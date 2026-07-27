Penki jaunieji Lietuvos penkiakovininkai pasaulio čempionato finaluose: ryškiausiai sužibėjo Liutauras Valeika

Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos manieže pilnos tribūnos palaikė L. Valeiką – lietuvis fechtavimo eliminavimo rungtyje iškovojo maksimalų galimų taškų skaičių – 250. Vis dėlto nedidelė klaida kliūčių ruože sutrukdė išsilaikyti tarp lyderių ir šioje rungtyje – jis buvo 9-as. Plaukime Lietuvos atstovas užėmė 16-ą vietą, o prieš bėgimo ir šaudymo rungtį bendroje įskaitoje buvo 6-oje pozicijoje. Vakarykščiame pusfinalyje daug jėgų atidavęs L. Valeika paskutinėje rungtyje kovojo iš paskutiniųjų, o finišą pasiekė 11-as (1528 taškai).
„Esu laimingas, nesitikėjau, kad tokią vietą užimsiu. Žinojau, kad nesu stipriausias bėgimo ir šaudymo rungtyje, todėl stengiausi kuo daugiau taškų surinkti kitose rungtyse. Labai džiaugiuosi, kad laimėjau fechtavimą. Atidaviau visą save šiose varžybose“, – po finišo sakė L. Valeika.
Pasaulio čempionu tapo italas Mateo Bovenzi (1608 tšk.), sidabrą laimėjo ukrainietis Danylo Sych (1596 tšk.), bronzą – Mohamed Hassan (1589 tšk.).
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Susumavus rezultatus komandų įskaitoje pirmą vietą užėmė Ukraina, antrą – Egiptas, trečią – Čekija. Lietuvos rinktinė buvo 9-a.
Merginų (iki 22 m.) finale varžėsi dvi Lietuvos atstovės – septyniolikmetė Gustė Pečiulytė ir devyniolikmetė Martina Rutkauskaitė. Fechtavimo eliminavimo rungtyje lietuvės užėmė atitinkamai 17-ą ir 18-ą vietas, kliūčių ruože – 11-ą ir 17-ą, buvusios plaukikės tarp lyderių buvo plaukime – 1-a ir 7-a vietos, o paskutinėje bėgimo ir šaudymo rungtyje startavo iš atitinkamai 10-os iš 16-os pozicijų. Finišo liniją jaunosios šalies penkiakovininkės kirto 15-a ir 17-a (1398 ir 1396 tšk.).
„Europos jaunimo čempionate net nepatekau į finalą, todėl puikiai vertinu šį pasiekimą Kaune. Labiausiai nudžiugino kliūčių ruožo rungtis, šiek tiek nuliūdino fechtavimo rungtis, bet tikiuosi, kad tobulėsiu ir toliau“, – pasirodymą įvertino G. Pečiulytė.
Pasaulio čempionės titulą iškovojo Lenkijos atstovė Malgorzata Karbownik (1473 tšk.), vicečempione tapo šveicarė Katharina Jurt (1465 tšk.), bronza pasipuošė egiptietė Ganah Elgindy (1463 tšk.).
Komandų įskaitoje nugalėjo Šveicarija, antra vieta atiteko Egiptui, trečia – Vengrijai. Lietuvos penkiakovininkės užėmė 6 vietą.
Paskutiniame dienos finale Rokas Sungaila ir Dominykas Banys atitinkamai užėmė 30-ą ir 31-ą vietas jaunių (iki 17 m.) varžybose. Komandinėje įskaitoje lietuviams atiteko 9-oji vieta.