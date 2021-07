ATWINS – apie „Cloud Nine“: „Geras įrankis gerą meistrą padaro dar geresniu“

Pirmoji pažintis su šiuo ženklu įvyko maždaug prieš dešimtmetį, kai ATWINS keliavo dirbti užkulisių komandose kultinėje Niujorko mados savaitėje.

Į akis krito tai, kad rimčiausi ten dirbę stilistai rinkosi tik „Cloud Nine“ įrankius.

Žinoma, tapo smalsu patiems juos išbandyti ir patirti, kodėl.

O jau kartą pačiupinėjus ir išbandžius, grįžti prie visų kitų džiovintuvų ar garbanoklių nebesinorėjo.

„Natūraliai kilo noras turėti juos patiems. Dar daugiau: atvežti į Lietuvą ir supažindinti talentingus mūsų šalies meistrus su visai kitos kokybės įrankiais, kuriais pelnome savo kasdieninę duoną. Tiesa, kelias iki gamintojų ir jų pasitikėjimo užkariavimas nebuvo toks paprastas: turėjome juos įtikinti, kad čia, Lietuvoje, galime tokį ženklą tinkamai reprezentuoti ir esame verti jį atstovauti“, – pradžią prisiminė ATWINS narys Anatolijus Pajanok.

Šiandien būtent ATWINS yra vieninteliai įgaliotieji prekės ženklo „Cloud Nine“ atstovai ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.

Patvarumas ir darbas be kompromisų kokybei

Po kukliu, bet stilingu korpusu slepiasi tai, kas kuria įrankio vertę ir jo išskirtinumą.

Pirmiausia – tai įrankiai, sukurti profesionaliam naudojimui. Vadinasi, jie turi gerai tarnauti naudojant labai intensyviai, kasdien ir po daug kartų. Patvarumas, ergonomija ir ilgaamžiškumas yra privalomi profesionalaus įrankio atributai.

Antra: „Cloud Nine“ nuo pat pradžių orientavosi į stilistus, nedarančius kompromisų kokybei. Jei ruošiamasi fotosesija – tai plaukai turi atrodyti nepriekaištingai, jei ruošiamas klientas proginiam renginiui – jis turi atrodyti nepriekaištingai, pagaliau, jei klientas atėjo eilinei procedūrai ir atsistojo iš stilisto kėdės – jis taip pat turi atrodyti nepriekaištingai. Būtent tokius rezultatus greitai ir patogiai teikia „Cloud Nine“ įrankiai, kurių įsigyti galite oficialiame atstovų tinklapyje.

Išskirtinės technologijos

Puikiai išmanydami šį rinkos segmentą, „Cloud Nine“ kūrėjai kruopščiai peržiūrėjo kiekvieną kuriamų produktų detalę, pritaikydami šviežiausias inovacijas ir unikalius technologinius sprendimus.

Pavyzdžiui, plaukų formavimo įrankiuose yra naudojama speciali, mineralais praturtinta keramika, kuri gaminama ypač aukštus kokybės standartus keliančioje Pietų Korėjoje.

Kiekviena keraminė plokštelė yra kepama 72 valandas specialiose krosnyse, pagal specialią technologiją. Tad nenuostabu, kad tokia tiesintuvo-žnyplių plokštelė turi neribotą – viso naudojimo laiko – garantiją, nes jos neįmanoma naudojant sugadinti, ji nesidėvi ir nedyla, net jei su įrankiu dirbama intensyviai ir kasdien.

Vienas pagrindinių šios keramikos išskirtinumų – itin tolygus šilumos paskirstymas: pažvelgus į įprastą kaitinimo plokštelę per termovizorių, yra matomi temperatūros pasiskirstymo netolygumai – vienur šviečia labai karšti taškai, kitur – vėsesni.

Tiesinant tokia plokštele plaukus, dalis jų gaus per daug karščio ir bus pažeisti, kitiems šilumos gali nepakakti norimam efektui išgauti.

„Cloud Nine“ šiuo požiūriu yra visiškai kitoks: karštis tolygiai pasiskirsto visos plokštelės plotyje, taip užtikrinant, kad įrankis veiks visus plaukus tolygiai ir efektyviai atliks darbą.

Be to, ir karščio geram efektui išgauti prireiks mažiau – vadinasi, plaukai bus mažiau alinami.

Dar vienas neprilygstamas pranašumas – temperatūrų reguliavimas: čia „Cloud Nine“ turi bene didžiausią diapazoną rinkoje, todėl galima pradėti darbą nuo 75 laipsnių ir užkopti iki 225 laipsnių Celsijaus.

Geras profesionalas, išmanydamas apie plaukų struktūros ir tekstūros ypatumus, pagal norimą rezultatą galės maksimaliai pasinaudoti šiuo privalumu, pasirinkdamas tinkamą karštį – tai suteikia galimybę dirbti net ir su silpnais, jautriais plaukais, prie kurių su įprastais karštais įrankiais geriau net nesiliesti.

Su „Cloud Nine“ puikaus efekto galima pasiekti su gerokai žemesne temperatūra – o tai atrakina daug galimybių.

Populiariausias – džiovintuvas

„Cloud Nine“ džiovintuvas tapo pačiu populiariausiu šio ženklo produktu Lietuvoje – nes jo privalumus netruko įvertinti tiek meistrai, tiek jų klientai, naudojantys šį įrankį ir kasdienėje buityje.

„Su tokiu džiovintuvu, naudojant geras plaukų formavimo priemones ir tikrai gerą šepetį, galima išgauti daugybę efektų – nuo plaukų tiesinimo iki natūralių tekstūrų. Tad toks jo populiarumas visai nestebina. Klientai irgi netrunka susigundyti „Cloud Nine“ džiovintuvu ar tiesinimo žnyplėmis, matydami, kaip jomis dirba jų meistras. Be to, visiems patinka rinktis daiktą, sukurtą dirbti 365 dienas per metus, aptarnaujant po 8 klientus salone. Tai reiškia, kad namuose toks įrankis tarnaus ilgus metus“, – pastebėjo A.Pajanok.

Remdamiesi savo kelių dešimtmečių patirtimi, ATWINS meistrai tvirtina, kad geras įrankis gerą meistrą padaro dar geresniu.

O plaukus tausojančios technologijos padeda saugiai sukurti norimą efektą ir pelnyti aplinkinių komplimentus nedarant žalos savo plaukams.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su UAB „Eiva Beauty“.