FIFA rengtame futbolo perversme – posūkis ir pabaiga: G. Infantino pasiuntė žinią

„Mūsų tikslas visada buvo ir visada bus vienyti bei tobulėti. Todėl šis pasiūlymas nebus įgyvendinamas“, – pareiškime teigė G. Infantino.
Pasaulio futbolą valdanti organizacija FIFA antradienį pristatė šį planą ir nurodė, kad jis galėtų padėti pritraukti iki 4,2 mlrd. JAV dolerių investicijas.
Tokia suma būtų buvusi surinkta pardavus dalį naujai kuriamos komercinės patronuojamosios bendrovės „FIFA Forward Enterprise“ (FFE), kurios vertė įvertinta 20 mlrd. JAV dolerių. Ši bendrovė būtų atsakinga už tokių turnyrų kaip pasaulio futbolo čempionatas ir FIFA pasaulio klubų taurė organizavimą.
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FIFA teigė, kad, jei projektas būtų patvirtintas, kiekviena iš 211 organizacijos narių asociacijų 2027 m. pradžioje gautų vienkartinę 20 mln. JAV dolerių išmoką, o finansavimas 2027–2030 m. laikotarpiui būtų padidintas nuo 8 mln. iki 20 mln. JAV dolerių.
Tačiau idėja leisti privatiems investuotojams įsigyti net ir nedidelę FFE akcijų dalį greitai sulaukė pasmerkimo.
Europos futbolo federacijų sąjunga (UEFA) pareiškė, kad nė viena jos nacionalinė rinktinė nedalyvaus jokiose FIFA varžybose, „kol šie pasiūlymai liks galioti“.
Šį planą taip pat pasmerkė Azijos futbolo konfederacija (AFC) ir Šiaurės bei Centrinės Amerikos ir Karibų regiono futbolo konfederacija (CONCACAF).
„Pasaulio futbolo čempionatas negali būti laikomas investiciniu produktu. Jokia jo dalis niekada neturėtų būti perduota privatiems investuotojams. Pasaulio futbolo čempionatas neparduodamas“, – pareiškime nurodė UEFA.
Penktadienį spaudimas G. Infantino dar labiau išaugo, kai atsistatydino jo vyresnysis patarėjas Carlosas Cordeiro. Jis šią idėją pavadino „blogu sandoriu FIFA narėms, blogu sandoriu futbolui ir blogu sandoriu ilgalaikei šios sporto šakos ateičiai“.
Pietų Amerikos futbolo konfederacija (CONMEBOL), kurios prezidentas Alejandro Dominguezas laikomas artimu G. Infantino sąjungininku, pareikalavo daugiau informacijos apie projekto „apimtį, struktūrą, valdymą ir galimą poveikį“.
Penktadienį vėlai vakare paskelbtame pareiškime apie plano atšaukimą G. Infantino teigė, esą projektas buvo sumanytas siekiant sustiprinti FIFA nares ir būtų įgyvendintas tik tuo atveju, jei jam pritartų dauguma.
„Atidžiai išklausę visas nuomones supratome, kad šis projektas sukėlė tokio pobūdžio susiskaldymą, kuris, nepaisant paramos lygio, nebeatitinka iš pradžių išsikelto tikslo“, – sakė jis.
Išreikšdama solidarumą su UEFA ir CONCACAF, 47-ių valstybių futbolo federacijas vienijanti ir Kvala Lumpūre įsikūrusi AFC, įspėjo dėl galimo pasaulio futbolo čempionato boikoto.
„Tai, kad situacija pasiekė tokį tašką, kai pradėta viešai diskutuoti apie realų FIFA pasaulio futbolo čempionato boikotą, turėtų kelti susirūpinimą visiems, kuriems rūpi futbolo ateitis“, – teigė AFC.
FIFA prezidentą vadino netinkamu žmogumi vadovauti organizacijai
Penktadienio rytą FIFA mėgino atremti kritiką pareikšdama, kad tęs konsultacijas su narėmis ir pabrėždama, jog „futbolo niekas neparduoda“.
Tačiau spaudimas tik didėjo – ir ne tik futbolo bendruomenėje.
Praėjus dienai po to, kai Europos Sąjunga (ES) pagyrė UEFA už „futbolo integralumo gynimą“, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Andy Burnhamas penktadienį pareiškė, kad G. Infantino yra netinkamas žmogus vadovauti FIFA.
Į kampą įspraustas G. Infantino teigė dabar daugiausia dėmesio skirsiantis vienybei atkurti ir tolesnei futbolo plėtrai skatinti.
„Artimiausiomis dienomis ir savaitėmis ketinu vėl suburti visas suinteresuotas šalis, vadovaujantis bendru interesu futbolo labui, ir toliau siekti šios sporto šakos plėtros visame pasaulyje, ypač tose šalyse, kurioms mūsų parama reikalingiausia“, – tikino jis.
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