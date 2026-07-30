Lietuva – tarp pasaulio lyderių naujoje olimpinėje disciplinoje: Klaipėdoje – reta proga tai pamatyti iš arti

Kol visas pasaulis dar tik atranda šią dinamišką rungtį, Lietuva joje jau spėjo įsitvirtinti tarp stipriausių valstybių. Mūsų šalies sportininkai nuolat kovoja dėl aukščiausių vietų Europos ir pasaulio čempionatuose, o rugpjūčio 8–9 dienomis Klaipėdoje vyksiantis Baltijos šalių paplūdimio sprinto čempionatas taps išskirtine galimybe šiuos sportininkus pamatyti iš arti.
„Kodėl Lietuva stipri? Todėl, kad išdrįsome pabandyti,“ – sako tarptautinės kategorijos teisėjas Edmundas Daukantas.
Anot jo, didžiausią pranašumą Lietuvai suteikė ne atsitiktinumas, o ankstyvas sprendimas kryptingai vystyti naują discipliną: „Mūsų stipriausi irkluotojai jau buvo pasižymėję Europos ir pasaulio čempionatuose klasikinio irklavimo rungtyse. Jie nusprendė išbandyti paplūdimio sprintą ir tai darė profesionaliai. Lietuvos irklavimo federacija nuo pat pradžių į šią rungtį nežiūrėjo kaip į antraeilę – sportininkai buvo palaikomi dar tada, kai nebuvo aišku, ar ši disciplina apskritai taps olimpine. Šiandien matome, kad tas nuoseklus darbas davė rezultatų“, – pasakoja E. Daukantas.
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Paplūdimio sprintas iš pirmo žvilgsnio mažai primena tradicinį irklavimą. Sportininkai varžybas pradeda ne valtyje, o paplūdimyje. Po starto signalo jie bėga prie valties, įšoka į ją, įveikia jūroje bujomis pažymėtą trasą, apsuka tolimiausią bują, grįžta į krantą ir finišuoja bėgdami smėliu.
„Tai labai įspūdinga rungtis. Atkrintamuosiuose etapuose dvi įgulos startuoja vienu metu, sportininkai dideliu greičiu bėga prie valčių, lenktyniauja beveik petys į petį, o grįždami su bangomis atrodo tarsi banglentininkai. Viskas vyksta labai arti žiūrovų, todėl emocijų netrūksta“, – pasakoja E. Daukantas.
Skirtingai nei daugelyje kitų irklavimo rungčių, čia žiūrovai gali stebėti beveik visą distanciją nuo pradžios iki finišo, todėl varžybos tampa lengvai suprantamos net tiems, kurie irklavimo iki šiol nėra stebėję.
Nors rungties pavadinime yra žodis „sprintas“, tai nereiškia, kad sportininkų laukia trumpas ir lengvas išbandymas.
Pasak E. Daukanto, paplūdimio sprintas reikalauja ne tik greičio, bet ir puikios orientacijos, gebėjimo prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių bangų, tikslaus darbo su komanda bei nepriekaištingos technikos įšokant į valtį ir iš jos išlipant: „Daugelį sportininkų apgauna pats žodis „sprintas“. Atrodo, kad tai tik trumpa distancija, tačiau per varžybas gali tekti startuoti kelis kartus ir kiekviename etape kovoti maksimaliu pajėgumu. Todėl paplūdimio sprintas tampa tikru ištvermės išbandymu“, – teigia jis.
Paplūdimio sprintas dar tik pradeda savo olimpinę istoriją, todėl kiekvienos tarptautinės varžybos tampa svarbia šios disciplinos augimo dalimi.
Rugpjūčio 8–9 dienomis Klaipėdos Melnragės II paplūdimyje vyksiantis Lietuvos ir Baltijos šalių paplūdimio sprinto irklavimo čempionatas suburs pajėgius Lietuvos, Latvijos ir Estijos sportininkus, tarp kurių – Europos ir pasaulio čempionatų patirties turintys irkluotojai bei atletai, puoselėjantys ambicijas siekti vietos 2028 m. Los Andželo olimpinėse žaidynėse.
Tai bus puikus šansas iš arti pamatyti vieną sparčiausiai augančių olimpinių disciplinų pasaulyje ir sportininkus, kurie jau šiandien kuria jos istoriją. Varžybų stebėjimas žiūrovams – nemokamas.
Sporto renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė pagal Kūno kultūros ir sporto plėtros programos priemonę „Prestižinių tarptautinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas“