„Nida Jazz“ teniso ir padelio festivalis: šimtai dalyvių ir mačų, ilgametės tradicijos ir naujos idėjos

Šiemet į šį kurortą jis sukvietė 356 teniso ir padelio entuziastus iš visos Lietuvos. Keturias dienas vykusiame turnyre buvo sužaisti net 279 susitikimai, dėl apdovanojimų kovota 17-oje skirtingų divizionų. Sparčiausiai augančia festivalio dalimi tapo vos trečią kartą surengtas padelio turnyras – jo dalyvių skaičius, palyginti su praėjusiais metais, išaugo beveik dvigubai.
Jau beveik ketvirtį amžiaus šis Nidoje vykstantis turnyras kasmet rengiamas tarptautinio „Nida Jazz Maratonas“ muzikos festivalio metu.
„Ši Neringoje vykstanti fiesta jau seniai peržengė tik sporto ar tik muzikos ribas. Dienomis žaidėjai varžosi kortuose, vakarais tuos pačius veidus matai koncertuose ir kituose renginiuose. Būtent ši sporto, muzikos ir ypatingos Nidos atmosferos samplaika kasmet į Kuršių neriją sugrąžina begales žmonių iš visos Lietuvos“, – sako „Nida Jazz“ sumanytojas ir siela Leonidas Šinkarenko.
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Nidos turnyrai – galimybė išbandyti naujoves
Jau ne vienerius metus „Nida Jazz“ teniso ir padelio festivalį organizuojantys „Teniso namai“ siekia, kad vienas prestižiškiausių Lietuvos mėgėjų rakečių sporto renginių būtų ne tik puikiai organizuotas, bet ir taptų vieta, kur pirmiausia išbandomi nauji sprendimai, skirti teniso ir padelio bendruomenei.
Šių metų festivalyje daug dėmesio skirta technologijoms, padedančioms objektyviai įvertinti žaidėjų pajėgumą, sudaryti lygesnius divizionus ir suteikti mėgėjams iki šiol profesionalų sporte labiau įprastus žaidimo ir rezultatų analizės įrankius.
„Prieš penkiolika metų pradėjome organizuoti turnyrus tam, kad žmonės turėtų kur žaisti. Šiandien matome, kad vien geros organizacijos nebeužtenka. Per tą laiką bendruomenė pasikeitė, žaidėjų skaičius išaugo, tad dabar svarbiau užtikrinti, kad žaidėjai patektų į savo pajėgumo divizionus, o kiekvienas mačas, kiekvienas turnyras būtų kuo labiau konkurencingas. Būtent todėl investuojame į įvairius sprendimus, tobuliname juos. Jie sportą ir varžymąsi daro įdomesniu“, – sako „Teniso namų“ vadovas Vytautas Bartulis.
„Teniso namai“ šiandien vienija apie 14 tūkst. teniso ir padelio žaidėjų, o jų sukaupta daugiau kaip 130 tūkst. sužaistų mačų duomenų bazė leidžia kurti sprendimus, kurie iki šiol buvo labiau būdingi profesionaliam sportui nei mėgėjų turnyrams.
Lygesnės kovos prasideda dar prieš pirmąjį padavimą
„Iš patirties matome, kad vieni žaidėjai linkę pervertinti savo lygį, kiti, priešingai, siekia patekti į silpnesnius divizionus. Abiem atvejais mažėja sportinė intriga. Technologijos leidžia mums to išvengti“, – pasakoja V. Bartulis.
Anot jo, būtent todėl buvo sukurta TNL („Teniso namų lygio“) sistema, naudojanti daugiau kaip 130 tūkst. teniso bei padelio mačų duomenis. Ji leidžia ne tik tiksliau nustatyti žaidėjų pajėgumą, bet ir sekti jų žaidimo progresą, analizuoti tarpusavio susitikimų statistiką bei prognozuoti būsimų susitikimų baigtis.
Šių metų „Nida Jazz“ festivalyje TNL algoritmo prognozių tikslumas siekė apie 70 procentų, o kai kuriuose divizionuose jis suklydo prognozuodamas vos vieną ar kitą susitikimą.
„Pastebėjau, kad varžovai jau kovoja ne tik vieni prieš kitus, bet ir prieš mūsų sistemos prognozes. Prasčiau įvertinti tenisininkai, kuriems technologijos prognozuoja pralaimėjimą, labai stengiasi paneigti tai“, – šypsosi „Teniso namų“ vadovas.
Didžiausią pažangą pasiekusiems – speciali nominacija
Šiemet pirmą kartą, kartu su ilgamečiu turnyro partneriu SEB banku, buvo įsteigta speciali proveržio nominacija. Būtent šio TNL algoritmo duomenys buvo panaudoti ir renkant pirmuosius „Nida Jazz proveržio“ nominacijos laureatus.
Naujoji „Turnyro proveržio“ nominacija atiteko didžiausią pažangą pastaruoju metu padariusioms moterų ir vyrų poroms: Miglei Juškevičiūtei ir Aistei Mikočiūnienei bei Aušriui Žukauskui ir Gvidui Ivanauskui.