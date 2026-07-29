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Benediktas Bubelevičius – pasaulio imtynių jaunių čempionato bronzos medalio laimėtojas

2026 m. liepos 29 d. 00:16
Lrytas.lt
Baku vykstančiame pasaulio imtynių jaunių (U17) čempionate Benediktas Bubelevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 80 kilogramų!
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Benediktas kvalifikacijoje įveikė kazachą Alikhaną Kuševą, o aštuntfinalyje ant menčių paguldė ukrainietį Daniilą Melničiuką.
Kitame etape lietuvis palaužė armėno Vahe Hovejano pasipriešinimą, tačiau lygioje kovoje dėl patekimo į finalą nusileido azerbaidžaniečiui Isfahanui Hasanovui.
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Mažajame finale Šiaulių rajono atletas surėmė pečius su gerai žinomu turku Abduhaliku Balu. Būtent šį turką Benediktas rezultatu 3:1 nugalėjo bronzinėje imtyje gegužę vykusiame Europos U17 čempionate.
Tąsyk Bulgarijoje pergalė buvo išplėšta paskutinėmis sekundėmis staigiai atliktu suktuku.
Azerbaidžano sostinėje turkas pirmavo tik vieną kartą, po uždirbto aktyvumo taško. Varžovas apačioje atakos neišvystė prieš prie kilimo prisiklijavusio Benedikto.
Po pertraukėlės lietuvis išnaudojo savo galimybę parterio atakoje ir atliktu ridenimu atitrūko dviem taškais (3:1).
Netrukus Benediktas sėkmingai pridengė Balą (1:5), kuris atsidūrė pavojingoje padėtyje. Turkas išvengė menčių, išėjimu į viršų apsidovanojo vienu tašku (2:5), tačiau tai buvo paskutinis dvikovos epizodas, kuriame „tilto“ nuvargintas varžovas nuveikė kažką reikšmingo. Benediktas toliau kontroliavo padėtį ir neleido suabejoti savo pranašumu!
Benediktas Bubelevičius – pasaulio imtynių jaunių čempionato bronzos medalio laimėtojas  Daugiau nuotraukų (3)
Benediktas Bubelevičius – pasaulio imtynių jaunių čempionato bronzos medalio laimėtojas 
Benedikto iškovotas pasaulio jaunių imtynių čempionato medalis yra trečias apdovanojimas šalies imtynių sporto istorijoje.
2013-ais metais Serbijoje Paulius Galkinas iškovojo pasaulio jaunių vicečempiono titulą, o 2016-ais Kamilė Gaučaitė Gruzijoje užėmė trečią vietą.
GR – 80 kg
3–5 v. Abdulhalik BAL (TUR) – Benediktas BUBELEVIČIUS 2:5
GR – 80 kg
1/2 Fin.
Isfahan HASANOV (AZE) – Benediktas BUBELEVIČIUS 4:2 GR -
80 kg
1/4 Fin. Benediktas BUBELEVIČIUS – Vahe HOVEYAN (ARM) 6:3
GR – 80 kg
1/8 Fin. Danyil MELNYCHUK (UKR) – Benediktas BUBELEVIČIUS 2:9 (pergalė mentėmis)
GR – 80 kg
Kval. Alikhan KUSHEV (KAZ) – Benediktas BUBELEVIČIUS 0:4
GR – 55 kg
1/8 Fin. Haniel De Jesus RODRIGUEZ NOLAYA (VEN) – Domantas MERKELIS 9:4
GR – 60 kg
Kval. Mohamed AHMED (EGY) – Ronaldas POGOŽELSKIS 11:0
GR – 65 kg
1/8 Fin. Lovro VIDOVIC (CRO) – Mangirdas BRAŽDŽIŪNAS 7:4
GR – 71 kg
1/16 Fin. Dmitrijus PETROVIČEVAS – Nikoloz KUTUBIDZE (GEO) 0:7
imtynės

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