Moterų sveikatai ir tvirtiems kaulams – mineralinis vanduo „Birutė“

Kaulų tankiui sumažėjus nebegalima nieko pakeisti, nes nėra jokių vaistų, kurie atkurtų kaulų tvirtumą. Todėl tuo pasirūpinti reikėtų iš anksto.

Yra net kelios priežastys, kodėl amžėjant retėja kaulai.

Pirmiausia jie retėja dėl kalcio ir vitamino D trūkumo. Tyrimai rodo, kad mūsų klimato zonoje gyvenantiems žmonėms trūksta vitamino D, kuriuo mus apdovanoja saulė. O jeigu trūksta vitamino D, organizmas sunkiau pasisavina kalcį.

Be to, kalcio ištekliai organizme ima sparčiai mažėti moterims prieš menopauzę ir per ją: su padidėjusiu prakaitavimu, užklumpančiomis karščio bangomis, įvairiais hormoniniais pokyčiais iš organizmo pašalinami ne tik kalcis, bet ir kiti mineralai.

Laikotarpis iki menopauzės, kai vargina pagausėjęs prakaitavimas ir kartu su tuo netenkama kalcio, gali tęstis ir penkerius, ir dešimt metų. Todėl labai svarbu moterims maždaug nuo 40 metų kiekvieną dieną gauti kalcio.

„Jeigu moteris negeria pieno ir nevalgo pieno produktų, nes galbūt netoleruoja laktozės, kitų kalcio šaltinių nelabai yra. Maisto papildai gali būti visiškai nenaudingi, nes kalcis, skirtingai nuo magnio, natrio ar kitų mineralų, yra netirpus. Kai kalcis nėra ištirpęs vandenyje, papildai nėra efektyvūs.

Šiuo atveju gali padėti natūralus mineralinis vanduo „Birutė“. Jame yra nemažai ištirpusio kalcio. Geriant „Birutės“ vandenį kiekvieną dieną galima užsitikrinti pakankamas kalcio atsargas organizme“, – kalbėjo bendrovės „Birštono mineraliniai vandenys“ vadovė Aistė Miliūtė, nuolat sekanti naujausią mokslinę informaciją apie vandens ir mineralų įtaką žmogaus organizmui.

Kodėl menopauzės metu netenkama tiek daug kalcio, esančio kauluose?

Kalcio reikia ne tik kaulams, bet ir kitiems organams – šio mineralo poreikis yra didelis. Kai jo daug netenkama su prakaitu, organizmas, turėdamas užtikrinti kitų organų kalcio poreikius, pradeda naudoti kalcį, esantį kauluose.

Prie kalcio kiekio sumažėjimo prisideda ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, moteris geria daug kavos, arbatos, vartoja alkoholinius gėrimus, mėgsta atsigerti limonado. Visa tai skatina dehidrataciją.

„Maždaug dešimtmetis iki menopauzės yra labai svarbus, kai galima iš anksto susidėti tinkamą pamatą, išlaikyti tokius kalcio išteklius, kad organizmas neimtų šios svarbios medžiagos iš kaulų ir jie po to nelūžinėtų nuo menkiausio kryptelėjimo.

Menopauzės metu jau nieko negalima pakeisti, nes procesas yra įsibėgėjęs, kaulai jau išretėję. Todėl labai svarbu moterims, artėjančioms prie menopauzės, išsiugdyti įprotį kiekvieną dieną gerti pakankamai natūralaus mineralinio vandens, kuriame yra kalcio. Toks vanduo ir yra „Birutė“, – pasakojo A.Miliūtė.

Legenda tapęs natūralus mineralinis vanduo „Birutė“ tinkamiausias todėl, kad jo yra tiek gazuoto, tiek negazuoto, todėl moterys, kurios negali gerti vandens su burbuliukais, gali rinktis vandenį be jų.

Tiek vienas, tiek kitas vanduo yra vienodai naudingas moterims, artėjančioms prie menopauzės, mat angliarūgštė niekaip nepaveikia vandens sudėties. Angliarūgštė pakeičia tiktai rūgščių ir šarmų pusiausvyrą. Jos pridėjus padidėja vandens rūgštingumas.

Įdomu tai, kad negazuoto „Birutės“ vandens skonis primena pieno skonį.

„Jeigu geri šį vandenį užsimerkęs, gali pamanyti, kad geri pieną. Jame yra daug kalcio ir magnio, o šie mineralai ir suteikia pienui būdingą skonį“, – atskleidė Aistė.

Beje, negazuotas „Birutės“ vanduo eksportuojamas į Japoniją, o jį pamėgę japonai lietuvišką vandenį netgi praminė skaidriu pienu.

A.Miliūtė pastebėjo, kad jeigu žmonėms patinka pieno skonis, jie mėgsta negazuotą „Birutės“ vandenį. O tiems, kurie nemėgsta pieno, geriau iškart rinktis gazuotą, mat jis turi ne taip stipriai išreikštą pieno skonį.

Galima derinti ir abu vandenis.

Moterims prieš menopauzę ar jos metu A.Miliūtė pataria laikytis dar poros taisyklių: šiuo laikotarpiu svarbu atsisakyti ir bet kokio filtruoto vandens, nes tokiame vandenyje nelieka kalcio, magnio, kitų mineralų.

O jeigu geriama kavos, arbatos, kartu išgerti ir mineralinio vandens.

„Kava, arbata, limonadai, alkoholis – gėrimai, kurie skatina dehidrataciją, o su ja – ir mineralų praradimą. Tad jų atsigėrus tiesiog privaloma išgerti ir mineralinio vandens“, – kalbėjo įmonės vadovė.

Vandentiekio vandenyje, tekančiame iš čiaupo, yra kalcio – visi galime pamatyti baltas nuosėdas ant virdulio ar puodo sienelių. Tai ir yra kalcis. Veikiant karščiui, pavyzdžiui, virinant vandenį arbatai ar kavai, šis mineralas nusėda, jo vandenyje nelieka.

„Čia ir slypi visas unikalumas, kad kalcis, reaguodamas su kitų mineralų jonais, sudaro jonų junginius. Vandenį virinant jie sunyksta, kitaip tariant, pasišalina iš vandens ir nusėda ant indo sienelių. Kalcis yra pirmasis mineralas, kuris pasišalina vandenį šaldant ar virinant.

Geriant daug arbatos, kavos ir papildomai negeriant mineralinio vandens, kuris papildytų kalcio atsargas, organizme mažėja kalcio atsargos, todėl jis pradeda eikvoti kauluose esantį kalcį.

Todėl moterims maždaug nuo 40 iki 60 metų reikėtų labai atsakingai vartoti kavą, arbatą, alkoholinius gėrimus, iš filtruoto vandens pagamintus gėrimus, tokius kaip limonadai, nes kaulų retėjimo problema tampa vis aktualesnė, o gydymo būdų nėra“, – kalbėjo A.Miliūtė.

Osteoporozė moteris kamuoja kur kas dažniau nei vyrus, todėl joms kalcio reikia daugiau: moterys turi gauti 1200 mg kalcio per dieną, vyrai – 800 mg.

Kodėl šio mineralo moterims reikia daugiau? Nes moterys patiria kur kas didesnius hormoninių ciklų svyravimus, o kalcis yra viena medžiagų, atsakingų už tai.

Viename litre „Birutės“ vandens yra 186 mg kalcio. Moteriai per dieną išgėrus 2 litrus vandens galima gauti beveik trečdalį reikiamos normos. Todėl „Birutė“ gali tapti didele pagalbininke siekiant geresnės sveikatos vyresniame amžiuje.

Beje, dėl kalcio perdozavimo gali susidaryti inkstų akmenys. Vartojant kalcio tabletes vertėtų žinoti, kad jos netirpsta, kalcis nusėda organizme ir dėl to gali formuotis akmenys. Bet kokie kalcio papildai turėtų būti tirpūs vandenyje.

Tad natūralus mineralinis vanduo yra tikrai saugus ir natūralus būdas gauti kalcio nerizikuojant, kad organizme susidarys akmenys.

Kaip kalcis, būdamas netirpus mineralas, patenka į vandenį?

„Vanduo giliai po žeme skalauja uolienas, kuriose yra daug kalcio ir kitų mineralų, ir pamažu, per daugelį metų, juos pasisavina. Taip susidaro unikalūs junginiai, kurių neįmanoma pagaminti jokioje laboratorijoje“, – atskleidė A.Miliūtė.

Mineraliniame vandenyje esančio kalcio organizmui nebereikia tirpdyti, todėl jis jį geriau pasisavina.

Kuo dar svarbus kalcis? Šis mineralas svarbus ne tik kaulams, dantims, bet ir jungiamiesiems audiniams, taip pat jis svarbus signalų perdavimui tarp nervų ar raumenų ląstelių.

Dar viena kalcio funkcija – jis padeda aktyvuoti fermentus, kurie yra atsakingi už kraujo krešėjimą.

Ir taip pat jis yra atsakingas už hormonų veiklą – štai dėl to keičiantis hormonams prieš menopauzę reikia labai daug kalcio. Jei šiuo metu negaunama pakankamai kalcio, organizmas pradeda eikvoti kauluose esantį kalcį ir dėl to jie tampa trapūs. Kai trūksta kalcio, pažeidžiami ir dantys.

„Tam tikra prasme dantys yra kaulų būklės atspindys. Jeigu jie pradeda smarkiai gesti, reikėtų susirūpinti.

Dantis dar galima susitaisyti, skylutes užplombuoti, bet niekas neužlopys visų skylučių, atsirandančių kauluose. Dėl to kalcis moterims nuo 40 metų tampa labai svarbus“, – įspėjo A.Miliūtė.

Nemažai kalcio turintis natūralus mineralinis vanduo „Birutė“, pasak jos, nėra maisto papildas, tai yra vanduo, kurį moterims, artėjančioms link menopauzės, patartina gerti kiekvieną dieną.

Toks vanduo moterų sveikatai palankus ne tik tuo, kad iš jo organizmas efektyviai pasisavina kalcį, bet ir kitus naudingus mineralus. Pavyzdžiui, magnį, kuris labai naudingas širdžiai ir nervų sistemai.

Magnis veikia kaip užkarda insultams ar infarktams, trombozėms, dėl jo trūkumo gali susidaryti kraujo krešuliai ir užkimšti kraujagysles. Moterims per dieną reikėtų 300 mg magnio, vyrams – 350 mg.

Natris – dar vienas svarbus mineralas, kurio yra „Birutėje“. Dėl jo ragaujant vandenį juntamas sūrumas.

„Natris yra atsakingas už rehidrataciją, tai yra organizmo aprūpinimą mineralais.

Jeigu organizmas ima kaupti skysčius, tinsta kojos, tai dažnai nutinka dėl natrio trūkumo. Kai jo trūksta, kai žmogus neišgeria 1,5–2 litrų vandens per dieną, organizmas pasidaro kaip kaktusas – ima kaupti vandenį, tam tikra prasme jis uždaro ląstelėse mineralus.

Siekiant pagreitinti medžiagų apykaitą ląstelėse rekomenduojama per parą gauti mažiausiai 550 mg natrio. Sportuojančiam žmogui jo reikia daugiau, bet negalima viršyti daugiau nei 2300 mg natrio per dieną.

Beje, nereikia jo painioti su druska. Sūraus maisto valgymas nepadidina natrio kiekio. Valgydami sūrų maistą gauname daugiau natrio chlorido, o jis labiau nulemia skysčių kaupimąsi“, – atkreipė dėmesį Aistė.

Tad jeigu kaupiasi skysčiai, „Birutė“ su natūraliai joje esančiu natriu bei kitais mineralais paspartins medžiagų apykaitą ląstelėse ir dėl to nesikaups skysčiai.

Kai organizmas nuolat gaus pakankamai mineralinio vandens, jis atsipalaiduos ir nebekaups skysčių, tik reikia žinoti, kad tai neįvyks per dieną ar dvi. Organizmas adaptuosis per mėnesį ar keletą.

Kokių mineralų „Birutėje“ daugiausia, kuo šis Birštone trykštantis vanduo išskirtinis?

„Šiame vandenyje yra labai daug chloridų. Nėra minimalios rekomenduojamos chloridų dozės per parą, bet vertėtų žinoti, kad chloridai paskatina išsiskirti skrandžio rūgštis, padedančias virškinti maistą. Jei dažnai kamuoja skrandžio sunkumas, nevirškinimo jausmas, gali būti, kad žmogaus skrandžio rūgštingumas yra sumažėjęs. Tokiu atveju pravartu atsigerti „Birutės“ – joje esantys chloridai padeda pagerinti skrandžio veiklą. Pagerinus skrandžio veiklą pagerėja ir žarnyno veikla“, – atkreipė dėmesį Aistė.

O dėl šiame mineraliniame vandenyje esančių sulfatų „Birutė“ gali būti naudinga ir kenčiantiems dėl vidurių užkietėjimo. Minimalios rekomenduojamos sulfatų dozės per parą taip pat nėra, tačiau verta žinoti, kad sulfatai gali pagreitinti žarnyne vykstančius procesus, laisvinti vidurius.

Lyginant „Birutę“ su kitu legendiniu lietuvišku mineraliniu vandeniu – „Vytautu“, pastarajame yra kone trigubai daugiau mineralų, tačiau A.Miliūtė išskyrė pagrindinius šių vandenų skirtumus.

„Birutė“ yra tinkama vartoti kiekvieną dieną, o „Vytautas“ labiausiai tinka po didelės dehidratacijos ar prieš ją. Tai yra einant į pirtį, sportuojant, dirbant fizinį darbą dideliame karštyje – tais atvejais, kai daug išprakaituojama ir reikia atgauti prarastus mineralus.

„Moterims prieš menopauzę ir jos metu patarčiau išsiugdyti įprotį nuolat gerti mineralinį vandenį ir aprūpinti organizmą reikiamu jo kiekiu, kad gautų visus reikalingiausius mineralus ir palaikytų jų išteklius nuolat.

Visoms moterims rekomenduočiau natūralų mineralinį vandenį „Birutė“, ypač dėl to, kad galima pasirinkti tiek gazuotą, tiek negazuotą vandenį“, – patarė A.Miliūtė.

