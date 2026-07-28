Padėtas gėdingas taškas – Europa atsiklaupė prieš Rusijos gimnastus

Sprendimą leisti rusams naudotis visais atributais liepos 28 dieną oficialiai ratifikavo Europos gimnastikos generalinė asamblėja.
Taigi, Europos federacijos priimtos taisyklės dabar yra suderintos su Tarptautinės gimnastikos federacijos taisyklėmis, kuri dar 2026 m. gegužės mėn. panaikino Rusijos gimnastams neutralumo statusą ir leido jiems visiškai be jokių apribojimų sugrįžti į tarptautines varžybas.
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Pagal patvirtintas taisykles, Rusijos nacionalinių simbolių naudojimas bus privalomas visose būsimose Europos gimnastikos varžybose. Taip pat numatytas pereinamasis laikotarpis toms varžyboms, kurių rengimas buvo įteisintas iki 2026 m. liepos 28 dienos.
Tad tokių turnyrų organizatoriai galės nenaudoti Rusijos vėliavos ir himno, jei tai aiškiai draudžia įstatymai arba priimančiosios šalies valdžios reikalavimai.
Tačiau tokie apribojimai neturės įtakos Rusijos sportininkų pasirodymui – jie negalės būti neutraliais.
Prieš galutinį tokio sprendimo ratifikavimą buvo kilęs ne vienas rimtas ginčas. Kelios Europos federacijos, įskaitant Vokietiją, Didžiąją Britaniją ir Švediją, protestavo, reikalaudamos, kad apribojimai dėl vėliavos ir himno Rusijos sportininkams būtų nepanaikinti. Tačiau didžioji dauguma pritarė taisyklės ratifikavimui.
Generalinės Asamblėjos priimtas sprendimas galutinai nustatė naujas Europos gimnastikos varžybų taisykles ir išsprendė neatitikimus tarp Europos gimnastikos ir Tarptautinės gimnastikos federacijos reglamentų.