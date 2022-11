Norintiems pradėti bėgioti – vaistininko patarimai

Kaip galėtų atrodyti pirmoji treniruotė?

Dažniausios naujokų bėgikų klaidos atsiranda dėl per greito bėgimo, pasakoja profesionalus bėgikas ir treneris Egidijus Adomkaitis. Anot jo, naujokams lėtesnis ir trumpesnis bėgimas turėtų tapti prioritetu.

„Pradedančiajam reikėtų bėgimą kaitalioti su ėjimu. Pirmoji treniruotė galėtų būti tokia: bėgti 2 minutes tokiu tempu, kad dar būtų galima laisvai susikalbėti ir tada 1 minutę eiti spartesniu žingsniu. Tai daryti reiktų 3 arba 4 kartus iš eilės.

Svarbiausia – tik pradėjus bėgioti nepersistengti ir nebėgti per greitai. Tikslas turėtų būtų toks, kad ilgainiui ėjimo intarpai taptų vis trumpesni, o bėgimo – ilgesni. Galų gale tai pereis į vientisą bėgimą“, – pataria bėgikas.

Taisyklingo bėgimo principai

Bėgikas pataria pradėjus bėgioti per daug nesusikaustyti, „skenuoti“ ir jausti save: kad kaklas nebūtų įsitempęs, nebūtų sukelti pečiai, rankos nebūtų įtemptos ir laisvai judėtų.

„Kojos turėtų būti statomos nuo vidurinės pėdos dalies, o ne nuo kulno. Dėl kvėpavimo – tikslas yra gauti kuo daugiau deguonies, todėl reikėtų stengtis kuo daugiau deguonies įkvėpti ir iškvėpti. Rekomenduočiau kvėpuoti pro burną, arba kartu pro nosį ir burną. Neapribokite savo kvėpavimo“, – dalinasi patarimais E. Adomkaitis.

Kaip išsiugdyti bėgimo įprotį?

Bėgikas pabrėžia: geriau išbėgti keletą kartų po keletą minučių, negu vieną kartą išbėgti pusvalandį ir daugiau nebebėgti niekada gyvenime.

„Reikėtų stengtis išbėgti dažniau, bet po mažiau – taip išsiugdysite įprotį ir bėgimas jums netaps našta, o jūs spėsite prie jo priprasti. Labai svarbu yra prižiūrėti intensyvumą, nepersistengti – bėgimai turi būti tikrai labai ramūs, sukontroliuoti. Visada pasitikrinkite, ar bėgimo metu galite kalbėti. Be to, patarčiau neskubėti didinant bėgimo distancijos. Jeigu jaučiate norą, nubėgamų kilometrų skaičių per savaitę padidinkite 10 procentų“, – pataria E. Adomkaitis.

Svarbu save stiprinti ir iš vidaus

Pasiekti norimų bėgimo rezultatų be didesnių traumų gali padėti organizmo stiprinimas vitaminais, pasakoja farmacininkas Eimantas Skalandis. Jis išskiria, kas turėtų atsirasti kiekvieno pradėjusio bėgti namų vaistinėlėje.

Magnis ir B grupės vitaminai. Padeda palaikyti normalią energijos apykaitą bei mažina pervargimo jausmą. Apie šių vitaminų trūkumą gali išduoti traukiantis mėšlungis ir galūnių nutirpimai.

Elektrolitai. Bėgant su prakaitu pasišalina ir elektrolitai, kurie svarbūs reguliuojant vandens kiekį ir jo apykaitą organizme. Todėl patariama po treniruotės vartoti tirpius elektrolitų gėrimus.

Maisto papildai sąnariams. Tai gali būti kolagenas, gliukozaminas bei vitaminai C ir D. Jie maitina kremzles, sausgysles ir raumenis, suteikia judėjimo komfortą. Juos rekomenduojama vartoti profilaktiškai.

Tepalas nuo skausmo ar uždegimo. Namų vaistinėlėje nepamaišys šaldantis tepalas nuo skausmo. Jis padės numalšinti sąnarių ir raumenų skausmą.

Bėgikas ir vaistininkas padrąsina, kad dar šiandien išsikėlus tikslą iki švenčių nubėgti 12 kilometrų, tai įmanoma įgyvendinti saugiai, sveikai ir su gera nuotaika. Anot jų, pirmosios pilnai įveiktos distancijos džiaugsmą galima suderinti ir su ypatinga proga – pavyzdžiui, „Eurovaistinės“ kalėdiniu vakaro bėgimu, kuris vyks gruodžio 10 dieną, Vilniuje. Bėgimo dalyviai kviečiami rinktis ne tik 12, 6 ar 3 kilometrų trasas, bet ir rinktis Nykštukų bėgimą mažiausiesiems.