios rungtynės vyks liepos 29 d. Jonavoje.
Liepos 21 d. A.Trochanowskio atminimo dviračių lenktynėse (Lenkija; Europos turas) tarp „Energus“ dviratininkų aukščiausią trečiąją vietą užėmė estas Raitas Armas. Arnas Bilertas užėmė 74-ąją vietą. Nugalėjo olandas Larsas Rouffaeras (EEW).
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Liepos 21 d. Lengvosios atletikos turnyre Banska Bystricoje (Slovakija; Žemyninio turo sidabrinis lygis) Edis Matusevičius laimėjo ieties metimo varžybas (79,80 m).
Liepos 22 d. Justina Mikulskytė teniso turnyro Amštetene (Austrija; ITF 100) antrajame rate pralaimėjo ispanei Alicijai Herrero Linanai 3:6, 0:6. WTA reitinge 239-ąją vietą užimanti J.Mikulskytė pirmajame rate nugalėjo čekę Michaelą Bayerlovą.
Liepos 23 d. Honkonge pasaulio fechtavimo čempionate moterų špagos varžybose Olivija Mašalo užėmė 136-ąją vietą (tarp 184 sportininkių), vyrų špagos varžybose Makaras Lozenko užėmė 168-ąją, Mindaugas Tamošiūnas – 187-ąją vietą (tarp 225 sportininkų).
Liepos 23 d. „Panevėžys“ futbolo Konferencijos lygos atrankos antrojo etapo pirmosiose rungtynėse namie sužaidė lygiosiomis su Kostanajaus „Tobol“ (Kazachstanas) 1:1 (pirmajame kėlinyje įvartį įmušė S.Keita, antrajame kėlinyje „Tobol“ rezultatą išlygino. Vilniaus „Žalgiris“ išvykoje pralaimėjo Tbilisio „Dinamo“ 0:3 (visi įvarčiai įmušti pirmajame kėlinyje). Atsakomosios rungtynės vyks liepos 30 d.
Liepos 24 d. Vilniaus „Ryto“ krepšinio klubas sudarė sutartį su amerikiečiu Ricky Lindo, kuris praėjusį sezoną žaidė Burgo „Jeunesse Laïque“ ir tapo Europos taurės laimėtoju.
Liepos 24 ir 26 d. Lietuvos futbolo lygoje Vilniaus raj. „Transinvest“ namie nugalėjo Telšių „Džiugą“ 1:0, Kauno raj. „Hegelmann“ išvykoje nugalėjo „Šiaulius“ 2:0. Po 20–21 rungtynių pirmauja Kauno „Žalgiris“ (34 tšk.), Marijampolės „Sūduva“, „Džiugas“ (po 33), „Transinvest“ (32), Vilniaus „Žalgiris“ (31) ir Gargždų „Banga“ (30).
Liepos 25 d. Daugiadienėse dviračių lenktynėse apie Mazoviją (Lenkija; Europos turas) tarp „Energus“ dviratininkų aukščiausią antrąją vietą užėmė estas Raitas Armas, tarp lietuvių aukščiausią 61-ąją vietą – Ignas Kertenis. Nugalėjo lenkas Michalas Pomorski („ATT Inverstments“).
Liepos 25 d. Lietuvos vaikinų (iki 18 m.) krepšinio rinktinė Trentino krašte (Italija) prasidėjusiame Europos čempionate per du pirmuosius turus pralaimėjo Slovėnijai 76:83 ir nugalėjo Bulgariją 90:69.
Liepos 25 d. Skuode pasibaigusiame Europos motobolo čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo bronzos medalius. Lietuviai pirmajame etape nugalėjo Nyderlandus 4:1 ir Ukrainą 3:1, pralaimėjo Vokietijai 0:7 ir Prancūzijai 0:8, pusfinalyje pralaimėjo Vokietijai 0:10, rungtynėse dėl trečiosios vietos nugalėjo Nyderlandus 5:3. Finale Vokietija nugalėjo Prancūziją 3:1. Lietuviai Europos čempionato medalius iškovojo trečiąjį kartą (1994 m. laimėjo bronzą, 1996 m. – sidabrą). Jaunių (iki 18 m.) turnyro finale Lietuvos rinktinė pralaimėjo Vokietijai 2:3 (jaunių turnyre žaidė trys komandos).
Liepos 25 d. Edas Butvilas teniso turnyro Vašingtone (ATP 500) atrankos pirmajame rate pralaimėjo amerikiečiui Mackenzie McDonaldui 6:3, 3:6, 4:6. ATP reitinge 233-iąją vietą užimantis 22 metų E.Butvilas nuo birželio pradžios pralaimėjo 7 iš eilės mačus.
Liepos 26 d. Lenkijos gynybos ministro taurės dviračių lenktynėse (Europos turas) tarp „Energus“ dviratininkių aukščiausią 12-ąją vietą užėmė Raitas Armas, tarp lietuvių aukščiausią 81-ąją vietą užėmė Dovydas Bružas. Nugalėjo lenkas Marceli Boguslawski („ATT Investments“).
Liepos 26 d. „Tour de Pologne“ daugiadienėse moterų dviračių lenktynėse (UCI profesionalų serija) Rasa Leleivytė („Aromitalia“) užėmė 13-ąją vietą. Nugalėjo olandė Lorena Wiebes („SD Worx“).
Liepos 26 d. Segede (Vengrija) Europos jaunimo (iki 18 ir iki 23 m.) baidarių ir kanojų irklavimo čempionate tarp lietuvių aukščiausią penktąją vietą užėmė Danielius ir Dovydas Gauriai (iki 23 m.; 500 m dviviete kanoja). Vanesa Melinauskaitė (iki 18 m.; 200 m vienviete kanoja) bei V.Melinauskaitė ir Rūta Marozaitė (iki 18 m.; 200 m dviviete kanoja) užėmė šeštąją vietą, Nedas Zavackis (iki 23 m.; 200 m vienviete baidare) – septintąją vietą. Kitos lietuvių įgulos į finalą nepateko.
Liepos 26 d. Duisburge (Vokietija) pasaulio jaunimo (iki 23 m.) irklavimo čempionate tarp lietuvių aukščiausią ketvirtąją vietą užėmė Ūla Jonušaitė ir Ugnė Rudaitytė (pavienė dvivietė). Saulė Kryževičiūtė ir Gabija Stankevičiūtė (porinė dvivietė) užėmė penktąją vietą. Čempionate dalyvavo keturios Lietuvos įgulos.
Liepos 26 d. Palangoje pasibaigusiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate disko metimo varžybas laimėjo Mykolas Alekna (72,65 m; antrąją vietą užėmė Andrius Gudžius, trečiąją – Martynas Alekna). 100 metrų bėgimo varžybas laimėjo Adas Dambrauskas (10,26 sek.) ir Ema Rupšytė (11,60 sek.). Airinė Palšytė (aukštis) rungties šalies čempione tapo dvyliktąjį kartą, Simas Bertašius (1500 m) ir Edis Matusevičius (ietis) – vienuoliktąjį, Dovilė Kilty (trišuolis) – dešimtąjį, Marius Vadeikis (tolis), Gediminas Truskauskas (200 m), Osvaldas Gedrimas (kartis), Tomas Vasiliauskas (kūjis) ir Ieva Gumbs (diskas ir rutulys) – devintąjį. Komandų įskaitoje nugalėjo Kauno „Startas“.
Liepos 26 d. Lietuvos vyrų septyniukių regbio rinktinė Europos čempionato galutinėje įskaitoje užėmė priešpaskutinę 11-ąją vietą ir kartu su paskutinę vietą užėmusia Lenkija iškrito į antrąją pakopą. Lietuviai pirmojoje pakopoje žaidė šešis sezonus (nuo 2021 m.). Šio sezono antrojo etapo turnyre Splite (Kroatija) lietuviai užėmė 11-ąją vietą. Jie grupės varžybose pralaimėjo Prancūzijai 5:38, Portugalijai 0:26, Sakartvelui 5:19, rungtynėse dėl žemesniųjų vietų pralaimėjo Ukrainai 5:38 ir nugalėjo Lenkiją 19:5. Antrojo etapo finale Prancūzija nugalėjo Italiją 43:0. Galutinėje sezono įskaitoje nugalėjo Prancūzija.
Liepos 26 d. Batame (Indonezija) trijulių krepšinio Iššūkio serijos turnyro finale Kauno VDU pralaimėjo „Antwerpen“ 17:21. VDU grupės varžybose laimėjo abejas rungtynes, ketvirtfinalyje nugalėjo „DeQing“ (Kinija) 21:15, pusfinalyje – „Taipei“ 21:17.
Liepos 26 d. Šanluo (Kinija) paplūdimio tinklinio turnyre (profesionalų turo Iššūkio lygis) Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė užėmė 25-ąją vietą. Vyrų varžybose Audrius Knašas ir Povilas Piešina užėmė 41-ąją vietą.
Vilius GaubasKauno ŽalgirisEdis Matusevičius
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