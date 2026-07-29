Dvi Lietuvos penkiakovininkų estafetės – tarp aštuonių stipriausių pasaulio jaunimo čempionate

Lietuvos duetas vaikinų varžybas pradėjo sėkmingai – užėmė 3-ą vietą fechtavimo eliminavimo rungtyje. Deja, vėliau kliūčių ruože pirmas startavęs J. Štuikys krito nuo kliūties – lietuvių pasiektas rezultatas buvo 6-as tarp 19 komandų.
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Vis dėlto tai neišmušė iš vėžių –Lietuvos komanda laimėjo plaukimo rungtį, o paskutinėje bėgimo ir šaudymo rungtyje išsilaikė stipriausiųjų šešetuke. Pasaulio čempione tapo Čekija.
„Varžymąsis Lietuvoje suteikė daug jėgų ir padėjo užimti 6-ą vietą. Džiaugiamės, nes nesitikėjome.
Fechtavimas parodė, kad esame stipresni, nei patys manome. Gaila, kad suklydome kliūčių ruože, bet po plaukimo pakilome aukštyn, o vėliau atbėgome šešti. Čia kosmosas“, – iškart po finišo sakė I. Zaveckas ir J. Štuikys.
M. Rutkauskaitė ir F. Lukminaitė fechtavimo eliminavime buvo vienuoliktos, kliūčių ruože ir plaukime užėmė 8-as vietas. Finišą bėgimo ir šaudymo rungtyje lietuvės pasiekė aštuntos. Nugalėjo Egipto penkiakovininkės.
„Džiaugiuosi, kad gavome tokią galimybę dalyvauti pasaulio čempionato estafečių varžybose. Gal nepavyko pačios varžybos, kaip tikėjomės, tikrai galėjome daug geriau, bet džiaugiamės kiekviena akimirka ir dėkojame už palaikymą“, – kalbėjo M. Rutkauskaitė.
Šiandien vyko ir jaunių (iki 17 m.) finalas. Vienintelė Lietuvos atstovė Austėja Brovkaitė užėmė 31-ą vietą.
Kvalifikacijos varžybose kelialapį į finalą iškovojusi lietuvė pagerino savo amžiaus grupės kliūčių ruožo pasaulio rekordą – 25,17 sek.
Trečiadienį pasaulio čempionatą vainikuos abiejų amžiaus grupių mišrių estafečių varžybos.