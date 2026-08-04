Neregėta drama: Lietuvos golfo čempionate – nervų karas iki paskutinės duobutės

Tiesiog neįtikėtinai susiklostė kova vyrų varžybose. Čia į aukso medalį nusitaikė visi geriausi Lietuvos žaidėjai – Giedrius Mackelis, Kajus Pacauskas, Dominykas Petkevičius bei po ilgos pertraukos į Lietuvos čempionatą sugrįžęs Kornelijus Baliukonis.
G. Mackelis ir K. Pacauskas pastaraisiais metais dominavo turnyruose Lietuvoje, o dar vienas talentingas žaidėjas D. Petkevičius neseniai JAV vykusiame pasaulio vaikų čempionate užėmė ketvirtąją vietą. Tuo tarpu patyręs K. Baliukonis yra JAV gyvenantis ir sportuojantis golfo žaidėjas, anksčiau ne kartą tapęs Lietuvos bei kitų šalių čempionu bei prizininku.
Dramatiška kova vyko nuo pat pirmosios dienos. Po jos lyderio poziciją dalinosi K. Baliukonis ir K. Pacauskas, raundą sužaidę su 72 smūgiais (PAR). D. Petkevičius (PAR +3) rikiavosi penktas, o nesėkmingai startavęs G. Mackelis (PAR +7) – vos aštuntas.
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Antrą dieną – dar vienas puikus K. Baliukonio raundas. Jis su bendru PAR -1 rezultatu tapo vienvaldžiu lyderiu. D. Petkevičius fiksavo geriausią dienos rezultatą (-2) ir pasivijo antroje vietoje esantį K. Pacauską (+1). G. Mackelis pagerino savo žaidimą ir taip pat sužaidė į minusą (-1), taip pakildamas į ketvirtą vietą.
Lemiamą trečią dieną G. Mackelis 18 duobučių įveikė su 70 smūgių (PAR -2), tris „birdie“ (-1) užfiksuodamas per paskutines šešias duobutes. Tai leido finišuoti su galutiniu +4 rezultatu ir, kaip paaiškėjo vėliau, apginti čempiono vardą.
Kai G. Mackelis jau buvo pabaigęs savo pasirodymą, svarbiausią etapą pasiekė ir buvęs lyderių trejetas. K. Baliukonis pristigo sėkmės ir paskutinę dieną sužaidė su net 82 smūgiais. Galutinis rezultatas +9 jį nusmukdė net į ketvirtąją poziciją.
Iki paskutinės duobutės į auksą pretendavo K. Pacauskas ir D. Petkevičius. Turnyras finišuoja su neįtikėtina atomazga: D. Petkevičius paskutinėje duobutėje padaro klaidą ir joje fiksuoja dvigubą „bogey“ (+2). K. Pacauskas duobutę užbaigė su „bogey“ (+1). Taip jie neišlaikė turėto pranašumo ir turnyrą baigė su bendru PAR +5 rezultatu, pasidalindami antrąją poziciją. Giedrius Mackelis, ramiai laukdamas golfo klube, sužinojo, kad būtent jis tapo Lietuvos čempionu.
„Džiaugiuosi, kad šiemet galėjau dalyvauti tiek Lietuvos atvirajame, tiek uždarajame čempionatuose, o dar smagiau, jog pavyko abu juos laimėti. Nepamenu atvejo, kad būčiau laimėjęs turnyrą nežaisdamas paskutinėje lyderių grupėje. Paskutinę dieną pradėjau atsilikdamas septyniais smūgiais nuo pirmos vietos, kas irgi yra didžiausias smūgių kiekis, kurį pavyko atžaisti prieš varžovus per vieną dieną ir laimėti turnyrą, – pasakojo G. Mackelis. – Žaidimo metu nežinojau kitų žaidėjų rezultatų ir tiesiog bandžiau pasiekti kuo geresnį rezultatą. Tik sugrįžęs į klubą priduoti rezultatų kortelę sužinojau, kad yra šansas laimėti.“
Ohajo valstijos universitete sportuojantis ir žaidžiantis G. Mackelis už Atlanto baigė pirmąjį sezoną. Vasarą jis taip pat stengiasi siekti tolimesnio progreso prieš antrus metus JAV.
„Vasaros pradžioje nusprendžiau, jog skirsiu daugiau dėmesio golfo judesio technikos elementams ir sieksiu pasiruošti sezonui JAV, per daug nekreipdamas dėmesio į rezultatus. Deja, bet šiame turnyre teko žaisti nepilnai pasitikint smūgio technika, o pirmą dieną labai prastai sekėsi mušti pirmus smūgius nuo starto aikštelės. Turnyrui einant įsipatoginau ir paskutiniuose raunduose jau mušiau truputi geriau. Rezultato tikrai tikėjausi daug geresnio, bet šį kartą to užteko“, – teigė Lietuvos čempionas.
Uždarajame Lietuvos golfo čempionate G. Mackelis triumfavo jau penktą kartą. Jis prisipažįsta, kad tokios nuožmios konkurencijos gimtinėje dar nebuvo jautęs.
„Be abejo, golfo lygis Lietuvoje kyla. Kiekvienais metais Lietuvos čempionato turnyrinės lentelės viršus vis jaunesnis ir jaunesnis. Smagu matyti, kad golfas tampa vis populiaresnis, ypač jaunimo tarpe. Žaidėjų rezultatai tikrai kyla ir, norint laimėti, kiekvienais metais reikia žaisti vis geriau, o tai tik labiau motyvuoja tobulėti“, – kalbėjo G. Mackelis.
Moterų turnyre Lietuvos čempionės vardą užtikrintai apgynė taip pat JAV studijuojanti Rugilė Pauliukonytė (PAR +17).
„Kiekvieną kartą laimėti Lietuvos čempionės titulą yra labai smagu. Nors tai jau ne pirmasis mano titulas, nesakyčiau, kad emocijos labai keičiasi, kiekviena pergalė džiugina savaip. Ypač malonu matyti savo tobulėjimą, nors ir ne visada rezultatuose, bet įvairiuose žaidimo aspektuose, tokiuose kaip techniniuose, psichologiniuose bei strateginiuose. Smagu laimėti skirtinguose savo žaidimo etapuose ir matyti, kad įdėtas darbas atsiperka“, – pasakojo R. Pauliukonytė.
Sportininkė pabrėžė, kad visas tris varžybų dienas ji žaidė stabiliai, išskyrus keletą duobučių. Pasak jos, prasčiausia buvo paskutinė diena ir paskutinė duobutė.
„Manau, kad tos klaidos labiau buvo psichologinės nei techninės. Vis dėlto viso turnyro metu jaučiausi gerai ir pasitikėjau savo žaidimu. Žinoma, iš savęs visada tikiuosi daugiau, manau, kad tobulėjimui ribų nėra. Todėl, nors džiaugiuosi pergale, po šio turnyro vis tiek liko jausmas, kad galėjau pasiekti dar geresnį rezultatą ir stipriau sužaisti pabaigą. Tad kaip visada statausi sau nauja tikslą ir ties tuo dirbsiu“, – teigė Lietuvos čempionė.
Tuo tarpu kova dėl antrosios vietos vyko iki paskutinės akimirkos. Galiausiai sidabro medalį išplėšė Evita Babraitytė (PAR +27), kuri netrukus taip pat pakels sparnus už Atlanto ir su „The Eastern Wyoming College“ komanda startuos NJCAA pirmajame divizione.
G. Mackelis ir R. Pauliukonytė taip pat tapo ir jaunimo įskaitos čempionais.
„Mid-am“ amžiaus grupėje triumfavo K. Baliukonis ir Olga Kalinauskienė, 50–59 metų grupėje auksą pelnė Darius Momkus ir Zita Jakimavičienė. 60+ vyrų grupėje nugalėjo Valdas Butvilas, tik po peržaidimo pranokęs Mikaelį Ljunbergą. Vyriausių moterų grupėje triumfavo Audronė Butkevičienė.
LGF turo „Stroke net“ įskaitoje nugalėjo Matas Malevskis, o „Stableford“ – A. Butkevičienė.
Iš viso uždarajame Lietuvos golfo čempionate varžėsi 70 žaidėjų.