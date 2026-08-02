Pakistane žuvo alpinizmo legenda: kartu gyvybės neteko dar 9 žmonės

43-ejų vyro gyvybę ketvirtadienį nusinešė sniego lavina, rašoma pranešime. Ekspedicijoje iš viso buvo 10 žmonių, visi jie gyvybių neteko kopdami į Brod Piko viršukalnę (8047 m).
Kaip sekmadienį pranešė Pakistano alpinizmo klubas, kol kas yra pavykę paimti tik keturis kūnus, tarp jų – ir N. Purjos, žinomo savo Nims Dai slapyvardžiu. Taip pat pavyko rasti ir pradėti transportaciją kino Wango Zhongo bei nepaliečių Nima Sherpos bei Kili Pemba Sherpos.
Brod Pikas yra 12-as aukščiausias pasaulio kalnas ir yra žinomas dėl savo sudėtingumo. Dėl šios priežasties alpinistų kūnų negalima paprastai paimti net juos aptikus kitomis priemonėmis.
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N. Purjai priklauso daugiausia sėkmingų įkopimų į 8000 metrų aukščio viršukalnes pasaulio rekordas. Tai jis padarė net 57 kartus. 2021-aisiais apie N. Purją buvo sukurtas dokumentinis „Netflix“ filmas, skirtas paminėti jo tuomet rekordiškai greitą kelionę į 14 aukščiausių pasaulio kalnų, kurių visi – virš 8 km aukščio.
Tarp žuvusiujų – amerikietė Sarah Mallory Geis, kuriai tai buvo pirmasis kopimas į tokį aukštį. Anksčiau ji savo „Instagram“ paskyrose buvo rašiusi, jog uždaro savo pilateso studiją ir pradeda naują savo gyvenimo etapą.