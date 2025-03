4 klaidos vartojant vitaminą C: nežinodami patys galite trukdyti jo pasisavinimui

1 klaida. Vitamino C nuvertinimas

Vaistininkė G. Stankevičienė prisipažįsta, kad nors nuo vaikystės girdime apie vitamino C svarbą organizmui, ne visi iš tiesų vertina šio antioksidanto naudą. Anot jos, įtakos tam gali turėti realių žinių ir mokslu pagrįstų faktų trūkumas visuomenėje.

Pavyzdžiui, daugybė žmonių vitaminą C sieja su stipriu imunitetu, tačiau jis taip pat turi didelę reikšmę kolageno gamybai, tinkamam žaizdų gijimui ir audinių regeneracijai, sveikiems kaulams, kremzlėms, dantims ir netgi geresniam kai kurių mikroelementų pasisavinimui.

„Organizmui susiduriant su vitamino C trūkumu, dažniau sergame įvairiomis infekcijomis, kamuoja pasikartojantys peršalimai, nuovargis, raumenų ir sąnarių skausmai, silpnumas. Gali pasireikšti ir odos pokyčiai: paraudimai, išsausėjimai, lėtesnis žaizdų, net tokių kaip lengvi įbrėžimai, gijimas. Dėl su vitaminu C susijusio kolageno trūkumo ir silpnesnių kraujagyslių, susitrenkus dažniau atsiranda mėlynės, jos taip pat sunkiai gyja“, – vardija vaistininkė.

Ji atkreipia dėmesį, kad šio vitamino trūkumas gali lemti ir burnos gleivinės bei dantenų pažeidimus – dantenos gali tapti rausvesnės, patinusios, jautrios ir net kraujingos, jautresniais tampa ir dantys.

2 klaida. Netinkama dozė

Pasak vaistininkės, pilnavertę mitybą propaguojantys žmonės, į savo maisto racioną kasdien įtraukiantys termiškai neapdorotus vaisius bei daržoves, vitamino C stygiaus turėtų nejausti. Profilaktiškai, stengiantis užtikrinti stiprų organizmą, per dieną su maistu bei maisto papildais, visiškai sveikas, suaugęs žmogus turėtų gauti nuo 200 mg iki 500 mg vitamino C.

„Vis dėlto, įvairūs pašaliniai veiksniai, tokie kaip rūkymas, intensyvus fizinis krūvis, lėtinės ir ūminės ligos ar patiriamas stresas gali ne tik sutrikdyti šio ir kitų vitaminų pasisavinimo procesus, bet ir padidinti jų poreikį organizmui. Tokiu atveju, net ir valgant vitamino C turinčių produktų ar vartojant maisto papildų, galime jo turėti nepakankamai. Esant šiems veiksniams, galima vartoti 1000 mg ar net 2000 mg vitamino C įvairiomis formomis, prieš tai pasitarus su gydytoju ar vaistininku“, – paaiškina G. Stankevičienė.

3 klaida. Nesidomima skirtingais vitamino C šaltiniais

Ne paslaptis, kad nemaža dalis visuomenės pagrindiniu natūraliu vitamino C šaltiniu įvardintų citriną. Anot vaistininkės G. Stankevičienės, šiame vaisiuje iš tiesų yra vitamino C, tačiau jo 100 gramų yra vos 77 mg vitamino. Palyginimui, raudonosios paprikos yra net dvigubai turtingesnės vitaminu C nei citrinos – jų 100 gramų turi net 142 mg vitamino C. Taip pat vitamino C daug turi juodieji serbentai, kiviai, guava, o 100 gramų acerola vyšnių gali būti net apie 1700 mg vitamino C.

„Acerola vyšnia laikoma vienu geriausių natūralių vitamino C šaltinių ne tik dėl didelės šio junginio koncentracijos, bet ir dėl lengvesnio pasisavinimo. Šioje vyšnioje taip pat yra bioflavanoidų rutino, hesperidino bei kvercetino, kurie pagerina vitamino C absorbciją organizme. Dar vienas acerola vyšnios pranašumas yra tas, kad iš jos vitaminas C išsiskiria palaipsniui, todėl organizmas jį įsisavina efektyviau“, – vardija vaistininkė.

4 klaida. Netinkamas vartojimas

G. Stankevičienė priduria, kad žinių, kaip teisingai vartoti vitamino C turinčius produktus ar maisto papildus, trūkumas taip pat daug kam pakiša koją: vieni vartoja netinkamu paros metu, kiti – su netinkamais maisto produktais ar gėrimais, dar kiti – rizikuoja perdozavimu. Anot vaistininkės, svarbu žinoti, jog vitaminas C suteikia organizmui energijos ir skatina budrumą, tad jo nepatariama vartoti vakare.

„Šį vitaminą organizmas efektyviausiai pasisavina prieš valgį, tačiau turintiems jautrų virškinimą, susiduriantiems su padidėjusiu rūgštingumu ar opomis, vitaminą C reikėtų vartoti kartu su kitu maistu. Geriausia, kad kartu vartojamas maistas turėtų bioflavanoidų (citrusiniai vaisiai, lapinės daržovės, arbata) arba monosočiųjų riebalų (avokadai, riešutai, žuvis)“, – sako vaistininkė.

Ji įspėja, kad vartojant vitaminą C reikėtų vengti kalcio turinčių produktų, pavyzdžiui, pieno, kadangi tokiu atveju sumažėja vitamino C pasisavinimas. Alkoholiniai gėrimai, kofeino ar daug cukraus turintys produktai taip pat gali apsunkinti vitamino C absorbciją.

„Vitaminas C įprastai yra gana saugus ir nesukelia šalutinių poveikių, tačiau vartojant itin didelėmis dozėmis, tarkime, 3000–4000 mg, galima susidurti su pykinimu, viduriavimu, vėmimu, nemiga, galvos skausmu. Kai kuriems pasireiškia ir odos bėrimai. Įtariant vitamino C perdozavimą, reikia nutraukti jo vartojimą ir gerti daug vandens, kad vitamino perteklius greičiau pasišalintų iš organizmo. Jei simptomai stiprūs – būtina kreiptis į gydytoją“, – priduria vaistininkė G. Stankevičiūtė