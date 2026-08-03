Socialiniame tinkle „Instagram“ kovotojas pasidalino istorija iš Nidos.
Kovotojas jautriais žodžiais atsisveikino su savo draugu.
„Prašei, kad pabūčiau tavo „apsauginis“ ir saugočiau tave šį savaitgalį...
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Atsiprašau, kad neapsaugojau iki galo... gero skrydžio brolau...“, – rašė M. Rimdeika.
M. Lisauskas – buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu dirbęs treneriu. Jis užsiiminėjo vandenlenčių ir snieglenčių sportu, to mokė kitus. Vyras buvo įkūręs „7AM Club“ sporto bendruomenę, buvo aktyvus kitų sporto bendruomenių narys.
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