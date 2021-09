Rytų medicinoje žmogaus pėda sužymėta tarytum žemėlapis, nes pėdoje gausu nervų ląstelių, susijusių su visais žmogaus organais. Spaudžiant tam tikrus taškus, galima suaktyvinti kraujotaką, numalšinti galvos, menstruacijų, raumenų, sąnarių skausmus bei suvaldyti stresą.

„Akupresūra yra biologiškai aktyvių taškų spaudimas, kurie gali būti paveikiami tiek pirštais, tiek kitom papildomomis priemonėmis. Tai viena iš refleksoterapijos rūšių, populiari visame pasaulyje, turinti platų poveikį organizmui: mažina nerimą, įtampą, gerina nervų sistemos būklę.

Tai taip pat turi teigiamą poveikį endokrininei sistemai, mat suaktyvina limfos tekėjimą, medžiagų apykaitą, paveikiamas tiek biologiškai aktyvių medžiagų balansas, tiek pačių hormonų kiekis organizme“, – teigia judesio studijos kineziterapeutė Beatričė Kačėnė.

Akupresūra, arba taškinis masažas, gali padėti susitvarkyti su daugybę sveikatos bėdų. Šį metodą atrado ir dainininkė Asta Pilypaitė. Moteris taip pat yra pamėgusi ir kiek ekstremalesnį organizmo stiprinimo būdą – maudynes žiemą lediniame vandenyje. Moteris teigia, jog visada ji pirmenybę teikia natūraliems sveikatos puoselėjimo būdams.

„Pas kineziterapeutus lankausi jau kuris laikas. Reikia mylėti ir puoselėti savo kūną. Kalbant apie akupresūrą, tai mano pirmas susidūrimas buvo japoniškas pėdų masažas. Pajutau didžiulį malonumą, nors spaudžiant kai kuriuos taškus ir skaudėjo, bet tas skausmas buvo toks, kur norisi jausti dar ir dar, nes tai taip atpalaiduoja“, – teigia A. Pilypaitė.

Moteris pripažįsta, kad kai tik yra galimybė, išvaduoja savo pėdas iš batelių ir vaikščioja basomis. Tokiu metodu yra veikiamos pėdose esančios nervinės zonos, kurias stimuliuojant skirtingų paviršių pagalba, siunčiami impulsai į žmogaus organus ir aktyvinamos jų sistemos.

„Aš mėgstu vaikščioti basa, ypatingai kelionėse, kur yra akmenuotų jūros krantų. Tai didžiulis malonumas, ne tik masažas, bet ir pedikiūras, pavaikščiojus ant gerai nugludintų akmenukų“, – pasakoja A. Pilypaitė.

Specialistai teigia, kad akupresūra – tai visiškai saugus, paprastas ir efektyvus būdas stimuliuoti organizmo galias. Šiltuoju metų laiku pėdas teigiamai veikia vaikščiojimas basomis lauko takais, pievomis, miško paklotėmis. Per akmenis, per spyglius, per samanas – visi skirtingi pojūčiai turi skirtingą poveikį – tiek atpalaiduoja, tiek stimuliuoja.

Visgi, vaikščiojimas basomis gamtoje šiuolaikinėje visuomenėje prilygsta prabangai, be to, klimatas Lietuvoje toli gražu ne visada suteikia galimybes vaikščioti lauke basomis. Pajusti teigiamą gamtos naudą organizmui galima ir namuose, pasitelkiant naujovę – masažines šlepetes.

Rankų darbo masažinėse šlepetėse su natūraliais akmenimis pėdų taškams stimuliuoti naudojamas nefritas, juodasis bazaltas ir baltasis marmuras. Būtent jie sukuria magnetinį lauką ir skleidžia neigiamo krūvio elektronus, kuriais įkraunamas organizmas. Tokios masažinės šlepetės yra nepamainomas dalykas dirbantiems sėdimą, stovimą ar sunkų fizinį darbą.

„Akupresūrai galima naudoti ir specialias priemones, kurias naudojant nereikia papildomai jaudintis, mat tikslingai veikiami būtent tie taškai, kurie gerina konkrečią funkciją organizme.

Viena iš priemonių, kuri yra patogi norint užsiimti akupresūra, yra masažinės šlepetės. Jų pade pritvirtinti natūralios kilmės akmenėliai ir išdėstyti taip, kad atitinkamai masažuotų pėdą ir paveiktų tam tikrą organų sistemą“, – teigia B. Kačėnė.