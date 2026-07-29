Lietuvos penkiakovininkai pasaulio čempionatą baigė istoriniu sidabru

Mišrių estafečių varžybas Lietuvos komanda pradėjo tik 10-a vieta fechtavimo eliminavimo rungtyje, tačiau vėliau buvo tarp greičiausių kliūčių ruože ir plaukime – užėmė atitinkamai 3-ą ir 2-ą vietas. Prieš lemiamą bėgimo ir šaudymo rungtį lietuviai nuo lyderių prancūzų atsiliko 24 sekundėmis ir buvo ketvirti. Pirmame etape G. Pečiulytė išlaikė poziciją, o antrame etape Liutauras Valeika jau po pirmo šaudymo ruožo pakilo į 3-ą vietą, po trečio – į 2-ą vietą. Finišo liniją jis kirto vos 4 sekundėmis vėliau nei Prancūzijos sportininkas. Pasaulio čempionės titulą iškovojusi Prancūzija varžybose surinko 1410 taškų, Lietuva – 1406 tšk., Egiptas – 1396 tšk.
„Žinojau, kad, jeigu susikaupsiu šaudymui, galėsime pretenduoti į prizines vietas, nes tikrai turiu gerą finišą. Bėgimo distancija nėra labai ilga, kas man naudinga. Pavyko susikaupti ir tikrai labai gerai šaudžiau – šiandien tai ir lėmė, kad atbėgau į antrą vietą“, – po finišo sakė L. Valeika.
G. Pečiulytės ir L. Valeikos pasiekimas – istorinis. Lietuvos duetas pirmą kartą šalies istorijoje iškovojo jaunimo mišrios estafetės sidabro medalį atnaujinto formato šiuolaikinėje penkiakovėje, kurioje jojimą pakeitė kliūčių ruožas.
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„Po fechtavimo tikrai nesitikėjome, kad būsime tarp prizininkų, bet tai tik dar vienas įrodymas, kad negali sustoti, reikia visada dirbti iki pat paskutinės sekundės ir darbas atsiperka. Šis čempionatas yra jėga ir smagu jį uždaryti su trenksmu. Ačiū visiems, kurie palaikė, tai suteikė jėgų finišui“, – džiaugėsi G. Pečiulytė.
Dar vienas medalis Lietuvos rinktinei apmaudžiai išslydo mišrių estafečių jaunių (iki 17 m.) varžybose. Austėją Brovkaitę ir Roką Sungailą nuo bronzos medalių skyrė vos 2 taškai. Prieš paskutinę bėgimo ir šaudymo rungtį lietuviai vos 3 sekundėmis atsilikinėjo nuo lyderių, tačiau paskutiniame rate lietuviai iškrito iš prizininkų trejeto ir finišavo po Čekijos (1341 tšk.), Didžiosios Britanijos (1331 tšk.) ir Egipto komandų (1324 tšk.).
„Nukritau kliūčių ruože, bet, manau, greitai susitvarkiau. Po ilgos savaitės varžybų šiandien atidavėme visas savo jėgas, padarėme tai, ką galėjome. Ketvirta vieta yra labai gera vieta“, – kalbėjo A. Brovkaitė.
Aukščiausio lygio šiuolaikinės penkiakovės varžybos ir kitąmet atkeliaus į Kauną – čia vyks vienas iš 2027 m. pasaulio taurės etapų.