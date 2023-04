Vilniuje – nuotykių filmo „Erikas Akmenširdis“ premjera

Filmo „Erikas Akmenširdis“ istorija pasakoja apie vienuolikametį berniuką Eriką, kuris mano jog jo širdis akmeninė. Atvykęs į paslaptingą pilį, Erikas susipažįsta su aktyvia ir labai temperamentinga mergaite Marija. Marija turi slaptą planą – surasti bei išgelbėti savo mamą, kurią prie Afrikos krantų pagrobė piratai. Abu vaikai leidžiasi į neįtikėtinų nuotykių kelionę giliausiomis ir paslaptingiausiomis pasaulio jūromis.

„Tai filmas, kurį smagu pamatyti vaikystėje. Jame daugybė neįtikėtinų nuotykių ir paslapčių, kurios traukia jaunuosius žiūrovus. Be abejo kažką sau atras ir suaugęs žmogus. Kino juosta iš pažiūros linksma, juokinga, nuotaikinga ir kupina stebuklų, tačiau joje aptariamos ir labai rimtos temos“, – pasakojo filmo režisierius Ilmaras Raagas, kurio filmografijoje žinomi filmai – „The Class“ (2007), „A Lady in Paris“ (2012), „I Won't Come Back“ (2014).

Pasak puikiai žinomo estų režisieriaus, filmo kūrybinę komandą sudaro vieni geriausių savo srities specialistų ir tarptautiniu mastu pripažintų menininkų.

„Tai neabejotinai sudėtingiausias ir kompleksiškiausias filmas, kokį man pačiam yra tekę kurti. Daugybė specialiųjų efektų buvo vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susidūrė visa filmavimo komanda“.

Kalbant apie lietuvišką kūrybinį indėlį – muziką filmui sukurė Kipras Mašanauskas, garso takelį – Vladimir Golovnitski. Patys akyliausi žiūrovai filme gali išvysti ir Latvijos muzikos grupės „Brainstorm“ lyderį Renārsą Kauperį, kuris atlieka pirato vaidmenį. Filmo garso takelyje skamba naujausia grupės daina „Alive again“. Dainos muzikinio klipo premjera Lietuvoje sutapo su nacionaline filmo premjera.

„Erikas Akmenširdis“ – brangiausias Estijos vaidybinis filmas, sukurtas estų kino kompanijos „Amrion“ bendradarbiaujant kartu su Liuksemburgo „Paul Thiltges Distributions“, Lietuvos „Studio Uljana Kim“, Latvijos „Studio Locomotive“, Ukrainos „ESSE Production House“ bei Suomijos „Helsinki-Filmi Oy“ prodiuseriais.

Filmo vystymą ir gamybą finansavo Estijos kino institutas, Estijos kultūros rėmimo fondas, Estijos kultūros ministerija, Viru kino fondas, ES programa „Kūrybiška Europa – MEDIA“, Liuksemburgo kino fondas, Lietuvos kino centras, Latvijos nacionalinis kino centras, Suomijos kino fondas, Ukrainos valstybinė kino agentūra, Suomijos transliuotojas Yle, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.