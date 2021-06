Viena formulė padės nustatyti odos tipą: štai kokios apsaugos nuo saulės jums reikia

Mėgaukitės atsakingai

Visi žino, kad saulė mums gyvybiškai svarbi. Ypač lietuviams, nes tyrimų duomenimis, net 86 proc. šalies gyventojų trūksta vitamino D. Stokojant šio vitamino dažniausiai jaučiamas nuovargis, tačiau ilgainiui gali užklupti ir akių ligos, silpnas imunitetas, dažnos peršalimo ligos ir kvėpavimo takų infekcijos, virškinimo ir medžiagų apykaitos sutrikimai, endokrininės sistemos sutrikimai. Vitamino D stoka nulemia ir kalcio pasišalinimą iš kaulų. Todėl saulės vonių vengti tikrai nereikia, tiesiog tai reikia daryti saikingai ir atsakingai.

Saulės spinduliuojama energija yra sudaryta iš įvairaus spektro bangų. Dažniausiai minimi ultravioletiniai spinduliai (UV) yra trumpiausi, kiek ilgesni – regimoji šviesa, o ilgiausius – infraraudonuosius spindulius – žmonės junta kaip šilumą. Kuo trumpesnė banga, tuo daugiau energijos ji spinduliuoja ir tuo grėsmingesnė odai ir sveikatai.

Ultravioletinė spinduliuotė skirstoma į UVA, UVB ir UVC bangas. Trumpiausias UVC bangas sugeria ozono sluoksnis, tad jos žemės nepasiekia. Žmogaus organizmui pavojingiausios – vidutinio ilgio UVB ir ilgiausios UVA bangos. Didelės šių bangų dozės sutrikdo kolageno atsinaujinimo procesus odoje, pagreitina raukšlių atsiradimą, silpnina organizmo imuninę sistemą. Jos gali net paskatinti odos vėžio atsiradimą ir išprovokuoti kitų sveikatos problemų.

UVB bangos lemia odos nudegimus, sukelia pokyčius molekuliniu lygmeniu – pažeidžia ląstelių DNR. UVA bangos yra būtinos vitamino D sintezei, tačiau per didelis jų kiekis – labai pavojingas. Šie spinduliaisudaro 95 proc. UV radiacijos, kuri pasiekia žemę ir iš visų UV spindulių jie prasiskverbia giliausiai, todėl gali padaryti daugiausiai žalos giliesiems odos ir akių sluoksniams.

Nors ir manoma, kad su laiku katarakta pamažu vystosi daugeliui, mokslinių tyrimų duomenimis tiems, kurie saulėkaitoje praleidžia daugiau laiko, ji vystosi greičiau. UVA bangos nesunkiai prasiskverbia ir pro debesis bei stiklą, tad jos mūsų odą veikia net apniukusią dieną ar vairuojant automobilį.

UV spindulių poveikis nulemia net 90 proc. priešlaikinio odos senėjimo požymių – šie pokyčiai vadinami fotosenėjimu.

Norėdami apsaugoti savo oda, privalote pasirūpinti tinkama jos apsauga. Vienas iš kriterijų, kuris yra labai svarbus, renkantis kremą nuo saulės – SFP.

Ką daro SPF?

SPF – tai apsaugos nuo saulės faktorius (angl. Sun Protection Factor), šiuo parametru produktus nuo saulės imta žymėti dar 1978 metais. Jis parodo, kiek efektyviai priemonė saugo nuo UVB spindulių.

Apsaugos nuo saulės faktorius SPF – tai skaičiais išreikštas saulės filtras, kuris pratęsia buvimo saulėje laiką, išfiltruodamas dalį mus pasiekiančių UVB spindulių . Kuo mažiau UVB spindulių pasiekia mūsų odą, tuo lėčiau mes įdegame.

Kiekvieno žmogaus oda, atsižvelgiant į jo jos tipo, įdega per skirtingą laiką. Pavyzdžiui, šviesiaodžiai, būdami saulėje ir nenaudodami jokių apsauginių priemonių, parausta vidutiniškai per 10 minučių.

Pasitepus priemone, kurios SPF15, to paties baltaodžio oda parausta ne per 10, o per 15 kartų ilgesnį laiko tarpą – 150 minučių.

Mažiau jautrios odos savininkas, kurio oda įdega per ilgesnį laiko tarpą nei 10 minučių, naudodamas tą pačią priemonę, turinčią SPF15, bus saugus saulėje dar ilgesnį laiką.

Kitaip tariant, SPF turėtumėte rinktis pagal savo odos tipą ir laiką, kurį ketinate būti saulėje.

Kaip nustatyti savo odos tipą?

Galbūt jau suprantote, kad odos tipas nustatomas pagal minimalią eritemos dozę (MED), t. y. minimalų laiką, per kurį oda parausta, veikiama tiesioginių saulės spindulių.

Pasaulyje remiamasi odos fototipų klasifikacija.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra daugiausia II fototipo žmonių.

Žinodami savo MED, galite padauginti jį iš SPF dydžio. Taip apskaičiuosite laiką, per kurį jūsų oda neparaus veikiama saulės spindulių. Pavyzdžiui, jei jūsų MED yra 10, o kremo SPF 30, jūs galite neparaudę būti saulėje apie 300 min. Tik atminkite, kad UVA spindulių apsauga, trunka 3 kartus trumpiau, tad SPF 30 nuo UVA spindulių saugos tik apie 100 minučių.

Reiktų taip pat atsiminti ir tai, kad nei vienas SPF nesulaiko 100 proc. UVB spindulių.

Dermatologai pažymi, kad geriausia rinktis apsauginį kremą nuo saulės, kurio plataus spektro UV spindulių apsauga yra ne mažesnė kaip SPF 30. Ypač tokio tipo apsauga reikalinga veidui, kurio oda yra jautresnė aplinkos poveikiui. Ypač jei gyvenate miesto režimu.

Jei leidžiate laisvalaikį prie vandens, gamtoje, sportuojate lauke, tuomet veidui būtinas SPF 50.

