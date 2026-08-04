Nidoje nuskendusiam M. Lisauskui – specialus pagerbimas: „Žmogus niekada neišnyksta“

Netikėta M. Lisausko mirtis sukrėtė vandenlenčių sporto bendruomenę. Ją vienijantis puslapis „BoardSportsLT“ pirmadienį išplatino jautrią žinutę, paminėdamas M. Lisauską.
„Nesuskaičiuojamos akimirkos, praleistos kartu ant vandens, kalnuose, gatvėje ir kasdienybėje. Gyvenai taip pat, kaip ir raidinai - laisvai, unikaliai ir stilingai, lyg rytojaus nebūtų. Motiejau, buvai, esi ir būsi didžiulė mūsų bendrai kurtos bendruomenės dalis, palikusi ryškų pėdsaką istorijoje ir kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Love u forever, Steezychrist!“, – rašė „BoardSportsLT“.
Pirmadienio vakarą bendruomenę jungiantis puslapis pasidalino ir kvietimu pagerbti M. Lisausko gyvenimą.
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„Lentų sportų bendruomenėje sakoma, kad žmogus niekada neišnyksta - jis lieka kiekvienoje bangoje, kiekviename vėjo gūsyje ir kiekviename prisiminime. Kviečiame visus susiburti, pabūti kartu ir pagerbti Motiejaus gyvenimą. 08.05 18:00 trijuose parkuose „Wake Way“, „Vanduo Marse“ ir „313 cable park“ tylos minute pagerbsime Motiejaus atminimą. Raiderius kviečiame pasiimti lentas bendram plaukimui, o visus kitus - atvykti pabūti kartu“, – skelbiama pranešime.
„Visus, kuriuos palietė [Motiejaus mirtis], trečiadienį norime pakviesti švęsti Motiejaus gyvenimą taip, kaip Jam būtų patikę labiausiai – ant vandens“, – pridedama žinutėje.
Skaudžiai žiniai pasklidus, M. Lisausko bičiuliai socialiniuose tinkluose taip pat ėmė dalytis jautriais prisiminimais apie netikėtai išėjusį draugą ir mintimis apie gyvenimo trapumą.
„Nesuvokiamai trapi riba tarp bendravimo, juokimosi, bendrų kitos savaitės projektų darymo ir... tylėjimo susimąstant, sėdint ant smėlio ir stebint saulėlydį, prisimenant gražias akimirkas kartu...“, – rašoma viename iš bičiulių paviešintų įrašų.
Kartu pasidalinta ir informacija tiems, kurie šią sunkią akimirką norėtų finansiškai prisidėti ir padėti M. Lisausko šeimai. Paramą galima pervesti į Vilmos Lisauskienės banko sąskaitą: LT327300010038615859.