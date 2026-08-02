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Paskelbta, kada ir kur bus galima atsisveikinti su tragiškai žuvusiu dziudo kovotoju

2026 m. rugpjūčio 2 d. 14:17
Lrytas.lt
Šveicarijoje prieš dvi savaites tragiškai žuvo alytiškis dziudo kovotojas Rokas Nenartavičius. Jo tėvai paskelbė, kada ir kur bus galima su juo atsisveikinti.
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„Sūnaus meilė ir šviesa visada liks mūsų širdyse, o Roko siela te atranda ramybę ir šviesą. Su neapsakomu skausmu pranešame, kad visi, norintys ištarti Rokui paskutinį „sudie“ ir kartu palydėti jį į jo paskutinę kelionę, laukiami rugpjūčio 2 d. (sekmadienį) nuo 12:00 val. laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, adresu Rūtų g. 65, Alytus.
Urna išnešama rugpjūčio 3 d. (pirmadienį) 13.30 val. Šv. Mišios bus aukojamos rugpjūčio 3 d. 13.45 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje. Laidotuvės vyks Daugų gatvėje esančiose kapinėse. Nuoširdžiai dėkojame visiems už išreikštą užuojautą, palaikymą, maldas ir buvimą kartu šiuo nepaprastai sunkiu metu“, – skelbiama pranešime.
30-metis žuvo Šveicarijos mieste Ženevoje. R. Nenartavičius, pasak policijos dokumentų, stovėjo sankryžoje degant raudonam šviesoforo signalui. Tuo pat metu du automobiliai lėkė dideliu grečiu gatve, o vienas iš jų trenkėsi į lietuvį.
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„30-metė auka kartu su motociklu nuskriejo apie 100 metrų atstumą. Nugabenta į Ženevos universitetinę ligoninę auka buvo gydoma, tačiau ryte dėl patirtų traumų mirė“, – rašė „Blick“.
0-metis R. Nenartavičius kovojo tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinėje varžybose svorio kategorijoje iki 90 kg. Alytiškis buvo ne kartą tapęs prizininku Europos taurės varžybose, jaunimo čempionate laimėjo bronzą, Europos jaunių pirmenybėse iškovojo vicečempiono titulą.
DziudoŠveicarijaAlytus

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