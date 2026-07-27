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Lietuvos vardas nuskambėjo visoje Europoje – trakiečiai pasiekė istorinį rezultatą

2026 m. liepos 27 d. 09:17
Lrytas.lt
Trakų rajono vardas nuskambėjo visoje Europoje – Miunchene (Vokietijoje) vykusiame 16-ajame Europos drakonų valčių čempionate Lietuvai atstovavusi „Lentvaris Dragon Boat Team“ pasiekė istorinį rezultatą.
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D20 valčių klasės „Premier Open“ kategorijoje komandos sportininkai iškovojo tris bronzos medalius – 200, 500 ir 2000 metrų distancijose. Tai vienas reikšmingiausių Lietuvos drakonų valčių sporto pasiekimų Europos čempionatų istorijoje. Liepos viduryje vykusiose varžybose dalyvavo įgulos iš 22 Europos valstybių.
„Kai tarptautinėse varžybose skamba Lietuvos vardas, o prie šių pergalių prisideda Trakų rajono sportininkai, tai yra pasididžiavimas visai mūsų bendruomenei.
Šie istoriniai laimėjimai rodo, kad atkaklus darbas, vienybė ir tikėjimas savo jėgomis leidžia pasiekti aukščiausių rezultatų.
Dėkoju sportininkams ir treneriams už atsidavimą bei linkiu, kad šios pergalės taptų tik dar didesnių pasiekimų pradžia“, – džiaugėsi Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.
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Istorinis laimėjimas – sunkaus darbo rezultatas
„Lentvaris Dragon Boat Team“ jau ne vienerius metus yra vienas aktyviausių drakonų valčių klubų Lietuvoje.
Komanda nuolat dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose, o šis Europos čempionatas tapo svarbiausiu jos pasiekimu iki šiol. Vokietijoje komandą sudarė 20 įgulos narių.
Sportininkų teigimu, rezultatas – sunkaus darbo, nuoseklių treniruočių ir stiprios komandinės dvasios vaisius.
Meras Andrius Šatevičius kartu su komanda <br> Trakų raj. savivaldybės nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Meras Andrius Šatevičius kartu su komanda 
 Trakų raj. savivaldybės nuotr.
„Palaikymas lydėjo mūsų komandą viso čempionato metu ir buvo neįkainojamas. Esame be galo dėkingi, kad buvote kartu – jūsų tikėjimas ir palaikymas suteikė mums dar daugiau motyvacijos“, – po čempionato dėkojo „Lentvaris Dragon Boat Team“.
Šiemet vykusiame Europos drakonų valčių čempionate Lietuvos atstovai bendroje medalių įskaitoje užėmė 13-ąją vietą.
Geriausiai pasirodė Ukrainos sportininkai, kurie užėmė pirmąją vietą, po jų rikiavosi Vokietijos ir Vengrijos komandos.
Trakų rajono savivaldybė

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