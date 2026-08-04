Europos čempionato prizininką įveikęs Mantas Knystautas: „Tai buvo sunkiausia kova“

Iki 130 kg svorio kategorijos varžybose M. Knystautas 7:1 nugalėjo čeką Arturą Sarkisjaną, pusfinalyje 2:0 įrodė pranašumą prieš šių metų Europos čempionato prizininką ukrainietį Michailą Vyšnevetskį, o finale pagal kriterijus 1:1 pranoko 2012 metų Londono olimpinių žaidynių vicečempioną iš Estijos Heikį Nabį.
„Varžybos susiklostė gerai, prieš tai buvome Vengrijoje stovykloje, tad šiuo metu visai nebloga forma. Sunkiausia kova buvo pusfinalis su ukrainiečiu, jis – šių metų Europos prizininkas. Po varžybų pasilikome Druskininkuose treniruočių stovykloje su kitų šalių sportininkais, o svarbiausias metų startas bus spalio pabaigoje pasaulio čempionatas Kazachstane“, – komentavo M. Knystautas.
Toje pačioje svorio kategorijoje dalyvavęs R. Fridrikas įveikė du varžovus, bet pusfinalyje pagal kriterijus 1:1 nusileido H. Nabiui, o V. Savickas (iki 72 kg) suklupo tik finale, turėjęs pripažinti ukrainiečio Parvizo Nasibovo pranašumą. Sėkmingai Druskininkuose varžėsi ir ketvirtasis Lietuvos karys savanoris Paulius Galkinas, įveikęs du varžovus, tarp kurių – Europos ir pasaulio čempionato prizininką Mateuszą Bernateką iš Lenkijos. Vėliau P. Galkinas nusileido konkurentams iš Suomijos ir Švedijos bei užėmė septintą vietą.
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„Su kariuomene pratybos vyksta savaitgaliais ir jei tik nesame išvykę į stovyklą ar varžybas, visą laiką nuvažiuojame. Ir pačiam įdomu sudalyvauti, patinka, manau, kad turiningas savaitgalio praleidimo būdas, sužinant kažką naujo“, – tarnyba kariuomenėje džiaugiasi M. Knystautas.
Imtynininkas atstovavo Lietuvai jau dvejose olimpinėse žaidynėse: prieš dvejus metus Paryžiuje jis iškovojo aukštą septintą vietą. Atranka į 2028-ųjų Los Andželo žaidynes prasidės kitų metų sausį.