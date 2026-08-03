Pirmoji Lietuvoje – sėkmingas G. Acutės finišas Europos ištvermės jojimo pirmenybėse įeis į istoriją

Šių metų geriausi Europos ištvermės jojimo jaunimo atstovai varžėsi itin sudėtingoje ir techniškoje trasoje Jullianges, Prancūzijoje. Iš 61 startavusio 120 km varžyboms skirtą trasą iki galo įveikė vos 35 duetai. Dalyviams geriausią rezultatą demonstruoti sunku buvo tiek dėl grunto, tiek dėl permainingų oro sąlygų.
Lietuvių atstovai pasakoja, kad duetams teko joti per išdegusius ir slidžius žolės plotus, įveikti akmenuotas ar itin staigaus kampo nuokalnes. Čempionato dieną vargino daugiau kaip +35 laipsnių karščiai, kuriuos keitė smarkios liūtys.
Lietuvė G. Acutė sėkmingai finišavo su gerai besijaučiančiu žirgu Hakaia ir užėmė 23-čią vietą Europoje. Tai – pirmas toks aukštas rezultatas Lietuvos ištvermės jojimo istorijoje.
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„Jaučiuosi pakylėta, tačiau dar reikia laiko iki galo suvokti, kas įvyko. Čempionatas buvo mano svajonė, kurią įgyvendinti ruošiausi kelerius pastaruosius metus. Sunku nusakyti tą jausmą, kai pavyksta pasiekti planuotą rezultatą. Esu be galo dėkinga savo trenerėms ir visai komandai. Ačiū visiems, kurie rėmė, palaikė ir lydėjo mane per visą šią kelionę“, – pasibaigus varžyboms emocijų neslėpė G. Acutė.
Mergina paskutinius pusantro mėnesio iki čempionato su savo žirgu pagal specialią treniruočių programą treniravosi Prancūzijoje, kad abi aklimatizuotųsi ir paruoštų žirgą tenykščio reljefo bei grunto iššūkiams.
Per čempionatą žirgo gerovę užtikrino profesionalūs grumai, kalvis, osteopatas, veterinaras. Pirmą kartą raitelę lydėjo ir sporto medicinos specialistų komanda, kuri rūpinosi jaunosios sportininkės būkle.
„Šis sėkmingas finišas skatina svajoti dar plačiau. Tikimės ateityje į čempionatą išvykti su daugiau raitelių, nes komandinėje įskaitoje galėtume parodyti dar aukštesnį rezultatą. Tikiuosi, kad šis Gabijos su Hakaia rezultatas įkvėps daugiau jaunųjų raitelių ir parodys jiems, kad apgalvotai sudėliojus pasirengimo procesą, Lietuvos raiteliai gali siekti dar daugiau“, – sako Lietuvos Ištvermės jojimo komiteto pirmininkė, daugkartinė Lietuvos ištvermės jojimo čempionė Ugnė Zalieckienė.
Čempionate individualiai startavo dar vienas lietuvis, Nojus Vilbikas. Aštuoniolikmetis raitelis iš varžybų turėjo pasitraukti po antrojo rato, įveikęs 70 km.
Lietuva Europos ištvermės jojimo jaunimo čempionate iki šiol yra dalyvavusi tik vieną kartą, kuomet jis vyko Oviedo, Ispanijoje, 2008m. Tuometiniams mūsų šalies atstovams trasos užbaigti nepavyko.
Norintieji susipažinti su ištvermės jojimo disciplina iš arčiau, kviečiami rugpjūčio 8d. atvykti į Valkininkų hipodromą, kur dalyviai iš visos Lietuvos, taip pat Lenkijos, Estijos ir Prancūzijos varžysis Atvirame Lietuvos ištvermės jojimo čempionate.
Apie ištvermės jojimą
Ištvermės jojimas – tai rungtynės prieš laiką, kuriose yra patikrinamas žirgo greitis ir ištvermė, taippat išbandoma raitelio orientacija bei gebėjimas jausti savo žirgo galimybes. Varžantis ištvermės jojimo varžybose, pirmenybė teikiama ne pergalei, o gerai žirgo savijautai.
Tai ne tik viena natūraliausių žirgo prigimčiai žirginio sporto disciplinų, bet ir pati prieinamiausia žirgų mylėtojams – mėgėjams, nesiekiantiems olimpinių aukštumų, tačiau norintiems išbandyti savo galimybes.
Pradėti užsiimti šiuo sportu nėra jokių amžiaus ar fizinių apribojimų, vykdomos ir specialios rungtys skirtos šeimoms, kuriose lydimi artimųjų varžosi patys jauniausi raiteliai bei rungtys raiteliams su negalia.