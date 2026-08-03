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Po skyrybų su O. Pikul – D. Dirksčio žinutė ir S. Maslobojevui (2)

2026 m. rugpjūčio 3 d. 09:08
Lrytas.lt
Sekmadienį Lietuvos socialinę edrvę sudrebino žinia apie kovotojo Dominyko Dirksčio ir Oksanos Pikul skyrybas.
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Balandžio mėnesį per UTMA renginį Kaune susižadėjusi pora pranešė, kad nusprendė pasukti skirtingais keliais.
Maža to, anksčiau buvo skelbiama, kad numatyta D. Dirksčio ir O. Pikul vestuvių data buvo rugsėjo 26 diena. Būtent tada UTMA ringe turi įvykti D. Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo akistata.
Po pranešimo apie skyrybas sekmadienį D. Dirkstys instagrame nusprendė įgelti savo būsimam varžovui.
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„Ir juokingiausia, kad ser gejus turės dėl šito kentėti“, – rašė D. Dirkstys.
Ilgai laukta ir bene daugiausiai kalbų sulaukusi, ir emocijų jau spėjusi sukelti dvikova įvyks pagal kikbokso taisykles svorio kategorijoje iki 94 kg.
„Be jokios abejonės – tai yra didžiausia kova Lietuvoje, tai yra didžiausia kova Lietuvos istorijoje. Patys matome, kiek laiko augo ši kova, kaip jos kūrimas buvo brandinamas.
Manau, kad šiuo metu ši kova yra žmonėms labiausiai įdomi ir kelia didžiausią susidomėjimą Lietuvos istorijoje“, – teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysSergejus Maslobojevas
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